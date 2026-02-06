こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
【埼玉医科大学】クラウドファンディングプロジェクト第3弾、寄付金募集 ―「これからの膠原病診療への基盤づくり。長期縦断データベースの構築へ!」を公開―
■「埼玉医科大学 × READYFOR」
学校法人埼玉医科大学（埼玉県入間郡毛呂山町、学長：竹内 勤）は、日本初・国内最大級のクラウドファンディングサービス「READYFOR」を運営するREADYFOR株式会社（東京都千代田区、代表：米良はるか）との業務提携契約によるクラウドファンディングプロジェクト第3弾「これからの膠原病診療への基盤づくり。長期縦断データベースの構築へ！」を公開いたしました。
（プロジェクトページURL： https://readyfor.jp/projects/smc-rheumatology ）
■プロジェクト概要
・プロジェクトタイトル：「これからの膠原病診療への基盤づくり。長期縦断データベースの構築へ!」
・ページURL：https://readyfor.jp/projects/smc-rheumatology
・目標金額：500万円
・実 行 者：花岡 洋成（埼玉医科大学総合医療センターリウマチ・膠原病内科 教授）
・概 要：本プロジェクトでは、膠原病（※）を対象として、患者さん一人ひとりの長期経過を丁寧に
記録・解析する「長期縦断データベース」を構築します。このデータベースは、将来の個別
化医療（Precision Medicine）の実現に直結する貴重な研究基盤となります。
※ 全身性エリテマトーデス（SLE）、関節リウマチ、皮膚筋炎・多発性筋炎、全身性強皮症など
・形 式： All in方式
※ All in方式は、目標金額の達成の有無にかかわらず実行者は寄付金を受け取ります（All in 方式）。
原則、寄付のキャンセルはできません。
・公開期間：2026年1月27日（火）9時〜2026年4月27日（月）23時
・資金使途：データベース構築に必要な専用サーバー・解析用ソフトウェアの導入、リサーチアシスタン
トの人件費、QOL・生活アンケート調査の作成・郵送・集計費用、若手研究者の研究支援
（統計指導・学会発表費など）、研究成果の発信・報告書作成・一般向け説明資料の作成費
■READYFOR株式会社について
「誰もがやりたいことを実現できる世の中をつくる」をビジョンに日本初・国内最大級のクラウドファンディング事業、寄付・補助金マッチング事業を運営しています。2011年3月のクラウドファンディングサービス開始から2万件以上のプロジェクトを掲載し、130万人以上から340億円以上の資金を集め、国内最大級のクラウドファンディングサービスとして、中学生から80代の方まで幅広い方々の夢への一歩をサポートしています（2023年10月時点）。
・会社名：READYFOR株式会社
・代表者：米良はるか
・所在地：東京都千代田区一番町8 住友不動産一番町ビル 7階
・設 立：2014年7月
・資本金：1億円
・会社ページURL：https://corp.readyfor.jp/
・「クラウドファンディングサービス READYFOR」URL：https://readyfor.jp
・「READYFOR 継続寄付サービス」URL：https://readyfor.jp/fundraising/
・「レディーフォー 遺贈寄付サポートサービス」URL：https://izo.readyfor.jp/
・「基金・寄付・補助金 企画運営サービス」URL：https://fund.readyfor.jp/
▼本件に関する問い合わせ先
埼玉医科大学広報室
住所：埼玉県入間郡毛呂山町毛呂本郷38
メール：koho@saitama-med.ac.jp
【リリース発信元】 大学プレスセンター https://www.u-presscenter.jp/
