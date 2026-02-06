【防衛・造船・ロボティクス】韓国株式市場の注目セクターについて解説

アイザワ証券グループ株式会社

アイザワ証券株式会社（本社所在地：東京都港区、代表取締役社長：藍澤 卓弥、以下「当社」）は、2026年２月28日（土）、成長が期待される防衛・造船分野を中心に韓国株の見通しについて解説するWebセミナー（以下「本セミナー」）を開催いたします。

韓国総合指数（KOSPI）は昨年、世界の主要株価指数の中でも最も高い年間上昇率を記録し、国際金融市場の注目を集めました。背景には、地政学リスクの高まりを受けた防衛産業の急成長に加え、米国の対中国政策によるサプライチェーン再編の中で、造船セクターが再び強い追い風を受けていることがあります。韓国企業はグローバル市場での存在感を一段と高めており、特に防衛・造船分野は今後も中長期的な成長が期待されています。

防衛分野では欧州や中東を中心に防衛装備の需要が増加する中、国際市場でのシェアを着実に伸ばしています。さらに、政府による政策支援や研究開発投資の拡大が、企業の技術力向上を後押ししています。

造船分野では、環境規制の強化やエネルギー輸送需要の増加を背景に、LNG船や大型コンテナ船など高付加価値船舶の受注が堅調です。韓国の造船大手は技術力と生産能力で世界をリードしており、サプライチェーン再構築の動きも新たなビジネス機会につながっています。

さらに、産業構造の変化を象徴するテーマとして、AI技術の進化を背景にロボティクス分野への関心も高まっています。

本セミナーでは韓国経済新聞で2025年上半期・下半期連続でベストアナリストに選ばれた有進投資証券のアナリスト梁承潤(ヤンスンユン)氏にご登壇いただき、成長が見込まれる防衛・造船セクターを中心にフィジカルAIで注目されるロボティクスについてお伝えします。

セミナー概要

セミナーのお申込はこちら :https://aizawa.seminarone.com/20260228/eventセミナー名

「昨年上昇率トップの韓国株、今年の注目セクターは？」～テンバンガーのポテンシャルを秘める防衛・造船・ロボティクスに注目～

日程

2026年２月28日(土) 10：30～11：30

開催形式

Web開催（ZOOM）

参加費

無料

※アイザワ証券の口座の有無に関わらずどなたでもご参加いただけます

登壇者

梁承潤(ヤンスンユン)氏

有進投資証券調査部 首席研究員

AI・ロボティクス／防衛／造船／運輸セクター担当

2025年上半期ベストアナリスト1位（韓国経済新聞）

2025年下半期ベストアナリスト1位（韓国経済新聞）

（前職）双日株式会社本社／航空産業・交通プロジェクト本部

（学歴）一橋大学・社会学部（2019年卒）

