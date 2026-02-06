株式会社青木松風庵（本社：大阪府阪南市黒田、代表取締役：青木一郎）は、和歌山県産の旬のみかんを丸ごと１個使用した贅沢な和菓子「一手みかん大福」を、秋葉山店限定販売いたします。ALSOK杯第75期王将戦第4局和歌山対局の勝負めし、スイーツ、ドリンクメニューブックに掲載された限定商品です。■ 商品のこだわり：和歌山の恵みを凝縮した１個「一手みかん大福」は、和歌山の豊かな陽射しを浴びて育った、甘く瑞々しい旬のみかんを主役にした大福です。丸ごと１個の贅沢： 厳選された旬のみかんを贅沢に1個使用。一口食べると、果実本来の爽やかな甘さと果汁が口いっぱいに広がります。こだわりの素材： みかんの風味を引き立てるのは、きめ細やかで柔らかな「羽二重餅」と、上品な甘さの「白餡」。素材の絶妙なバランスが、至福のひとときを演出します。縁起の良いおやつ： 和歌山の恵みが福を呼び込む、見た目にも華やかで縁起の良い逸品です。ご自宅用はもちろん、大切な方への手土産としても最適です。■ 商品概要商品名 ：一手みかん大福販売価格 ：1個 400円（税込）販売期間 ：2026年2月7日（土）～3月18日（水） 消費期限 ：製造日を含め2日（要冷蔵）販売店舗 ：青木松風庵 秋葉山店 〒641-0056和歌山県和歌山市秋葉町4-25 電話073-448-3956 営業時間9:00～19:00

■会社概要商号 ： 株式会社青木松風庵代表者 ： 代表取締役 青木一郎所在地 ： 〒599-0203 大阪府阪南市黒田453-15設立 ： １９８５年１０月事業内容： 和菓子・洋菓子の製造及び販売資本金 ： 2,000万円URL ： https://www.shofuan.co.jp

https://www.instagram.com/aokishofuan/

【本件に関するお問い合わせ】株式会社 青木松風庵 販売管理部住所：大阪府泉南郡岬町深日1542-2TEL：072-492-2525