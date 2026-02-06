Seed Sparkle Labが開発した中国風田園癒やし系シミュレーションゲーム『スターサンド・アイランド』は、台北ゲームショウ2026(Taipei Game Show 2026)への出展を行い、多くの来場者で賑わう中、盛況のうちに終了いたしました。会場で寄せられた多くの反響に感謝を込めて、本作のSteam早期アクセス(Early Access)を2026年2月12日(木)日本時間午前2時より開始することを正式に発表いたします。また、豪華な初回限定特典の内容も併せて公開いたしました。





動画： https://www.youtube.com/watch?v=d06-tQAZUak





画像01





■台北ゲームショウ2026(Taipei Game Show 2026)で感動のフィナーレ島民の皆様の温かいご声援に感謝

中国風田園癒やし系シミュレーションゲーム『スターサンド・アイランド』は、台北ゲームショウ2026(Taipei Game Show 2026)での出展を無事に終えました。会場に足を運び、試遊や貴重なご意見を寄せてくださったすべてのプレイヤーの皆様に、心より御礼申し上げます。皆様からの熱い応援こそが、開発チームにとって作品を磨き続ける最大の原動力です。





画像02





画像03





■2月12日(木)、旧正月を祝う早期アクセス開始と特別価格での提供

台北ゲームショウ2026(Taipei Game Show 2026)の閉幕とともに、Seed Sparkle Lab は『スターサンド・アイランド』を2026年2月12日よりSteamアーリーアクセス配信開始することを正式に発表しました。温かな中華田園風景が広がる島で、世界中のプレイヤーと共に新しい春を迎えます。早期アクセス開始および旧正月を祝うため、期間限定の特別キャンペーン価格で提供するとともに、アーリーアクセスプレイヤー向けの限定コンテンツを多数ご用意しました。

本アーリーアクセス版では、以下の2種類のエディションを販売予定です。





●デジタル・通常版

ゲーム本編に加え、特典として「中華風伝統衣装・旧正月セット」と「中華風新春家具セット」を収録。

水墨画のような美しさと新春の慶びを融合させた衣装や、伝統的な意匠を細部まで再現した家具で、自分だけの理想の家を作り上げながら、旧正月の雰囲気も味わえます。





●デジタル・デラックス版

ゲーム本編と通常版の全特典に加え、限定の追加コンテンツ「ヨーロピアン家具セット」を収録。さらに「ヨーロピアン・メルヘン衣装」、そして童話の世界から飛び出したような「ファンタジック・パンプキン馬車」が含まれており、より多彩で自由なスタイルを田園生活に取り入れることが可能です。





Seed Sparkle Lab は、アーリーアクセス期間がコアコミュニティとともに作品を育てていく重要な期間と考えており、今後もプレイヤーからのフィードバックに真摯に耳を傾け、ゲームの安定性向上を最優先としつつ、コンテンツの拡充や「調和と共生」をテーマとした田園エコシステムの完成度を高めることを目指しております。プレイヤー一人ひとりの声が、本作の進化を支える大きな原動力となります。





画像04





画像05





■『スターサンド・アイランド』で多次元の「癒やし」を体験

早期アクセス版では、以下のような多彩なコアコンテンツを実装予定です。





1. 美しい風景と高度なDIYシステム： 絵本のような島の世界で、自由度の高い建築パーツを活用し、中華風の家屋から欧風の邸宅まで理想の住まいを創造。





2. 奥深いNPCとペットとの絆：個性豊かで独自の物語を持つ島民たちと出会い、親密度を深めながら専用ストーリーを解放しましょう。可愛らしいペットたちが、田園生活に温もりを添えます。





3. 文化を五感で楽しむ体験：音楽演奏ミニゲームや、二人で楽しめる民族舞踊モーションなど、文化的魅力あふれるコンテンツを収録。





4. サプライズコラボレーション：すでに発表されている『きみのまち ポルティア』とのキャラクターコラボや「岳陽楼」の景観再現に加え、EA期間中にはさらなるサプライズコラボが登場予定です。





画像06





画像07





この冬、都会の喧騒を離れ、四季折々の風景と温かな人情が息づく『星砂島』で、あなただけの物語を始めてみませんか？





《スターサンド・アイランド》とは、Seed Sparkle Labが自主開発・運営する癒やし系の田園生活シミュレーションゲームであり、Game Source Entertainment (GSE)がPlayStation(R)5とNintendo Switch(TM)2でパッケージ版を発行します。









■Game Source Entertainmentについて

Game Source Entertainmentは、香港を拠点にしたアジア圏の発売元と流通商社です。

これまでPlayStation(R)4、Nintendo Switch(TM)、Xbox One及び前世代のコンソールプラットフォームで100タイトル以上、中国語に翻訳したパッケージソフトの流通を行ってきました。









■Game Source Entertainment及び商品の詳しい情報は、こちら

GSE公式 HP ： https://gamesource-ent.jp/

X(旧Twitter) ： https://x.com/gamesource_ent

YouTube GSE チャンネル ： https://www.youtube.com/channel/UCfY5cUEakN7tw9gXd9lywFA

GSE JP公式YouTubeチャンネル： https://www.youtube.com/channel/UClSyRhFYtK2YkPWcJE5oYXg

GSE ユーザーサポート ： support@gamesource-ent.jp









■製品情報

タイトル ： Starsand Island スターサンド・アイランド

対応機種 ： PlayStation(R)5 / Nintendo Switch(TM) /

Nintendo Switch(TM)2

発売日 ： 2026年夏

価格 ： 未定

ジャンル ： 人生シミュレーションRPG

プレイ人数(オフライン)： 1人

プレイ人数(オンライン)： 1-4人

表示対応言語 ： 日本語／英語／中国語(簡体字・繁体字)

開発元 ： Seed Sparkle Lab

発売元 ： Seed Sparkle Lab

パッケージ版発売元 ： Game Source Entertainment

CERO ： A

権利表記 ： (C) 2026 Seed Sparkle Lab. All rights reserved. Published by Seed Sparkle Lab. Physical retail version licensed to and published by Game Source Entertainment.