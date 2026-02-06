“見て・試して・購入”できるHEAVEN Japanポップアップ2/5～2/18に新宿マルイアネックスにて開催。コルセットブランド「Enchanted Corset」コラボは2/13から！

株式会社HEAVENJapan

一人ひとりの女性の心と体に寄り添う「適正下着(R)」の開発から販売までを行う株式会社HEAVEN Japan（所在地：大阪府河内長野市、代表取締役：松田崇）は2月18日（水）まで新宿マルイアネックスにて商品を試して、購入できるポップアップショップを開催しています。また、2月13日（金）からは「自分を好きになる魔法」がコンセプトのコルセットブランド「Enchanted Corset」とのコラボポップアップショップとなります。

私たちの調査では、女性の約8割が間違ったサイズのブラを着けています。その一因として、お母さんや友達にも相談しづらく、下着の知識を身につける機会がないまま思春期を迎えてしまい"なんとなく"でブラジャーを選び、そのまま知識がアップデートされていないことが挙げられます。

HEAVEN Japanではそれぞれの女性のお悩みやなりたい理想、体形や肉質に合う下着を提案できるよう自社で商品の企画・開発を行っています。またオンラインでも下着のプロにアドバイスを受けられるサービスや、無料で交換・返品できるサービスを展開しています。

東京・大阪で2店舗を展開する「HEAVEN Japan 試着体感サロン」では、お客様ごとにカウンセリングを行いながら、それぞれの方にぴったりな下着のご提案を行っています。

試着体感サロン

もっと多くの方に、実際にプロに相談しながら着け心地や体形の変化を体験できる場を作り、気軽に自分にぴったり合った下着を着ける人を増やしたいという想いから、ポップアップショップを開催する運びとなりました。

下着の専門家のアドバイスをもらいながら、見て・試して・購入できる！

今回のポップアップショップでは、シリーズ累計80万本突破の看板商品「元祖脇肉キャッチャー」はもちろん、「ビスチェリーナ」や「シン・胸不二子ブラ」などをご用意。サイズ展開はB～Mカップ、アンダー60～100サイズまでの73サイズで、お悩みや体型に合わせてぴったりの商品の効果を実際に体験していただくことができます。

キツくない補整下着。それぞれの理想にあった適正下着。13日はコルセットブランド「Enchanted Corset」とコラボポップアップ開催

「Enchanted Corset」は「自分を好きになる魔法」がコンセプトのコルセットブランド。もっと自分を楽しんでほしいという想いから立ち上げられました。好きなだけクビレを作れるコルセットの機能性はそのままに、ランジェリーとしての美しさと毎日身に着ける快適さを追求したランジェリーコルセットです。

「元鈴木さんのコルセット」こと「Enchanted Corset」は高いデザイン性と着脱簡単なファスナーで、10秒で着られて驚きの快適さを誇る、初心者の方にもぴったりのコルセット。代表の元鈴木さんはXにも15万を超える多くのフォロワーを持ち、沢山のファンを抱えられています。

もともと双方のブランドを愛用してくださっているお客様が多く、これまでも東京・大阪にてコラボポップアップショップを実施してきました。

ブラジャーとコルセットは、着圧感を合わせて着用することで、より美しくスタイルアップを叶えることができます。

朝10秒で即クビレが作れるコルセット

贅沢脇肉キャッチャー（ブラ）とシレーヌ（コルセット）

「Enchanted Corset」のコルセット は 高品質な日本製でファスナーで簡単に着脱可能のとなっています。着圧感やシルエットの好みに合わせて選べるラインナップを展開しており、その中でもSirene（シレーヌ）はブランド内でも特に人気のある商品で、コルセット初心者～中級者まで幅広い方に取り入れていただきやすい商品となっています。

普段はオンラインでの販売となっているため、この機会にぜひ、体感してみてください。

シレーヌの真珠（ベージュ）大人気「ビスチェリーナ」から待望のノンレースが登場

“じぶん史上最高”のメリハリボディと美シルエットを叶える、累計3万枚を突破したセミロング丈のビスチェ風ブラ「ビスチェリーナ」からノンレースタイプが登場。立体はぎカップでバストに沿いやすく、表面はつるっとしているため、トップスに響きにくくなっています。

透けにくく洋服にひびきにくいベージュと、シーンを選ばず使えるブラックをご用意しました。

洋服に合わせて安心して着用でき、毎日のファッションをより心地よく楽しめます。

ビスチェリーナのノンレース ヌーディーベージュ＆ブラック

その他、理想の体形を叶える様々なアイテムのフィッティング体験ができます。

「Enchanted Corset」と「HEAVEN Japan」によるフィッティングは「コルセットや下着でここまで体形が変わるんだ！」とご実感いただけることでしょう。

ご予約なしでふらっと立ち寄って、気軽にフィッティング！

ぴったり合う商品やサイズのアドバイスがもらえる今回のポップアップショップ。所有時間は20分程度（アイテムによって異なります）なので、お買い物の合間に気軽にお試しいただくことができます。※混雑時は整理券を配布いたします。

当日はブラジャーとコルセットどちらの試着・購入も可能となっています（どちらかのみの試着・購入も可能です）。「Enchanted Corset」は通常オンラインのみでの販売のため、ぜひこの機会にブラジャーと合わせてフィッティングを体験していただけたらと考えております。

セルフィット（ブラ）とシレーヌ（コルセット） ※今回のポップアップショップではセルフィットの取り扱いはございません

私たちはこれからも、お互いに想いに共感できるさまざまなブランドとコラボレーションしながら、女性のライフスタイルに合わせた「適正下着(R)」をつうじて、一人ひとりの心と体に寄り添っていきたいと考えています。

＜イベント詳細＞

HEAVEN Japan単独ポップアップショップ

日程：2026年2月5日（木）～12日（木）

HEAVEN Japan × Enchanted Corset ポップアップショップ

日程：2026年2月13日（ 金）～18日（水）

場所：新宿マルイアネックス 2階イベントスペース

〒160-0022 東京都新宿区新宿3-1-26

営業時間：午前11時～午後8時 ※土日祝のみ午前10時半開店

※最終日は17時最終受付、18時閉店とさせていただきます。

ポップアップショップ詳細：https://shop.heaven-jp.co.jp/pages/salon?=popup

＜参考URL＞

HEAVEN Japanオンラインショップ

https://shop.heaven-jp.co.jp/

Enchanted Corset

https://pinupcloset.shop/collections/enchanted-corset

株式会社HEAVEN Japan（コーポレートサイト）

https://heaven-jp.co.jp/