コラボ・ライセンス専門サイト「FanFun MARKET」は、アニメ「ヘタリア World★Stars」コラボジュエリーの受注を開始いたしました。（受注期間：2/6～3/5まで）※第一弾ジュエリー（全16種）も同時再受注いたします！

https://fanfunmarket.co.jp/artist/80-hetalia

■ヘタリア World★Stars スペイン シルバーリング

「ヘタリア World★Stars」に登場するスペインをイメージしたシルバーリングです。華奢なフォルムにカーネーションの花や星モチーフを取り込み、作品の世界観を表現しました。イメージカラーの天然石が手元を華やかに彩ります。

■ヘタリア World★Stars スペイン シルバーネックレス

「ヘタリア World★Stars」に登場するスペインをイメージしたシルバーネックレスです。バータイプの上品なフォルムにイメージカラーの天然石をセット。カーネーションの花のモチーフチャームがポイントです。

素材：シルバー925、オレンジサファイア、キュービックジルコニア（リングのみ）付属：オリジナルBOX&ノベルティポストカード価格：リング\14,300(税込) ネックレス\16,500税込) サイズ：リング7号～15号（奇数号) ネックレス40cm＋5cmアジャスター

■ヘタリア World★Stars プロイセン シルバーリング

「ヘタリア World★Stars」に登場するプロイセンをイメージしたシルバーリングです。華奢なフォルムにケンタウレアの花や星モチーフを取り込み、作品の世界観を表現しました。イメージカラーの天然石が手元を華やかに彩ります。

■ヘタリア World★Stars プロイセン シルバーネックレス

「ヘタリア World★Stars」に登場するプロイセンをイメージしたシルバーネックレスです。バータイプの上品なフォルムにイメージカラーの天然石をセット。ケンタウレアの花のモチーフチャームがポイントです。

素材：シルバー925、ホワイトトパーズ、キュービックジルコニア（リングのみ）付属：オリジナルBOX&ノベルティポストカード価格：リング\14,300(税込) ネックレス\16,500税込) サイズ：リング7号～15号（奇数号) ネックレス40cm＋5cmアジャスター

■ヘタリア World★Stars ロマーノ シルバーリング

「ヘタリア World★Stars」に登場するロマーノをイメージしたシルバーリングです。華奢なフォルムにデイジーの花や星モチーフを取り込み、作品の世界観を表現しました。イメージカラーの天然石が手元を華やかに彩ります。

■ヘタリア World★Stars ロマーノ シルバーネックレス

「ヘタリア World★Stars」に登場するロマーノをイメージしたシルバーネックレスです。バータイプの上品なフォルムにイメージカラーの天然石をセット。デイジーの花のモチーフチャームがポイントです。

素材：シルバー925、グリーンガーネット、キュービックジルコニア（リングのみ）付属：オリジナルBOX&ノベルティポストカード価格：リング\14,300(税込) ネックレス\16,500税込) サイズ：リング7号～15号（奇数号) ネックレス40cm＋5cmアジャスター

■ヘタリア World★Stars カナダ シルバーリング

「ヘタリア World★Stars」に登場するカナダをイメージしたシルバーリングです。華奢なフォルムにカエデの葉や星モチーフを取り込み、作品の世界観を表現しました。イメージカラーの天然石が手元を華やかに彩ります。

■ヘタリア World★Stars カナダ シルバーネックレス

「ヘタリア World★Stars」に登場するカナダをイメージしたシルバーネックレスです。バータイプの上品なフォルムにイメージカラーの天然石をセット。カエデの葉のモチーフチャームがポイントです。

素材：シルバー925、レッドスピネル、キュービックジルコニア（リングのみ）付属：オリジナルBOX&ノベルティポストカード価格：リング\14,300(税込) ネックレス\16,500税込) サイズ：リング7号～15号（奇数号) ネックレス40cm＋5cmアジャスター

【オリジナルBOX/ノベルティポストカード】

「オリジナルBOX」と該当キャラクターの「ノベルティポストカード」が付属いたします。

【着用イメージ】

©日丸屋秀和／集英社・ヘタリアW★S製作委員会

【取り扱いショップ】

https://fanfunmarket.co.jp/https://fanfunmarket.jp/

【取り扱いショップ】・FanFunMARKET（https://fanfunmarket.co.jp）・FanFunMARKET 楽天市場店 （https://www.rakuten.ne.jp/gold/fanfunmarket）

【FanFun MARKET 公式アカウント】

https://twitter.com/FanFun_MARKEThttps://www.instagram.com/fanfun_market/https://page.line.me/859jukfd?openQrModal=true