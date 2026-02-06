【相模大野店 リラクゼーションマッサージ】もみの匠 相模大野店～ ボディケア60分→70分
【相模大野店】
ボディケア60分→70分が「10％OFF」のご案内しております
一か月間限定でボディケア60分（4,380円）がボディケア70分（3,980円）で受けられます！
【店舗概要】もみの匠 相模大野店（https://mominotakumi.com/sagamiono/）
住所：東神奈川県相模原市南区相模大野３丁目１２－１２ 相模大野セントラルプラザ 5階
相模大野駅北口から徒歩1分
1階にエイブルがあるビルの5階になります。
【会社概要】株式会社興和サービスアシスト（https://ksa.jp/）
本社：東京都中野区中野
代表取締役社長の斉藤次郎はクライアントのニーズにお応えしリラクゼーション事業、PR企画など幅広い分野でフランチャイズ事業を手掛けています。
今回「もみの匠 相模大野店」では 今だけお得キャンペーンを新たに打ち出しました。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/340622/images/bodyimage1】
こんにちは、もみの匠 相模大野店です。
もみの匠 相模大野店では、お仕事疲れなど日々の疲れを気軽に解消していただきたいと思い、日々接客に励んでおります。
イベントの最新情報は「もみの匠 相模大野店（https://mominotakumi.com/sagamiono/）」のHPにてご確認いただけます。
相模大野店
ボディケア60分→70分が「10％OFF」のご案内しております
一か月間限定でボディケア60分（4,380円）がボディケア70分（3,980円）で受けられます！
リラクゼーションサロン もみの匠 相模大野店は皆様の健康を応援しております。
【丁寧な施術】をコンセプトに厳選されたセラピストによる施術をご体験ください！！
皆様のご来店、心よりお待ちしております。
【その他新規出店店舗】
もみの匠 津田沼店 （https://mominotakumi.com/tsudanuma/）
2025年5月23日オープン！
もみの匠 新小岩店（https://mominotakumi.com/shinkoiwa/）
2025年2月21日オープン！
店 舗 名：もみの匠 相模大野店
所 在 地：神奈川県相模原市南区相模大野３丁目１２－１２ 相模大野セントラルプラザ 5階
電話番号：042-702-9959
営業時間：11：00～23：00（最終受付22：00） 年中無休
勤務を希望される方は下記より応募可能
https://mominotakumi.com/sagamiono/recruit/
ホームページよりご予約可能
もみの匠（https://mominotakumi.com/）
↓↓ネットからの予約こちらから↓↓
https://mominotakumi.com/sgmon/
配信元企業：株式会社興和サービスアシスト
ボディケア60分→70分が「10％OFF」のご案内しております
一か月間限定でボディケア60分（4,380円）がボディケア70分（3,980円）で受けられます！
【店舗概要】もみの匠 相模大野店（https://mominotakumi.com/sagamiono/）
住所：東神奈川県相模原市南区相模大野３丁目１２－１２ 相模大野セントラルプラザ 5階
相模大野駅北口から徒歩1分
1階にエイブルがあるビルの5階になります。
【会社概要】株式会社興和サービスアシスト（https://ksa.jp/）
本社：東京都中野区中野
代表取締役社長の斉藤次郎はクライアントのニーズにお応えしリラクゼーション事業、PR企画など幅広い分野でフランチャイズ事業を手掛けています。
今回「もみの匠 相模大野店」では 今だけお得キャンペーンを新たに打ち出しました。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/340622/images/bodyimage1】
こんにちは、もみの匠 相模大野店です。
もみの匠 相模大野店では、お仕事疲れなど日々の疲れを気軽に解消していただきたいと思い、日々接客に励んでおります。
イベントの最新情報は「もみの匠 相模大野店（https://mominotakumi.com/sagamiono/）」のHPにてご確認いただけます。
相模大野店
ボディケア60分→70分が「10％OFF」のご案内しております
一か月間限定でボディケア60分（4,380円）がボディケア70分（3,980円）で受けられます！
リラクゼーションサロン もみの匠 相模大野店は皆様の健康を応援しております。
【丁寧な施術】をコンセプトに厳選されたセラピストによる施術をご体験ください！！
皆様のご来店、心よりお待ちしております。
【その他新規出店店舗】
もみの匠 津田沼店 （https://mominotakumi.com/tsudanuma/）
2025年5月23日オープン！
もみの匠 新小岩店（https://mominotakumi.com/shinkoiwa/）
2025年2月21日オープン！
店 舗 名：もみの匠 相模大野店
所 在 地：神奈川県相模原市南区相模大野３丁目１２－１２ 相模大野セントラルプラザ 5階
電話番号：042-702-9959
営業時間：11：00～23：00（最終受付22：00） 年中無休
勤務を希望される方は下記より応募可能
https://mominotakumi.com/sagamiono/recruit/
ホームページよりご予約可能
もみの匠（https://mominotakumi.com/）
↓↓ネットからの予約こちらから↓↓
https://mominotakumi.com/sgmon/
配信元企業：株式会社興和サービスアシスト
プレスリリース詳細へ