2026年は、サン＝テグジュペリの名作『星の王子さま』が、母国フランスで出版されてから80周年を迎える節目の年です。この記念すべき年に、シンガポールに本社を置くWEJOY PTE. LTD.は、2026年2月9日（月）から2月15日（日）までの7日間、同社が運営するソーシャルエンターテインメントアプリ「WePlay」において、特別コラボイベントを実施します。今回のテーマは、「愛とは、星の王子さまのバラのように、そこに留まり育てる価値があるもの」。バレンタインシーズンに合わせ、ユーザーはゲーム内の旅を通じて、自分だけの幻想的な空間「雲上ノ花園」を育成しながら、ロマンあふれる体験を楽しむことができます。

『星の王子さま』の物語世界を再現した特別企画

本コラボでは、原作の世界観を反映した没入型コンテンツが多数用意されています。まず登場するのが、「星の王子さまの手記」と七色の旅です。限定アイテムである「星の王子さまの手記」を購入し、他のユーザーに贈ることで「招待状」を入手できます。全7色の招待状を集めて旅に出ると、3Dアバター機能「Playshow」で使用できる限定レアアイテムが獲得可能です。Playshowは、3Dアバターを活用したボイスチャットやミニゲームが楽しめるWePlayの人気機能です。さらに、期間限定イベント「雲上の誓い」も実施されます。本イベントでは、恋人や親友とペアを組み、二人だけの「雲上ノ花園」を共同で育てます。デイリーミッションの達成やガチャ券の活用によって花園を装飾しながら、最高報酬となる激レアアイテム「夢紡ぎのブライダル指輪」の獲得を目指します。

WePlayと星の王子さまのコラボで新しいコミュニケーション体験を

WePlay日本市場担当の大鹿陽平は、今回の取り組みについて次のように語っています。「今回の『星の王子さま』とのコラボレーションは、単なる限定イベントではありません。有名な古典作品である『星の王子さま』が持つ価値を通じて、現代の若者が求める人間関係や感情表現といったリアルなニーズに応えたいと考えています。人間関係の構築がますます急速化する中で、WePlayは今回のような儀式的なイベント体験を通じて、ユーザーが“真剣に向き合われる関係”を改めて実感できるようになる場を提供しようと考えています。」

WePlayと星の王子さまのコラボが目指す三つの価値

本企画は、次の三つの効果を目標に掲げています。第一に、「感情が共鳴するつながり」の創出です。孤独や愛をテーマに描かれた『星の王子さま』の物語は、WePlayが掲げる「インタラクションを通じて世界を輝かせる」という理念と深く共鳴しています。王子が星々を巡りながら真実の絆を見つけていったように、本イベントでも国や地域を超えた心の交流を促進します。第二に、「物語を体感する新しい参加型体験」の提供です。ユーザーは物語の続きを紡ぐようにイベントへ参加し、王子の視点で旅を続けながら、新たな冒険や愛情に触れることで、原作に新しい解釈と感動を見いだせる設計となっています。第三に、「バレンタインの新たな価値提案」です。「雲上ノ花園」は単なるカップル向け機能ではなく、二人で一つの星を育てる行為そのものが、WePlayの世界において愛を形にし、かけがえのない思い出を創り出すプロセスとして位置づけられています。

『星の王子さま』について

『星の王子さま』は、フランス人の飛行士・小説家であるアントワーヌ・ド・サン＝テグジュペリによって創作され、自ら挿絵も手掛けた中編小説です。物語は、若き王子が複数の星々（地球も含む）を旅する様子を描き、孤独、友情、愛、そして喪失といったテーマを探求している。表向きは児童向けの書籍ですが、人生や大人、そして人間性に関する深い洞察を与える作品となっています。2026年はサン＝テグジュペリの母国フランスで『星の王子さま』出版80周年記念の年です。『星の王子さま』はサン＝テグジュペリの最も成功した作品であり、世界累計販売部数はおよそ1億4千万部に達し、史上最も売れた書籍の一つとされています。また、650以上の言語と方言に翻訳されており、世界で二番目に多くの言語で出版された書籍となっています（第1位は『聖書』）。さらに本作は、オーディオブック、ラジオドラマ、舞台、映画、テレビシリーズ、バレエ、オペラなど、多彩なメディアや芸術形式に翻案されています。

企業・アプリ情報

ソーシャルゲームアプリ「WePlay（ウィプレー）」とは

WePlay（ウィプレー）はシンガポールを拠点とするWEJOYが展開する、若者向けソーシャルエンタメアプリです。WePlayはミッションに「世界中の人々に友情と喜びを届ける」を掲げ、ゲームを通じて人と人をつなぎ、オンラインソーシャルエンターテインメント分野の先駆者を目指しています。WePlayはボイスルーム機能を中心に、ゲーム・エンターテインメント・ソーシャル機能を融合し、「かくれんぼ」「宇宙人狼」「ワードウルフ」などのパーティーゲームが日本の若者を中心に人気を集めています。アプリの特徴：・ボイスソーシャル × ゲーム を融合した新感覚エンタメアプリ・ワードウルフ、お絵描きクイズ、カラオケ合戦などの人気カジュアルゲームを多数収録・アプリ内だけでなく、リアルなつながりへと発展するソーシャル体験を提供配信実績：・全世界累計ダウンロード数 8億回超、MAU（月間アクティブユーザー）100万人以上・中東アジア・東南アジア・日本・台湾など、複数地域のアプリランキングで 上位を獲得・「くまモン」「ちびまる子ちゃん」「Care Bears」 など、著名キャラクターとのコラボレーション実績あり

WEJOYについて

WEJOY PTE. LTD.は、2020年10月23日に設立されたシンガポール拠点のインターネット企業です。グローバルな視野と革新的な精神を持つ企業として、世界中でソーシャル分野とゲーム分野の事業拡大に取り組んでいます。当社はソーシャル系ボードゲームやカジュアルゲームの開発・運営に注力しており、「世界中の人々へ友情と喜びをもたらす」を使命に掲げ、世界の人々をつなぐ革新的で魅力的なゲーム体験の創造を特に重視。現在、積極的に海外市場へ進出しており、将来的にはゲームで人と人の絆を繋ぎ、オンラインソーシャル・エンターテインメント分野の先駆者となり、グローバル市場で大きな影響力を持つ企業となることを目指しています。会社名：WEJOY PTE. LTD.所在地：77 SCIENCE PARK DRIVE #04-09 CINTECH III BUILDING SINGAPORE (118256)メールアドレス： support@wejoysg.comWEJOY公式HP：https://wejoyhub.com/WePlay公式HP：https://weplayapp.com/事業内容：ゲーム、エンターテイメント、ソーシャルの機能を統合したグローバルソーシャルエンタメアプリの提供