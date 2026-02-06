【JAF大分】大分マリーンパレス水族館「うみたまご」で、裏側見学ツアーを開催！普段は見られない「うみたまご」のバックヤードを覗いてみよう！
セイウチ
JAF大分支部（支部長 橋本 仁）は、2026年2月28日（土）大分県大分市にある、大分マリーンパレス水族館「うみたまご」（以下「うみたまご」）において、JAFデー「うみたまご」の裏側見学ツアーを開催します。
JAFデーは、全国各地域のJAF会員を対象とする参加型イベントで、より多くのJAF会員との親睦や交流をはかることを目的に開催しています。
本イベントでは「うみたまご」のバックヤードで、モニターを使ってお魚の飼育員さんからお話を聞くことができます。今回のツアーでは、90種1,500尾の魚たちが泳ぐ大回遊水槽の上部を見学します。「うみたまご」のバックヤードツアーは団体向けの企画ですが、期間限定で一般の方向けにも開催されています。今回は参加グループに１人以上JAF会員の方がいれば、小学生以上の方はどなたでも参加可能です。
大回遊水槽上部
JAFデー 「うみたまご」の裏側見学ツアー 概要
■開催場所
大分マリーンパレス水族館「うみたまご」（大分県大分市神崎3078番地の22）
■開催日時
2026年2月28日（土）2つのグル-プに分かれてご参加いただきます。
グループ１.10:00～10:20
グループ２.10:20～10:40
■募集定員 40名（最少催行人数20名）
※応募多数の場合抽選となります。
※2月20日（金）までにメールにて結果を通知
■参加条件
・参加グループに1人以上JAF会員がいること
・参加者が小学生以上であること
■注意事項
・事前予約が必要です。
・未就学児のお子様のご参加・同伴は、安全面に配慮してお断りしております。
・小学生のお子様のご参加は、保護者の方1名につき小学生2名までお申し込み可能です。
■参加費用
大人（高校生以上）:3,500円
小・中学生:2,100円
※入館料・参加費用・イベント保険料込みの料金です。
■応募方法 下記「JAFウェブサイトはこちら」よりご確認ください
■応募締切 2月15日（日）
JAFウェブサイトはこちら :
https://jaf.link/jafday-umitamago202602
■お問い合わせ
一般社団法人 日本自動車連盟 大分支部 推進課事業係
大分県大分市下郡南5-3-12
TEL:097-567-7000（平日10:00～17:00）