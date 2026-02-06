株式会社NAaNA（ナアナ）は、自社の新サービス「ペンバディAI」を開始しサービスを紹介するホームページを制作し、公開しました。
この度、株式会社NAaNAでは自社の新サービス「ペンバディAI」を開始し、サービスを紹介するホームページを制作し、令和８年２月６日正式公開しました。「ペンバディAI」はAIでブログ記事を自動生成・自動投稿するシステムです。
■ペンバディAI サービスの概要
AIでブログ記事を自動生成・自動投稿するシステム
ブログ記事の作成から投稿まで、ペンバディAIがすべて自動で対応します。 日々の業務をこなしながらコンテンツを更新し続けるのは、多くの企業にとって大きな負担です。そこで登場するのが、煩雑になりがちなブログ運用を丸ごと任せられるペンバディAIです。
SEOの専門知識がなくても心配ありません。ターゲットキーワードを設定し、投稿スケジュールを決めるだけで、AIが自動的に記事を生成し、指定した日時に公開まで行います。 更新作業の工数削減はもちろん、検索エンジンへの露出強化や見込み顧客の獲得にもつながり、コンテンツマーケティング全体の生産性向上を実現します。
■ペンパディAIの特徴
01
あらゆるジャンルの記事に対応！
記事と画像を自動生成・自動投稿いたします。
ブログのジャンルを設定するとSEO対策に適したキーワードを自動で抽出。
それをもとに、AIが最適なタイミングで記事を自動投稿し、集客効果を最大限に引き出します。
また、アイキャッチ画像も記事に合わせて自動生成します。
ジャンルを問わず多彩なコンテンツを生成できるため、常に読者の関心を惹きつけ続けることが可能です。
02
WordPressとの連携も驚くほど楽々！
IDとパスワードを設定するだけで、すぐにWordPressと連携。
シンプルな操作とスピーディーな接続が、ブログ運営を力強くサポートします。
手軽にスタート！あとはペンバディAIが効果的なコンテンツを毎日どんどん生成します。
03
ロングテールSEOで、検索エンジンからの集客力を最大化！
今やユーザーの検索行動は多様化し、単一のビッグワードだけを狙ったSEOでは成果が出にくくなっています。
重要なのは、ユーザーが実際に使う具体的でニッチな検索語句（ロングテールキーワード）への対応です。
ペンバディAIは、こうしたロングテールキーワードを自動で網羅し、検索エンジンに高く評価される質の高い記事を大量に生成します。これにより、サイト全体の評価が底上げされ、安定的な検索流入と継続的なアクセスアップが可能になります。
従来のSEO対策に頼らず、AIが支えるロングテール戦略でビジネスを次のステージへ導きます。
■代理店募集
現在、代理店も募集中ですのでお気軽にお問い合わせください。
■ペンバディAIホームページのコンテンツについて
○デザイン
クールででスタイリッシュなサイトデザインです。
○Webアクセシビリティへの配慮
レスポンシブWEBデザインにて構築しておりますのでPC、タブレット、スマートフォンなど異なる画面サイズ等に最適表示します。
○ユーザビリティへの配慮
ページ移動の際の容易さをアップするようスクロール時のグローバルナビゲーション上部固定やメガメニューなど表示方法に配慮しています。
○CMS導入
素早くリアルタイムで情報配信ができるようにCMS導入しています。
○WEBセキュリティーへの配慮
常時SSLを導入しセキュリティー対策をしております。
みなさま是非、ペンバディAIホームページをご訪問ください。
■ペンバディAIホームページ
https://penbuddy-ai.naana.works/
配信元企業：株式会社NAaNA
配信元企業：株式会社NAaNA
