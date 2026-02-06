電動化と高トルクを両立する解：2031年3.66億ドル市場へ成長する電気油圧アクチュエータとは
電気油圧アクチュエータとは、電気モーターで油圧ポンプを駆動し、油圧流体を用いてシリンダや回転機構を動かす「電気の利便性」と「油圧の高推力・高トルク」を融合させたモーション制御機器である。具体的には、内部にポンプ、油圧バルブ、シリンダ（またはモーター）、制御回路を統合し、外部油圧配管や独立した油圧源を必要とせずに、高精度かつ高出力な運動をコントロールする。従来の純粋な油圧システムが抱えていた配管の複雑さ、油漏れリスク、メンテナンス負荷、騒音といった欠点を解消しながら、重荷重・高トルク・高負荷用途においては油圧の優位性を維持する。このような特性により、建設機械、産業プラントのバルブ制御、産業機械、インフラ設備、さらには航空宇宙用途など、厳しい動作条件や安全性・信頼性が求められる領域で、従来の油圧システムや電動機構との折衷解として注目されている。電源としては電気があればよく、設置性・制御性・統合性に富むため、新世代の自動化・スマート化設備における「モーション・パワー部品」の主力選択肢になりつつある。
拡大を続ける市場 -- 電動化 × 高負荷への潮流
LP Information調査チームの最新レポートである「世界電気油圧アクチュエータ市場の成長予測2025～2031」（https://www.lpinformation.jp/reports/113497/electro-hydraulic-actuator）によると、2025年から2031年の予測期間中のCAGRが5.2%で、2031年までにグローバル電気油圧アクチュエータ市場規模は3.66億米ドルに達すると予測されている。この緩やかだが安定した成長は、産業の電動化・自動化の進展、省エネ・環境配慮の高まり、プラントやインフラの厳格な安全・信頼性要求、さらにはメンテナンス性とシステム簡素化へのニーズが背景にある。特に、従来の油圧システムの「複雑な配管＋油タンク＋メンテナンス負荷」を嫌い、電源さえ確保できれば導入可能な電気油圧アクチュエータは、自動化ライン、バルブ制御、建設機械、インフラ用バルブ／ゲート制御、産業プラントの大型バルブやローター制御など、幅広い用途で現代の産業ニーズにマッチする。また、制御システムとの統合、IoTやインダストリー4.0に対応したスマート駆動ソリューションとしてのポテンシャルも高く、今後も安定拡大が期待される市場である。
図. 電気油圧アクチュエータ世界総市場規模
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/341094/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/341094/images/bodyimage2】
図. 世界の電気油圧アクチュエータ市場におけるトップ17企業のランキングと市場シェア（2024年の調査データに基づく；最新のデータは、当社の最新調査データに基づいている）
地域と企業で見える競争構造と差別化戦略
LP Informationのトップ企業研究センターによると、電気油圧アクチュエータの世界的な主要製造業者には、Rexa、KOSO、Rotork、Emerson、Shenyang Northeast Electric Power Control Co., Ltd.、Zhangjiagang Aerotorque Co., Ltd.、Chongqing Chuanyi Automation Co., Ltd.、RPMTECH、Reineke、Moogなどが含まれている。2024年、世界のトップ10企業は売上の観点から約61.0%の市場シェアを持っていた。欧米企業（たとえば Rotork や Emerson、Moog 等）は、石油・ガス、化学、発電所、上下水道、重工プラントなどにおけるバルブ／ゲート制御、産業プラントのモーション制御、高トルクバルブ操作などで豊富な実績を持ち、高い信頼性、頑強性、長寿命設計、そしてグローバルなサービスネットワークを武器にリードしている。特に Emerson や Rotork は、多用途への適用力とサポート体制、トータルソリューション提供力で強みを発揮している。一方、アジア、特に中国や新興国地域の企業（たとえば Shenyang Northeast Electric Power Control、Zhangjiagang Aerotorque、Chongqing Chuanyi など）は、コスト競争力を武器に、比較的シンプルな構造の電気油圧アクチュエータを供給し、インフラ整備や発展途上国での採用を拡大している。また、産業用途だけでなく、水処理、上下水道、再生可能エネルギーインフラ、あるいは小規模プラントや中堅企業向けなど、多様なセグメントに照準を当て、価格と供給力で競争力を築いている。こうした“高信頼／高機能”タイプと“コスト効率型”という二極化の構造が見えており、それぞれが異なる地域と用途で棲み分けを果たしている。
