ルビジウム 市場調査レポート - 世界市場規模、シェア、傾向の見通し、2026-2035年
SDKI Analytics（本社：東京都渋谷区）は、このたび、2026年01月30に「ルビジウム市場調査レポート：2026-2035年の市場規模、シェア、傾向の予測」を発表しました。ルビジウムに関する市場調査レポートには、統計的および分析的アプローチを使用した予測評価が含まれています。この調査レポートでは、一次および二次調査方法を使用して分析された主要な業界洞察を通じて将来の傾向を理解できるようにすることで、主要な市場動向を読者に説明しています。
ルビジウム市場の概要
ルビジウム市場に関する当社の調査レポートによると、ルビジウム市場規模は 2035 年に約 475 百万米ドルに達すると予想されています。さらに、2025 年の ルビジウム市場規模は約 272 百万米ドルとなっています。ルビジウムに関する市場調査レポートでは、市場は 2026-2035 年の予測期間中に約 5.8% の CAGR で成長するとも述べられています。
SDKI Analyticsの専門家によると、ルビジウムの市場シェアの拡大は、バイオメディカルおよび医療用画像処理におけるルビジウムの用途増加によるものです。世界的に心血管疾患が増加していることが、ルビジウム、特にルビジウム82（Rb-82）の需要を押し上げる主要因となっています。2024年3月、英国医薬品・医療製品規制庁（MHRA）は、心血管疾患の診断ツールとしてルビジウム（Rb82）ジェネレーターを承認しました。
ルビジウムに関する詳細な市場調査報告書は以下のリンクから入手できます:
https://www.sdki.jp/reports/rubidium-market/113994
ルビジウムに関する市場調査によると、現代のネットワークにおける高精度なタイミングおよび同期への需要の高まり、そして再生可能エネルギーおよびエネルギー貯蔵技術への着実な移行により、市場シェアは拡大すると予測されています。
しかし、天然ルビジウムの供給量の限られていること、およびサプライチェーンにおける制約の増加が、今後数年間の市場成長を抑制する要因となる見込みです。ルビジウムは主要金属として採掘されるのではなく、副産物として回収されるため、原材料の供給が制約され、市場が供給ボトルネックの影響を受けやすくなる可能性があります。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/341155/images/bodyimage1】
ルビジウム市場セグメンテーションの傾向分析
ルビジウム市場の見通しには、この市場に関連するさまざまなセグメントの詳細な分析が含まれています。当社の専門家によると、ルビジウムの市場調査は、化合物タイプ別、アプリケーション別、最終用途産業別、形態別と地域別に分割されています。
ルビジウム市場のサンプルコピーの請求:
https://www.sdki.jp/sample-request-113994
アプリケーション別に基づいて、ルビジウム市場は、特殊ガラスおよび光学部品、エレクトロニクス（半導体、太陽光）、生物医学研究、防衛・航空宇宙に分割されています。これらのうち、特殊ガラスおよび光学部品分野は、高性能光学ガラスや特殊ガラスの製造においてルビジウム化合物、特に炭酸ルビジウムが多用されていることから、予測期間中に32%という圧倒的な市場シェアを占めると予想されています。高度な光学部品、暗視装置、科学計測機器に対する需要の高まりが、市場の成長を後押ししています。
ルビジウムの地域市場の見通し
ルビジウム市場調査では、北米、ヨーロッパ、アジア太平洋地域、ラテンアメリカ、中東とアフリカの地域別成長に関する情報も取り上げています。アジア太平洋地域は、予測期間中に42.5%の市場シェアを占め、世界のルビジウム市場を牽引する見込みです。また、同期間における年平均成長率（CAGR）は6.2%と高い成長率が見込まれています。この成長は、中国、インド、日本、韓国における急速な工業化、エレクトロニクス製造業の拡大、そして5Gインフラストラクチャの大規模な展開に起因しています。
