『Live Hard, Die Hard / リブハード、ダイハード』 iOS/Android版のリリース開始！忙しいけどクセになる！新感覚ドタバタRTS
株式会社アソビズム(本社：東京都千代田区、代表取締役：大手智之)は、『Live Hard, Die Hard / リブハード、ダイハード』（以下、『リブハード、ダイハード』）のiOS/Android版を2026年2月6日(金)にリリースしたことを発表いたします。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/341147/images/bodyimage1】
◆『Live Hard, Die Hard / リブハード、ダイハード』ストアページ
▼App Store
https://apps.apple.com/jp/app/id6757133991
▼Google Play
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.Asobism.Alien
忙しいけどクセになる！新感覚ドタバタRTS！『リブハード、ダイハード』iOS/Android版がついに本日配信開始いたしました！「バトル×医療」という異色のテーマで話題を呼んだ『リブハード、ダイハード』が、ついにスマートフォンへ上陸。本作は、人類滅亡の危機に立ち向かう特殊部隊の指揮官となり、戦略と医療を駆使してエイリアンとの壮絶な戦いを繰り広げるリアルタイムストラテジーゲームです。部隊管理とリアルタイム戦術が融合した奥深いシステムで、戦場と医療が交錯する極限の駆け引きを、いつでもどこでも体験できるようになりました。
あらすじ
西暦20XX年―突如襲来した敵性エイリアンにより、人類は滅亡の危機に瀕していた。
敵の中枢「ターミナルコア」を破壊するため、人類は全軍を挙げた最終侵攻作戦を決断。
あなたは特殊部隊の指揮官として部隊を率い、絶望的な戦いへと身を投じる…。
ゲーム概要
本作は「バトル×医療」の新感覚ドタバタ リアルタイムストラテジーです。最強の部隊を4週間で作り上げ、最終決戦に挑みましょう！ プレイヤーは指揮官となり、1週間サイクルで展開する「基地パート」と「戦闘パート」を往復しながら、4週間後の「ターミナルコア」破壊を目指します。基地では「治療・解剖・強化」によって兵士たちを徹底的にマネジメント。
一方、戦場では「戦略」と「医療」を駆使した迅速かつ的確な采配が求められます。管理と実戦、2つのパートをどう攻略し、最強の部隊を育成するのか。限られた期間の中で、あなたの戦略的センスが試されます！
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/341147/images/bodyimage2】
「スマホ版リリースキャンペーン」実施中！＜3日間限定＞
『リブハード、ダイハード』のiOS/Android版リリースを記念して、App StoreとGoogle Playにて、セールを実施いたします。通常価格750円（税込）のところ、期間中は500円（税込）での販売となります。ぜひこの機会に各ストアを覗いてみてください！
【セール期間】
2026年2月6日(金) ～ 2月8日(日)23:59まで（JST）
Steam版オリジナルサウンドトラック無料配信開始！
「バトル×医療」の緊迫感を耳でも体感せよ！ エイリアン撃退の爽快なナンバーから、一瞬の判断を迫られる戦略シーンの楽曲など…。全19曲に込められた『リブハード、ダイハード』の熱量を、ぜひその耳で味わい尽くしてください！
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/341147/images/bodyimage3】
【製品情報】
『Live Hard, Die Hard / リブハード、ダイハード Soundtrack』
●価格： 無料
● 収録曲： 全19曲
※製品の詳細はSteamストアページや各配信サービスにてご確認ください。
