【サンリオキャラクターズ】ぷっくり立体デコレーションが可愛い！スケーターから「マシュグミ」ワンプッシュダイレクトボトルが登場

スケーター株式会社（本社：奈良県奈良市、代表取締役社長：鴻池 総一郎）は、株式会社サンリオの人気キャラクターたちをぷっくりとした立体的なデコレーションで表現した新シリーズ「マシュグミ」デザインの「3Dロック付ワンプッシュダイレクトボトル」を2026年1月に発売いたしました。

本製品は、スケーター公式オンラインショップおよび全国の雑貨店等にて順次お取り扱いを開始しています。

■開発の背景：かわいさと実用性の両立

毎日使う水筒だからこそ、「持っているだけで気分が上がる」デザインと、「ストレスなく使える」機能性の両方を叶えたい。 そんな想いから本シリーズは誕生しました。

「マシュグミ」というネーミングの通り、まるでマシュマロやグミのような「ぷっくり」とした立体的な質感をボトルの表面にあしらい、視覚だけでなく触覚でも癒やしを感じられるデザインに仕上げています。

■商品特長

１．思わず触りたくなる「3Dデコレーション」

最大の特徴は、ボトル表面に施された半立体のキャラクターアートです。

マットで優しい色合いのボディに、艶のあるぷっくりとしたキャラクターたちが浮かび上がり、通常のプリントとは一味違う存在感を放ちます。

２．片手で「ポンッ」と開くワンプッシュオープン

飲みたい時にすぐ飲める「ワンプッシュオープン」式を採用しました。

キャップは開けた後に固定される「キャップロック設計」のため、飲む際に蓋が倒れてきて顔に当たる心配がありません。

また、持ち運び時の誤作動を防ぐ安心のロック機能も搭載しています。

３．ずっと冷たい、真空二重構造

大きめの氷もスムーズ

ステンレス真空二重構造により、冷たさを長時間キープします（保冷専用）。

広口タイプなので、大きめの氷もスムーズに入り、朝の準備や洗浄も簡単です。

キャラクターラインナップ（全7種）

それぞれのキャラクターをイメージしたカラーリングで展開しています。

・ハローキティ：パステルピンク

・マイメロディ：スイートピンク

・クロミ：パープル

・シナモロール：爽やかブルー

・ハンギョドン：ミントグリーン

・ポムポムプリン：イエロー

・ポチャッコ：ライトグリーン

■商品概要

商品名：マシュグミ 3Dロック付ワンプッシュダイレクトボトル (SDPV5)

価格：オープン価格

容量：480ml

サイズ：約 直径76mm × 高さ238mm

材質：内びん・口がね：ステンレス鋼、胴部：ステンレス鋼（アクリル樹脂塗装）、キャップ・フタ・ベルト止め：ポリプロピレン、パッキン：シリコーンゴム

保冷効力：8度以下（6時間）

■販売場所

・スケーター公式オンラインショップ https://www.skater-onlineshop.com/

・全国の主な雑貨店、量販店

【 注意事項 】

(C) 2026 SANRIO CO., LTD.

