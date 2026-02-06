【パウ・パトロール(TM)】チェイスやマーシャルたちがお熱をケア！スケーター 可愛いイラスト入りの「ジェル冷えシート」

スケーター株式会社

スケーター株式会社（本社：奈良県奈良市、代表取締役社長：鴻池 総一郎）は、 大人気アニメ「パウ・パトロール」のキャラクターたちをデザインした、 冷却用シート「ジェル冷えシート」を発売いたしました。

本製品は、おでこに貼ることで熱を吸収・発散させる冷却ジェルシートです。

パッケージには「チェイス」「マーシャル」「スカイ」「ラブル」などの人気キャラクターが登場。

さらに、シート本体にも可愛い総柄デザインがプリントされており、 発熱時や寝苦しい夜も、「パウ・パトロール」の仲間たちが優しく寄り添います。

■商品特長

１．シート本体にも可愛いプリント入り

ジェルシートの表面に、「パウ・パトロール」のキャラクターたちのイラストをプリントしました。

「KAWAII FRUITS」をテーマにしたポップで楽しいデザインが、 お子様の不安な気持ちを少しでも和らげられるよう工夫されています。

２．10時間冷却＆凍らない特殊ジェル

ひんやりとしたジェルが熱を吸収し、外へ逃がすことで冷却効果が約10時間持続します。 また、冷凍庫に入れても凍りにくい特殊ジェルを使用しているため、 冷やしても硬くならず、おでこに柔らかくフィットします。

３．お肌にやさしい弱酸性

デリケートなお肌にも使いやすい弱酸性のジェルシートです。 急な発熱時はもちろん、暑くて寝苦しい夜の安眠対策や、 勉強・リラックスタイムのリフレッシュにもご活用いただけます。

■商品詳細

ジェル冷えシート（パウ・パトロール KAWAII FRUITS N）

価格

・16枚入り（2枚×8袋）：990円（税込） ・6枚入り（2枚×3袋）：462円（税込）

基本情報

・シートサイズ：約110mm×40mm ・持続時間：約10時間

■販売情報

スケーター公式オンラインショップ https://www.skater-onlineshop.com/

全国の雑貨店、量販店など

■「パウ・パトロール」とは

スピンマスター制作で世界中の子どもたちに愛されている大人気アニメ「パウ・パトロール」は、１０歳のリーダー・ケントと個性豊かな子犬たちが日常のトラブルを解決しながら活躍する姿を描いたシリーズです。「どんなトラブルも、パウ・パトロールならパウフェクト！」 を合言葉に、チェイス、マーシャル、スカイ、ラブル、ロッキー、ズーマが、アドベンチャー・ベイの安全を守るため、みんなで協力しながらいろんなトラブルに立ち向かっていきます。

パウ・パトロールは、テレ東系列(6局ネット)にて毎週金曜日ゆうがた5時55分から放送中。また、Paramount+ (J:COM STREAM, WOWOWオンデマンド、Prime Videoより視聴可能)や、各種配信サービスでもご覧いただけます。

(C)2026 Spin Master Ltd. PAW PATROL and all related titles, logos, characters; and SPIN MASTER logo are trademarks of Spin Master Ltd. Used under license. Nickelodeon and all related titles and logos are trademarks of Viacom International Inc.

【 注意事項 】

本リリースに掲載している内容および表現は、版権元の監修を受けた文章となっております。掲載の際は、内容の改変や意図の異なる表現にならないようご配慮いただきますようお願い申し上げます。

スケーター株式会社

「心に愛を、くらしに夢を。」 暮らしの中でワクワクドキドキするような、 夢や希望や感動を商品によってお届けすること。 それがスケーター株式会社の永遠のテーマです。 私共は、ディズニー、サンリオキャラクターズ、ジブリ、スヌーピー、ポケットモンスター等、 数多くのキャラクターの公式ライセンス商品を展開している家庭用品・日用品・雑貨メーカーです。

