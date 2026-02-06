【GOKUMIN】進学・就職・引っ越し、新たな一歩を踏み出す新生活に。快眠環境を整える公式EC限定「新生活応援セール」開催中

株式会社KURUKURU

株式会社KURUKURU（本社：東京都中央区銀座、代表取締役：関沢 康寛）が展開する寝具ブランド「GOKUMIN」は、新生活シーズンに合わせ、2026年2月2日より公式ECサイト限定で「新生活応援セール」を開催中です。進学・就職・引っ越しなど、生活リズムが大きく変わる春。新しい環境での毎日を快適に過ごすためには、心身の土台となる“睡眠環境”を整えることが重要です。本キャンペーンでは、買い替え需要の高い「枕・マットレス・寝具」を中心に、新生活におすすめのアイテムをお得にお買い求めいただけます。

新生活は、睡眠環境を整える絶好のタイミング

春は進学や就職、引っ越しなどにより生活スタイルが大きく変化するだけでなく、寒暖差や住環境の変化によって睡眠の質が乱れやすい季節でもあります。「引っ越しを機に寝具を一新したい」「一人暮らしを始めるから、失敗しない寝具を選びたい」といった声が毎年多く寄せられるのも、新生活シーズンならではの特徴です。睡眠の質に向き合う寝具ブランドGOKUMINでは、新生活のスタートにふさわしい、長く快適に使えて満足度の高い寝具を厳選。毎日の眠りを心地よく支え、新しい暮らしをスムーズにスタートできるよう、この春限定の特別価格でご用意しました。

公式EC運営者のコメント

新生活は、暮らしが大きく切り替わるからこそ、毎日使う寝具選びで失敗してほしくないと考えています。EC店舗を運営する立場として、GOKUMINでは商品開発の背景や特長を正しくお伝えし、お客様が納得して選べる売り場づくりを大切にしてきました。実際にご購入いただいたお客様からの声や使用感を反映しながら、長く安心して使える寝具を揃えています。新しい生活を気持ちよく始めていただけるよう、公式ECならではの安心感とサポート体制で、眠りから新生活を支えていきたいと考えています。

公式EC運営者が紹介する新生活シーズンにおすすめアイテム5選

「プレミアムグランマットレス 三つ折り」

高密度34Dの高反発ウレタンを採用した厚さ約10cmの三つ折りマットレスで、硬さの異なる180N／250Nの2層構造により体圧をバランスよく支えます。これにより寝返りが打ちやすく、腰への負担を軽減しつつ快適な寝姿勢をサポートします。さらに、パーツを入れ替えられる構造で最も負荷のかかる腰部分を他部位と交換でき、使用期間を通してへたりにくい設計になっています。リバーシブルカバーは抗菌・消臭加工と通気性に配慮され、季節や好みに合わせて使い分けが可能です。また、三つ折りでコンパクトに収納でき、掃除や模様替えの際にも扱いやすいのが魅力。

商品URL：https://gokumin.co.jp/products/gmwss-01

「プレミアムスプリングマットレス」

厚さ約20cmの本格ポケットコイルマットレスで、体圧をしっかり支えて快適な眠りを提供します。高反発ウレタンフォームと高密度ポケットコイルの組み合わせにより、寝ている間の自然な姿勢をキープし、腰や肩への負担を緩和。通気性に優れた並列配列コイルと高品質ニット生地で蒸れにくく、抗菌・防臭機能も装備しています。さらに、購入後8年間の品質保証付きで安心して長く使えるのも魅力です。コンパクトなスリム幅（約80cm）からゆったりサイズまで幅広いサイズ展開があり、省スペースにも対応します。高い耐久性と優れた寝心地を求める方におすすめの一枚です。

商品URL：https://gokumin.co.jp/products/psmss-01

「プレミアム低反発枕」

“失敗しない快眠枕”を目指して設計されたアイテムです。「新開発の低反発素材」と「人間工学に基づく3D特殊形状」を採用し、頭や首へのフィット感を高めながら快適な寝心地を実現します。高さは4段階（4～11cm）に調整可能で、自分の寝姿勢や好みに合わせてカスタマイズできます。竹炭入り素材による消臭・抗菌効果に加え、通気性の良い高級ニットカバーや枕ズレを防ぐピローストッパーも特徴。洗濯可能なカバーで清潔に使え、1年の品質保証付きです。朝の肩こりや寝苦しさに悩む方にもおすすめ。

