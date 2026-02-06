WePlay × 星の王子さま バレンタイン特別コラボイベント開催
2026年は、サン＝テグジュペリによる世界的名作『星の王子さま』が、母国フランスでの出版から80周年を迎える記念すべき節目の年となります。このアニバーサリーイヤーに合わせ、シンガポールに本社を置くWEJOY PTE. LTD.は、同社が展開するソーシャルエンターテインメントアプリ「WePlay」において、2026年2月9日（月）から2月15日（日）までの7日間、期間限定の特別コラボレーションイベントを開催することを発表いたします。
本コラボレーションでは、「愛とは、星の王子さまのバラのように、そこに留まり育てる価値があるもの」をテーマに設定。バレンタインシーズンに合わせ、ユーザーはゲーム内の旅を通じて、自身だけの幻想的な空間「雲上ノ花園」を育成しながら、物語性とロマンを兼ね備えた没入体験を楽しむことができます。
WePlayと星の王子さまのコラボで新しいコミュニケーション体験を
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/340825/images/bodyimage1】
WePlay日本市場担当の大鹿陽平は、今回の取り組みについて次のように語っています。
「今回の『星の王子さま』とのコラボレーションは、単なる限定イベントではありません。有名な古典作品である『星の王子さま』が持つ価値を通じて、現代の若者が求める人間関係や感情表現といったリアルなニーズに応えたいと考えています。人間関係の構築がますます急速化する中で、WePlayは今回のような儀式的なイベント体験を通じて、ユーザーが“真剣に向き合われる関係”を改めて実感できるようになる場を提供しようと考えています。」
WePlayと星の王子さまのコラボが目指す三つの価値
WePlayと星の王子さまがコラボする本プロジェクトでは、主に三つの価値創出を目的としています。
第一に、「感情が共鳴するつながり」の創出です。孤独や愛といった普遍的テーマを描く『星の王子さま』の物語は、「インタラクションを通じて世界を輝かせる」というWePlayのブランド理念と高い親和性を持っています。王子がさまざまな星を巡りながら真の絆を見つけていった物語構造を踏まえ、本イベントでは国境や文化を越えた心の交流を促進します。
第二に、「物語を体感する新しい参加型体験」の提供です。ユーザーは物語の続きを紡ぐようにイベントへ参加し、王子の視点で旅を続けながら、新たな冒険や愛情に触れることで、原作に対する新しい解釈や感動を得られる設計となっています。従来のゲーム体験を超え、文学作品の世界観をデジタル空間で再構築する試みでもあります。
第三に、「バレンタインにおける新たな価値提案」です。「雲上ノ花園」は単なるカップル向けのコンテンツに留まらず、二人で一つの星を育てる共同体験そのものを、WePlayの世界観の中で愛情を形にし、共有された思い出を創出する象徴的なプロセスとして位置づけています。
『星の王子さま』の物語世界を再現したWePlayの特別企画
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/340825/images/bodyimage2】
WePlayは星の王子さまとのコラボレーションで原作の世界観を忠実に再現した多彩な没入型コンテンツを展開します。
象徴的な企画の一つが、「星の王子さまの手記」と七色の旅です。限定アイテムである「星の王子さまの手記」を購入し、他のユーザーへ贈ることで「招待状」を獲得できます。7色すべての招待状を集めて旅に出ることで、3Dアバター機能「Playshow」で使用可能な限定レアアイテムを入手することができます。Playshowは、3Dアバターを活用したボイスチャットやミニゲームなどが楽しめる、WePlayの中核的な人気機能です。
