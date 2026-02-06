Eye“247” Work Smart Cloud「2025年下半期 BOXIL資料請求数ランキング」PC管理ツール 総合1位を獲得、計9部門を受賞

株式会社フーバーブレイン

サイバーセキュリティカンパニーの株式会社フーバーブレイン（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：輿水 英行、東証スタンダード3927、以下、当社）が提供する、PCログ管理ツール「Eye“247” Work Smart Cloud（アイ247ワークスマートクラウド）」が、スマートキャンプ株式会社（以下「スマートキャンプ」）が主催する「2025年下半期 BOXIL資料請求数ランキング」のPC管理ツールカテゴリにて総合1位に選出されました。

また、同カテゴリの中小企業部門IT/通信/インターネット系 部門においても1位に選出されたほか、ログ管理システム・ログ監視ツール・IT資産管理ツールカテゴリにおいても中小企業部門IT/通信/インターネット系 部門1位を獲得し、計9部門での受賞となりました。

■ 受賞内容

2025年 下半期 BOXIL資料請求数ランキング PC管理ツール 総合1位

PC管理ツールカテゴリ：総合1位、中小企業部門1位、IT/通信/インターネット系部門1位

ログ管理システムカテゴリ：中小企業部門1位、IT/通信/インターネット系部門1位

ログ監視ツールカテゴリ：中小企業部門1位、IT/通信/インターネット系部門1位

IT資産管理ツールカテゴリ：中小企業部門1位、IT/通信/インターネット系部門1位

PC管理ツールカテゴリ総合1位は同カテゴリにおいて、対象期間内にユーザーからの資料請求数が最も多かったサービスとして選出されたものです。

また、ログ管理システム・ログ監視ツール・IT資産管理ツールそれぞれの中小企業部門1位はそれぞれのカテゴリにおいて、対象期間内に中小企業（1,000名未満）に所属するユーザーからの資料請求数が多かったサービスとして、IT/通信/インターネット系部門1位はそれぞれのカテゴリにおいて対象期間内に業界に所属するユーザーからの資料請求数が多かったサービスとして選出されたものです。

■ BOXIL資料請求数ランキング とは

「BOXIL資料請求数ランキング」は、SaaS比較サイト「BOXIL（ボクシル）」上でユーザーから行われた資料請求を基にスマートキャンプが集計し、ランキング形式で発表するものです。今回の「2025年下半期 BOXIL資料請求数ランキング」は、2025年7月1日～2025年12月31日までの間に行われた資料請求数を基に選出しています。

なお、「2025年下半期 BOXIL資料請求数ランキング」の詳細は、公式サイトでご覧いただけます。

https://boxil.jp/ranking/

■ BOXILに寄せられた「Eye“247” Work Smart Cloud」お客様のレビュー

（原文まま）

在宅ワークの見える化を進める最先端IT

在宅ワークに移行する上で最も大きい懸念点として、業務の進行が疎かになることであったため、こちらのシステムが導入されました。こちらの製品のおかげなのか今まで業務自体の遅れなどの支障も無く、反対に隠れ残業なども無くなりクリーンな環境が整ったと感じています。

機能もサポートも非常に良い

業務把握、セキュリティ（情報漏洩・不正対策）、資産管理 という点でとても役にたっている。 また、サポートの対応スピード・柔軟性も非常によく、他のソフト等のサポートと比べても自身の中ではランキング上位。

PC稼働状況の可視化

他サービスからの乗り換えでEye247を導入しました。 コストも安くなり、PC稼働時間やアクセスログなどの視認性の上がりました。 また、CSVを用いた他ツールデータとの連携もできたのでマネジメントにも活用でき満足しています。

「Eye“247” Work Smart Cloud」の口コミはこちら

URL：https://boxil.jp/service/7322/

■ Eye“247” Work Smart Cloud について

働き方の多様化が進む中、オフィスにいない環境下でも社員の業務内容や稼働状況を正確に把握するニーズが高まっています。

Eye“247” Work Smart Cloud（アイ247 ワークスマートクラウド）は、オフィスワークでもテレワーク環境でも業務状況を可視化し、生産性向上と健全な労務管理を支援するクラウドサービスです。PC操作ログや勤怠データをもとに、社員の稼働状況や業務時間をリアルタイムで把握できます。

また、業務・労務管理の分野だけでなく情報漏洩対策やIT資産管理もできる次世代のオールインワンツールです。

Eye“247” Work Smart Cloud 公式サイト：https://www.eye247wsc.jp/(https://www.eye247wsc.jp/?utm_source=web&utm_medium=boxil&utm_campaign=PRtimes)

■ 販売代理店の募集について

株式会社フーバーブレインでは、当社製品の全国的な普及および販売拡大に向け、ビジネスパートナー様を広く募集しております。 セキュリティ・IT分野の販路をお持ちの企業様や、『Eye“247” Work Smart Cloud』のお取り扱いにご関心をお持ちの企業様は、ぜひお問い合わせください。

パートナー様がスムーズにお客様へご提案いただけるよう、販促用パンフレット、標準提案書、サービス申込書などのツール一式は当社にて完備しております。詳細については、下記お問い合わせフォームよりお気軽にご連絡ください。

問い合わせフォーム：https://www.fuva-brain.co.jp/inquiry/partner_contact/

■会社概要

【株式会社フーバーブレイン 会社概要】

会社名：株式会社フーバーブレイン

代表：代表取締役社長 輿水 英行

本社：〒102-0094 東京都千代田区紀尾井町4-1 ニューオータニガーデンコート22F

TEL 03-5210-3061（代表）

URL：https://www.fuva-brain.co.jp/

設立： 2001年5月8日

資本金：796百万円（2025年3月31日現在）（東京証券取引所 スタンダード市場：証券コード3927）

事業内容：

●サイバーセキュリティソリューションの提供

●テレワーク環境の構築

●生産性およびクオリティオブライフ向上支援

●受託開発・SES（子会社）

●採用支援・人材紹介（子会社）

●投資事業・投資助言（子会社）