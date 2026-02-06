なぜ、あなたの新規事業は予算を溶かすのか？「録画ウェビナー」×「テストマーケ」で新規事業の“判断ミス”を減らすための検証プロセスを公開

株式会社エックスラボ

株式会社エックスラボ（本社：大阪府大阪市、代表取締役：藤 勝行、以下「エックスラボ」）は、PoCプラットフォーム「Proofly」を提供するモンスターバンク株式会社（本社：東京都港区、代表取締役：鳥羽 和真、以下「モンスターバンク」）と、新規事業を持つ経営者・事業責任者を対象に、共同ウェビナーを開催します。

本ウェビナーでは、「なぜ新規事業は、成果が出ないまま予算だけが消えていくのか」という問いを起点に、施策の良し悪しではなく、「続けるか・止めるか」をどう判断するかという視点から、録画ウェビナーとテストマーケティングを組み合わせた検証の考え方を対談形式でお伝えいたします。

■ 新規事業で起きがちな「判断材料の不足」

新規事業において経営者が最も悩むのは、「この施策を続けるべきか、止めるべきか」を判断するための材料が不足していることです。



・施策が属人化し、「なぜGOを出したのか」を後から説明できない

・実行や運営に追われ、正直どこを直せばいいのか分からない

・効果をどう評価すべきか整理できないまま、次の投資判断を迫られてしまう



こうした状況の中で、ウェビナーもまた「開催すること自体」が目的化し、終了後は主観的な手応えだけで評価されてしまうケースが少なくありません。



本対談では、経営者が「この施策を続けるか・止めるか」を判断するために、どんなデータを持てばよいのかを具体例とともにお話します。

■ ウェビナーの3つのポイント

1．ウェビナーは「集客」ではなく「判断材料」を生む施策

社長やトップセールスの登壇内容を録画・自動化することで、ウェビナーを単発施策ではなく「検証を繰り返せる資産」として活用する方法を紹介します。

1回の結果で良し悪しを決めるのではなく、複数回の視聴データをもとに市場の反応を確かめることで、投資判断の精度を高めていく考え方です。

2.「どこで離脱したか」が、事業の違和感を教えてくれる

ウェビナー配信プラットフォーム「WebinarBase」では、視聴時間や離脱ポイントを秒単位で可視化できます。

アンケートでは拾えない違和感や関心のズレを、視聴ログというファクトで捉えることで、「コンテンツが悪いのか」「そもそもニーズが違うのか」といった判断をすることができます。

3．大きく賭ける前に、小さく試すという選択

新規事業では、最初から大きな予算を投じること自体が大きなリスクになります。

10万円以下の小規模なテストマーケティングやPoC（概念実証）を重ね、数字を根拠に次の一手を決めることの重要性をお伝えします。

「やってみないと分からない」ではなく、「試した結果、どう判断するか」を前提に事業を進める姿勢が求められています。

■ 本ウェビナーについて

本ウェビナーは、成功事例や即効性のあるノウハウを紹介するものではありません。

新規事業を進める経営者が、限られた予算と時間の中で、どこに投資し、どこで撤退するかを判断するための視点を持ち帰っていただくことを目的とした対談です。

▼ウェビナーの詳細・お申し込みはこちら

https://fusion.webinarbase.net/lp/monster-bank/landing-page/24120(https://fusion.webinarbase.net/lp/monster-bank/landing-page/24120?source=xpr)

■ WebinarBase（ウェビナーベース）とは

WebinarBaseは、

ウェビナー開催から、その後の商談化・売上創出までを一連の流れとして設計できるウェビナー配信プラットフォームです。



ウェビナー施策では、

・企画立案

・ランディングページ作成

・申込フォーム設計

・メール・リマインド配信

・配信URL管理

・開催後のお礼メールやアンケート回収

など、多くの業務が発生します。



さらに本来は、「誰が視聴したのか」「どこまで視聴されたのか」「その後どのようなアクションにつながったのか」といった情報をもとに、施策の評価や判断を行う必要があります。



WebinarBaseは、これらの業務と視聴データ、フォロー導線を1つのツールに集約することで、

・ウェビナー運営の工数削減

・複数ツール管理による負荷の軽減

・リマインド漏れやURL送付ミスなどの人的ミス防止

・視聴データを活かした商談・売上への自動接続

を実現します。

「開催して終わり」ではなく、ウェビナーが営業や提案の役割を担い、検証と改善を重ねながら売上につながっていく。

WebinarBaseは、そうした運用を無理なく実現するために設計されたツールです。

サービスサイト：https://webinarbase.online/

■ Proofly（プルーフリー）について

Prooflyは、

BtoBサービス導入における 「試せないまま意思決定してしまう」という構造的な課題に向き合うため、 2025年にリリースされたサービスです。



BtoB領域では、

・複数ベンダーを同時に試せない

・効果検証が曖昧なまま本導入してしまう

・「やってみないと分からない」という言葉で判断せざるを得ない

といった状況が今も多く存在します。

Prooflyは、複数ベンダーのトライアル・効果検証・予算管理を一元化することで、検証を前提とした、納得感のある意思決定ができる状態をつくることを目的としています。

新規事業開発、マーケティング、経営企画など、判断と改善を求められる立場の担当者を中心に利用されています。

サービスサイト：https://monster-bank.jp/

【会社概要】

株式会社エックスラボ

代表者：代表取締役 藤 勝行

所在地：大阪府大阪市

事業内容：デジタルマーケティング支援、ウェビナー配信プラットフォーム「WebinarBase」の提供

URL：https://xlab.co.jp/

https://webinarbase.online/

【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社エックスラボ

広報担当：齊藤

Email：info@seminarbase.com