【サンリオキャラクターズ】ピカッと光ってお知らせ！スケーター　持ち物を可愛くデコレーションできる「リフレクターステッカー」

スケーター株式会社（本社：奈良県奈良市、代表取締役社長：鴻池 総一郎）は、 株式会社サンリオの人気キャラクターたちをデザインした、 「リフレクターステッカー」を2026年1月に発売いたしました。

本製品は、車のライトなどを反射して光る素材を使用したステッカーです。

バッグや自転車などに貼り付けことはもちろん、 お手持ちのアイテムを可愛くカスタマイズするデコレーションステッカーとしてもお楽しみいただけます。

■商品特長

１．光に反射して存在をお知らせ

光が当たると反射するリフレクター素材を採用しています。

塾帰りのお子様や、夜間のウォーキング、ペットのお散歩時に、光に反射してお知らせします。

２．水筒やヘルメットを簡単カスタマイズ

特別な道具は不要で、貼るだけで簡単に取り付けられます。

自転車のフェンダーやヘルメットへの貼付はもちろん、 シンプルな水筒やタンブラーに貼って、自分だけのオリジナルボトルにアレンジするなど、 幅広いアイテムの目印として活躍します。

３．シール帳に貼っても楽しいデザイン

「ハローキティ」「マイメロディ」「クロミ」「シナモロール」たちが、 お友達と仲良く過ごす様子を描いたデザインです。

お気に入りのシール帳に貼ってコレクションするなど、 雑貨ステッカーとしても十分にお楽しみいただける可愛らしさが魅力です。

■商品詳細

リフレクターステッカー

価格880円（税込）

基本情報：サイズ：約90mm×180mm（シートサイズ）

ラインナップ

ハローキティ、マイメロディ、クロミ、シナモロール、サンリオキャラクターズ（ミックス）

■販売情報

スケーター公式オンラインショップ https://www.skater-onlineshop.com/

全国の雑貨店、量販店など

【 注意事項 】

本リリースに掲載している内容および表現は、版権元の監修を受けた文章となっております。掲載の際は、内容の改変や意図の異なる表現にならないようご配慮いただきますようお願い申し上げます。

(C) 2026 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L665378

