美食の国フランスから、リキュールの常識を覆す「甘くない、自然派」の革新。次世代ブランド「ARTY SPIRITS」が日本上陸
次世代リキュールブランド ARTY SPIRITS(アーティ・スピリッツ)がこの度日本に上陸します。また発売を記念したパーティーを2月20日(金)・21日(土)に開催します。
美食とクリエイティビティの国フランスにおいて、リキュールはいまだに「甘すぎて、人工的で、時代遅れ」というイメージを持たれています。
その古い概念を壊すミッションを持って誕生したのが、次世代リキュールブランド ARTY SPIRITS(アーティ・スピリッツ)です。
公式サイト： https://www.arty-spirits.com/
■ブランドビジョン：リキュールの再構築
2010年代初頭、フランスにおけるクラフトムーブメントのパイオニアであるニコラ・フレデリック(Nicolas Frederic)とジュリアンの二人が、House of Beerを立ち上げました。彼らはそれぞれの専門的な知識と経験を活かし、旧態依然としたお酒のカテゴリーである「リキュール」そのものを再構成するというミッションに取り組んでいます。
Arty Spirits Team
■製品の特長
100％フランス産、驚きの低糖度：
ARTY SPIRITSのリキュールは、コニャック地方にて、100％フランス産の原料のみを使用して製造されています。
厳格な製造工程：
マセラシオン(浸漬)、銅製蒸留機での蒸留、段階的な加水調整、糖分の精密なコントロールという厳格な手順で製造されています。
洗練された味わい：
砂糖は控えめで、風味はより豊かに仕上げられています。
サステナビリティ：
100％リサイクルガラス瓶を使用し、既に複数の国際的なショーで受賞しています。
Arty Spirits リキュール3種類_1
■ラインナップ：個性豊かな3つのスピリット
・TOMATO SPIRIT(トマト・スピリット)
・CITRONCELLO(シトロンチェッロ)
・UNE MENTHE(ウヌ・マント)
ストレートやオン・ザ・ロックはもちろん、カクテルなど、自由でイノベイティブな楽しみ方を提案します 。
Arty Spirits リキュール3種類_2
■日本上陸！発売記念パーティーのご案内
ブランドの日本展開を記念し、2日間にわたる発売パーティーを開催いたします。ARTY SPIRITSが掲げる「Dink Different」な世界観を、ぜひこの機会にご体感ください。
日程 ：2026年2月20日(金)・2月21日(土)
時間 ：17:00～27:00(翌午前3:00)
会場 ：Au Chalet
所在地：東京都中央区築地2-8-2 TSUKIJI BASE BLDG 6階
【本件に関するお問い合わせ先】
ARTY SPIRITS
メール ： contact@arty-spirits.com
公式サイト： https://www.arty-spirits.com/