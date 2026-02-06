安全・作業用品の総合メーカーで、PUMA SAFETY日本総代理店の株式会社ユニワールド(所在地：和歌山県有田市、代表取締役：江川 真史)は、PUMA SAFETYの日本向け軽量シリーズ「JAPAN ATHLETIC(ジャパン アスレチック)」の「SPRINT」にアップグレードモデルを発表しました。

柔らかく、丈夫な素材はそのままに、アッパーのデザインを一新。扱いやすさが人気のDISCレーシングシステムを搭載し、より快適な履き心地を実現しました。

2026年2月下旬より全国の作業用品店・ホームセンター・ネットショップなどで展開いたします。





JAPAN ATHLETIC / SPRINT 2.1 DISC LOW





■PUMA SAFETYについて

PUMAのセーフティシューズライン“PUMA SAFETY”は、作業現場での怪我のリスクから足を守る安全性に、スポーツブランドならではのテクノロジーを融合。スタイリッシュで、普段履きにもなじむスポーティなデザインが特徴です。









■「ジャパン アスレチック」シリーズについて

PUMA SAFETYの「ジャパン アスレチック」シリーズは、ブランド初の軽量モデルとして、日本の作業環境と日本人の足型に合わせて開発されたジャパンオリジナルシリーズです。スポーティなデザイン性に加え、甲高・幅広の足にもフィットする快適な履き心地を実現し、多くの現場で支持を集めています。





同シリーズの中でも「SPRINT(スプリント)」モデルは、柔軟性に優れたメッシュアッパーを採用し、“柔らかく、丈夫”という相反する性能を両立させた人気モデルです。

このたび発売する「SPRINT 2.1」は、従来モデル「SPRINT 2.0」をアップデートした最新作であり、履きやすさと柔らかさといった基本性能はそのままに、アッパーデザインを一新しました。より洗練されたルックスで、PUMA SAFETYラインナップに新たなスタイルと存在感をもたらします。

機能面も、「JSAA規格 A種 プロスニーカー(R)」※であり、グラスファイバーで強化した合成樹脂製の先芯により、つま先をしっかり保護してくれます。さらに付加的性能として、「静電気帯電防止性」およびかかと部分に「衝撃エネルギー吸収性」が備わっており、より快適・安全にお使いいただけます。

安心のグリップ力を誇るラバーアウトソールは、最高300℃(60秒)の耐熱性能と油による劣化を防ぐ耐油性能を備えています。また、インソールも、土踏まず部分をホールドするフィット感抜群のアーチサポート設計で、優れた安定性を実現し、自然な動作と履き心地をサポートします。

今回登場するのは、ローカットモデルで、手袋をしたままでも着脱が簡単なDISCタイプ。カラーはオリーブとブラック＆ホワイトの2色展開となっております。





※「JSAA規格 A種 プロスニーカー(R)」：つま先に硬質樹脂の先芯を装着し、公益社団法人 日本保安用品協会(略称：JSAA)制定のプロテクティブスニーカー規格に定める一定の安全性能や耐久性を備えるスニーカータイプの作業靴をプロテクティブスニーカー(プロスニーカー)と呼び、JSAA規格認定品として品質を保証しています。プロスニーカー(R)の表示は、公益社団法人 日本保安用品協会の登録商標です。





JASS型式認定合格品タグ









■商品データ/ラインナップ

JAPAN ATHLETIC / SPRINT 2.1 DISC LOW

(ジャパン アスレチック / スプリント2.1 ディスク ロー)

素材 ：アッパー 合成繊維

ソール 合成底

先芯 グラスファイバー強化合成樹脂

サイズ ：25.0cm・25.5cm・26.0cm・26.5cm・27.0cm・28.0cm

カラー ：オリーブ / ブラック＆ホワイト

重さ ：430g(26.5cm/片足)

希望小売価格：14,000円(税込15,400円)





SPRINT 2.1 OLIVE DISC LOW





SPRINT 2.1 BK&WH DISC LOW









■会社概要

株式会社ユニワールドは、作業用手袋やセーフティシューズなどの安全・作業用品の総合メーカーです。「革手工房」「のらSTYLE」「LACQ」といった自社ブランドをはじめ「WONDER GRIP」等の優れた海外ブランドまで、“人の仕事のチカラになる”製品をご提供しております。また、「PUMA SAFETY」「PUMA WORKWEAR」「PUMA WORK GLOVES」から構成されるプロフェッショナルワーカーのための新しいワークスタイル「PUMA.AT WORK.」をご提案しています。これからも“発想力企業 ユニワールド”をコンセプトに、安全・安心・快適・効率の新たな価値を創造し続けてまいります。





名称 ： 株式会社ユニワールド

創業 ： 1996年10月

代表 ： 代表取締役 江川 真史(えかわ まさふみ)

本社所在地： 〒649-0313 和歌山県有田市千田72番地

事業内容 ： 安全・作業用品の企画・製造・販売

URL ： https://www.uniworld.jp/









【商品に関するお問い合わせ】

株式会社ユニワールド お客様相談窓口

TEL：0120-393-663(受付時間 平日9:00～17:00)