商品URL：https://gokumin.co.jp/products/ptm-02

「オールシーズンリバーシブル敷きパッド」

季節を問わず快適な睡眠環境を支える敷きパッドです。表面には接触冷感素材を採用し、暖房を使う冬場や寝汗をかきやすい環境でもムレにくく、布団内の温度と湿度を適切にコントロールします。寒い季節でも「暑くて目が覚める」「背中が蒸れる」といった不快感を軽減し、心地よい眠りをサポートします。裏面にはやさしい肌触りのピーチスキン素材を使用し、冷感が気になる時期には裏返して使用することで、包み込まれるような寝心地に切り替え可能です。中綿には十分なボリュームを持たせ、寝汗や湿気をしっかり吸収。四隅のゴムバンドでズレにくく、洗濯機で丸洗いが可能です。

商品URL：https://gokumin.co.jp/products/spad-summer-s-02-wh

「コンフォートバンブーベッド」

木材の約2～3倍の強度を持つ竹素材を贅沢に使用したすのこベッドフレームです。竹の弾性と通気性により、湿気やカビを抑え清潔な寝室環境を保ちつつ、耐久性にも優れています。内部構造には 高強度で軽量なスチールを採用し、長期間の使用でも劣化しにくい設計。また、宮棚には便利な2口コンセントが付いており、スマホやタブレットの充電にも対応できます。脚を取り外せばローベッド仕様にも変更でき、ライフスタイルや部屋の雰囲気に合わせて使い分けられる機能性とシンプルなデザインが魅力です。

商品URL：https://gokumin.co.jp/products/g-cbb-s-wn-01

キャンペーン概要

公式ECでは、新生活シーズンに向けて「新生活の活力は、毎晩の深い眠りから。」をテーマにした新生活応援キャンペーンを実施しています。本キャンペーンでは、進学・就職・引っ越しなど、暮らしが大きく変わるタイミングに合わせ、マットレスや枕、寝具などを組み合わせた新生活応援セットを特集。あわせて、公式ECサイト限定で利用できる期間限定クーポンを配布しており、セット購入を含む対象商品を通常よりもお得にお買い求めいただけます。新生活に必要な寝具をまとめて揃えやすい内容で、快適な睡眠環境づくりをサポートします。

【特集内容】

本キャンペーンでは、一人暮らしからカップル、ファミリーまで、ライフスタイル別に選びやすい寝具ラインアップを展開。マットレス・枕・ベッドフレーム・敷きパッドなど、新生活で需要の高いアイテムを中心に、組み合わせ提案やおすすめ商品を紹介しています。

【新生活応援セット例】

「ベーシックセット」は、マットレスと枕をまとめたシンプルな寝具セットです。必要なアイテムを無駄なく揃えられるため、新生活や買い替えなど、まずは最低限の寝具準備を整えたい方におすすめです。「スタンダードセット」は、寝心地にこだわったマットレスと枕を組み合わせた、日常使いに適したセットです。体をしっかり支える構成で、毎日の睡眠環境をワンランク快適に整えたい方に向いています。「快眠セット」は、マットレス・枕・敷きパッドをまとめた充実のセット内容です。季節を問わず快適な睡眠環境を整えたい方や、寝具を一式まとめて揃えたい方に最適です。

※価格は変更される場合がございます。【公式EC限定クーポン】

■クーポン内容：・1万円以上のご購入で全品5％OFF

・3万円以上のご購入で全品12％OFF

・6万円以上のご購入で全品15％OFF

■対象商品：枕、マットレス、寝具など公式EC内の全品

■利用方法：GOKUMIN公式ECにてクーポンコードを入力

■公式EC：https://gokumin.co.jp/collections/newlife2026

シリーズ累計販売数 200万個 「GOKUMIN」とは

眠ることは、幸福な一日の始まりだから。

日本発の寝具ブランド「GOKUMIN」は、高品質な寝具をお求めやすい価格でご提供します。 おかげさまで「Amazon.co.jp 販売事業者アワード2023 最優秀賞」をはじめ、2年連続寝具ブランド部門三冠達成など受賞歴も多数。多くの方々から高い評価をいただいております。SDGsでも謳われる健康的で豊かな毎日を実現するために、これからも「選んでおけば間違いない」そう言われる商品を追求していきます。

