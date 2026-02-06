株式会社エフアンドエム

中堅・中小企業のバックオフィスコンサルティングサービスを提供する株式会社エフアンドエム（本社：大阪府吹田市、代表取締役社長：森中 一郎）は、旭川信用金庫（本店：北海道旭川市、理事長：武田 智明）が主催する企業向けセミナー「2026年最新!!補助金情報と人材が集まる会社づくりとは」（以下、「本セミナー」）に登壇します。

1．セミナーの背景

本セミナーでは、深刻化する人手不足への対策を軸に、2026年度の最新補助金・支援策情報をいち早く解説します。さらに、採択事例に基づく申請のポイントから、「人が集まり、定着する」組織体制の築き方、法改正への対応まで、組織成長に不可欠な社内整備の具体策をわかりやすくお伝えします。

2．セミナー概要

タイトル：2026年最新!!補助金情報と人材が集まる会社づくりとは

開催日時：2026年2月17日（火）15:00～17:00

会場：旭川信用金庫 本店5階 大会議室

（〒070-0034 北海道旭川市4条通8丁目）

定員：先着50名

内容：第一部：2026年最新補助金情報と採択事例

第二部：人が集まり続ける職場の法則

第三部：労務リスクを防ぐ仕組みと対話

講師：株式会社エフアンドエム 営業推進本部 工藤 雅史

【会社概要】

会社名：株式会社エフアンドエム（英文名：F&M CO., LTD.）

証券コード：4771 (東証スタンダード)

代表者：代表取締役社長 森中 一郎

設立：1990年（平成2年）

資本金：9億8,965万円（2025年12月末現在）

連結売上高：170億6,637万円（2025年3月期・連結）

事業内容：個人事業主及び小規模企業向け会計サービス

中堅・中小企業向け管理部門支援サービス（エフアンドエムクラブ）

中堅・中小企業向け財務・補助金支援サービス

会計事務所向け支援サービス （経営革新等支援機関推進協議会／TaxHouse）

社会保険労務士事務所向け支援サービス（SR STATION）

ISO・Pマーク認証取得支援サービス

パソコン教室

アラカルト型 人事労務クラウドソフト「オフィスステーション」

経営革新等支援機関関連業務

講師派遣型研修サービス

事業所：大阪本社・東京本社・名古屋支社・福岡支社・仙台支社・札幌支社・沖縄支社

従業員数：978人（2025年12月末現在・連結）

URL：https://www.fmltd.co.jp/ir/