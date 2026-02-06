株式会社東急エージェンシーは、このたび2027年度新卒採用サイトをオープンしたことをお知らせいたします。

東急エージェンシーは、経営戦略を実現する基盤として「人材」を重点的に位置づけHRXを推進しています。新卒採用においても、キャリア形成の支援をすすめています。





今回オープンした新卒採用サイトは、「キミという傑作を、育てよう」をテーマに、若手社員が中心となり実話をもとにした漫画コンテンツを企画・制作いたしました。仕事内容や成功体験のみならず、新人時代の失敗や葛藤も含めリアルに成長の軌跡を描き出し、より東急エージェンシーでのお仕事に理解を深めていただけます。また、新たに特別選考として「変な研究採用」もスタートしました。学内外で自ら進んで取り組んだ、ユニークな挑戦や活動をされた方を募集します。

新卒採用サイトは学生の皆さんと最初に出会う場であり、当社が大切にしている価値観や目指す姿について理解を深めていただく重要な役割を担っています。幅広い領域で自ら成長し、イノベーションを起こしたい方のご応募をお待ちしています。





新卒採用サイト(2027年卒向け)





変な研究採用





新卒採用サイトURL： https://recruit-tokyu-agc.co.jp/2027/