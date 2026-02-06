次世代リキュールブランド ARTY SPIRITS(アーティ・スピリッツ)がこの度日本に上陸します。また発売を記念したパーティーを2月20日(金)・21日(土)に開催します。





美食とクリエイティビティの国フランスにおいて、リキュールはいまだに「甘すぎて、人工的で、時代遅れ」というイメージを持たれています。

その古い概念を壊すミッションを持って誕生したのが、次世代リキュールブランド ARTY SPIRITS(アーティ・スピリッツ)です。





公式サイト： https://www.arty-spirits.com/









■ブランドビジョン：リキュールの再構築

2010年代初頭、フランスにおけるクラフトムーブメントのパイオニアであるニコラ・フレデリック(Nicolas Frederic)とジュリアンの二人が、House of Beerを立ち上げました。彼らはそれぞれの専門的な知識と経験を活かし、旧態依然としたお酒のカテゴリーである「リキュール」そのものを再構成するというミッションに取り組んでいます。





Arty Spirits Team





■製品の特長

100％フランス産、驚きの低糖度：

ARTY SPIRITSのリキュールは、コニャック地方にて、100％フランス産の原料のみを使用して製造されています。





厳格な製造工程：

マセラシオン(浸漬)、銅製蒸留機での蒸留、段階的な加水調整、糖分の精密なコントロールという厳格な手順で製造されています。





洗練された味わい：

砂糖は控えめで、風味はより豊かに仕上げられています。





サステナビリティ：

100％リサイクルガラス瓶を使用し、既に複数の国際的なショーで受賞しています。





Arty Spirits リキュール3種類_1





■ラインナップ：個性豊かな3つのスピリット

・TOMATO SPIRIT(トマト・スピリット)

・CITRONCELLO(シトロンチェッロ)

・UNE MENTHE(ウヌ・マント)





ストレートやオン・ザ・ロックはもちろん、カクテルなど、自由でイノベイティブな楽しみ方を提案します 。





Arty Spirits リキュール3種類_2





■日本上陸！発売記念パーティーのご案内

ブランドの日本展開を記念し、2日間にわたる発売パーティーを開催いたします。ARTY SPIRITSが掲げる「Dink Different」な世界観を、ぜひこの機会にご体感ください。





日程 ：2026年2月20日(金)・2月21日(土)

時間 ：17:00～27:00(翌午前3:00)

会場 ：Au Chalet

所在地：東京都中央区築地2-8-2 TSUKIJI BASE BLDG 6階









【本件に関するお問い合わせ先】

ARTY SPIRITS

メール ： contact@arty-spirits.com

公式サイト： https://www.arty-spirits.com/