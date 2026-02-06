株式会社ブログウォッチャーの株式の取得（子会社化）に関するお知らせ

株式会社unerry

当社は、2026年２月６日開催の取締役会において、以下のとおり、位置情報データプラットフォーム「プロファイルパスポート」を展開する株式会社ブログウォッチャー（以下「ブログウォッチャー」）の株式を取得し、完全子会社化すること（以下「本件」）を決議いたしましたので、お知らせいたします。

本件は、いずれも国内位置情報業界において重要な役割を担ってきた両社のデータ活用力と顧客接点を組み合わせることで事業基盤を拡大するとともに、位置情報データの量・質・継続性を高めることで、当社グループとして国内年間約1兆件規模のデータを取り扱う体制を確立し、さらに生成AIやAIエージェントを組み合わせたサービス展開を可能とする「AI ready」な事業基盤を構築することを目的としています。

記

１．株式の取得の理由

株式会社unerry（以下、unerry）およびブログウォッチャーは、いずれも位置情報業界においてトッププレイヤーの一角を担い、位置情報データを中核とした大規模なデータ基盤を保有し、これを活用した事業・サービスを展開しています。

unerryは、リテール、メーカーおよびまちづくり分野を中心に、人流データに購買・メディア視聴・アンケート等の生活者行動データやAIを組み合わせ、広告・マーケティングならびに分析等のサービスを展開しております。特に、複数のデータを掛け合わせた新たな価値や新サービスの創出、コンサルティング型の営業を通じた高付加価値な提案を強みとしています。

ブログウォッチャーは、各地域の代理店との連携を含む幅広い顧客接点を有し、高度な仕組化により位置情報データを活用した広告を年間1000社以上とロングテールに多様な業界に提供しています。特に不動産領域はメディアとの事業連携にも強みがあります。また、観光分野や建設コンサルティング向けを中心としたまちづくり領域において、データおよびダッシュボードを活用したサービス提供の実績を積み重ねてきました。

unerryとブログウォッチャーは、2024年の業務提携以降、両社が保有する位置情報データをユーザーの許諾および関係法令を遵守した範囲で連携し、観光支援の分野などにおいて共同でサービス提供する経験を積み重ねてきました。これらの協働を通じて、両社のデータ特性、技術基盤および価値観について一定の共通性があることを確認しております。

本件株式取得は、当社グループとして顧客基盤を広げるとともに、事業モデルや提供形態の違いを踏まえつつ、それぞれが培ってきた強みや知見を相互に活かすことを目的とするものです。特に、まちづくり分野においては、ブログウォッチャーが先行して取り組んできた観光および建設コンサルティング向けのデータ提供やダッシュボードサービスの実績を基盤としつつ、unerryの知見を活用した分析手法やデータ活用の幅を段階的に組み合わせることで、両社にとっての提供価値の拡大が可能になると考えております。

また、本件株式取得により、当社グループ全体として取り扱う位置情報データ規模は、国内だけでも年間1兆件規模となる見込みです。Data Scaling Law（ビッグデータの量が一定規模を超え、分析や活用水準が質的に大きく変化する） の観点では、この水準はデータ量の増加が分析精度向上にとどまらず、行動データを時間・場所・文脈ごとに分解しても十分なサンプルが残り、天候や地域統計などのオープンデータや、メディア・エンタープライズ企業が保有する固有データを掛け合わせたサービスの展開強化も可能となります。両社が保有するデータ資産および技術基盤の連携を段階的に進めることで、開発・運用コストの最適化や投資効率の向上を図るとともに、人材およびノウハウの融合を通じた事業基盤の強化、さらには生成AIやAIエージェントを活用したサービスの高度化や、Data Clean Room を前提とした安全なデータ連携に向けた取り組みについても、将来的な選択肢や付加価値が広がるものと考えております。

なお、当社は、日本における位置情報技術が高い水準にある一方で、大規模データ活用やAIの面では更なる発展の余地があると認識しております。本件株式取得を含む基盤強化の取り組みを通じて、こうした環境認識のもとでの持続的な競争力の向上を目指してまいります。

２．異動する子会社（株式会社ブログウォッチャー）の概要

３．株式取得の相手先の概要

４．取得株式数，取得価額及び取得前後の所有株式の状況

５．日 程

契約締結日は、取得相手先により異なりますが、同一の取締役会決議に基づき実施するものです。

６．今後の見通し

本件に伴う当連結会計年度（2026年６月期）の連結業績に与える影響につきましては、現在精査中であります。当社とブログウォッチャーの決算期の差異（※）を考慮した連結処理を行う予定であり、本件による今期連結業績予想への損益面の影響は軽微、または限定的であると見込んでおります。

なお、本件取得に伴い発生するのれん等の金額及びその償却による来連結会計年度（2027年６月期）以降の業績への影響については、詳細が確定次第、速やかにお知らせいたします。

（※）当社の決算期は6月期、ブログウォッチャーの決算期は3月期です。本件株式取得は2026年5月1日を予定しているため、連結業績への影響は2027年6月期から反映される見込みです。

以上

■株式会社unerryについて

会社名：株式会社unerry

代表取締役社長CEO：内山 英俊

設立：2015年8月

本社所在地：〒105-6901 東京都港区虎ノ門 4-1-1 神谷町トラストタワー 23F（ WeWork 内）

URL：https://www.unerry.co.jp/

リアル行動データプラットフォーム「Beacon Bank（https://www.beaconbank.jp/）」を運営する2015年創業のデータカンパニーです。GPSおよびビーコン技術を活用し、約150のスマートフォンアプリから取得する約8.5億ID（うち国内約2.4億ID）の屋内外の人流ビッグデータをAIで解析。「心地よい未来を、データとつくる。」というミッションを掲げ、OMOマーケティング支援や、スマートシティの実現に向けた事業等を展開しています。