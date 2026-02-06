光線力学療法（PDT）市場規模、シェア分析、成長およびメーカー別分析（2025年～2035年）
KD Market Insights は、「光線力学療法（PDT）市場の将来動向および機会分析（2025年～2035年）」と題した市場調査レポートの発表を喜んでお知らせします。本レポートの市場範囲は、現在の市場動向および将来の成長機会に関する情報を網羅しており、読者が十分な情報に基づいた事業判断を行うことを可能にします。本調査レポートでは、KD Market Insights の研究者が一次調査および二次調査の分析手法を活用し、市場競争の評価、競合企業のベンチマーキング、ならびに各社のゴートゥーマーケット（GTM）戦略の理解を行っています。
市場概要
光線力学療法（Photodynamic Therapy：PDT）は、光感受性物質、特定波長の光、酸素を組み合わせて使用し、異常細胞や病変細胞を選択的に破壊する低侵襲治療法である。光感受性物質が標的組織に集積した後、光を照射することで光化学反応が起こり、活性酸素種が生成され、周囲の健常組織への損傷を最小限に抑えながら細胞死を引き起こす。
PDTは、皮膚がん、肺がん、食道がん、膀胱がんなどの腫瘍性疾患の治療に広く用いられているほか、日光角化症、にきび、特定の炎症性皮膚疾患などの皮膚科領域でも使用されている。標的選択性、繰り返し治療が可能である点、全身毒性が低い点、回復期間が短い点といった利点により、外科手術、化学療法、放射線療法の代替または補完治療として注目されている。
市場規模およびシェア
世界の光線力学療法市場は、約14億～17億米ドルと推定されており、今後10年間で年平均成長率（CAGR）7～9％で成長すると予測されている。
北米は、先進的ながん治療の普及、皮膚科PDT治療に対する良好な償還制度、医師の高い認知度を背景に、最大の市場シェアを占めている。欧州がこれに続き、確立された皮膚科診療体制や腫瘍分野におけるPDTの早期導入が市場を支えている。アジア太平洋地域は最も成長が速い地域であり、日本、中国、韓国などにおけるがん罹患率の上昇、医療インフラの拡充、低侵襲治療への需要増加が成長を後押ししている。
用途別では、腫瘍分野が最大の収益シェアを占めており、皮膚疾患の増加や美容皮膚科治療の拡大を背景に、皮膚科分野が急成長セグメントとなっている。
主な成長要因
がん罹患率の上昇：世界的ながん患者数の増加が、標的性が高く低侵襲な治療法への需要を促進。
皮膚疾患の増加：日光角化症、にきび、非黒色腫皮膚がんの増加がPDT採用を後押し。
従来治療に対する優位性：副作用が少なく、瘢痕形成が抑えられ、再治療が可能。
技術進歩：光源、レーザーシステム、光感受性物質の改良により治療効果が向上。
低侵襲治療への志向：外来治療や回復期間の短い治療法を患者・医師が選好。
市場セグメンテーション
構成要素別
光感受性薬剤
光照射装置（レーザー、LED）
光ファイバーおよびアプリケーターシステム
光感受性物質タイプ別
ポルフィリン系光感受性物質
クロリン系光感受性物質
アミノレブリン酸（ALA）誘導体
用途別
腫瘍（皮膚、肺、食道、膀胱がん）
皮膚科（日光角化症、にきび、乾癬）
眼科
抗菌用途およびその他の新規用途
エンドユーザー別
病院
