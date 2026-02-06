食育プロジェクト「学校給食ゆざごっつぉの日学習会」開催報告

生活クラブ事業連合生活協同組合連合会

生活クラブ事業連合生活協同組合連合会（本部：東京都新宿区、会長村上彰一：以下生活クラブ）は、2026年1月30日（金）山形県飽海郡遊佐町（ゆざまち）が遊佐町立遊佐中学校にて実施した食育プロジェクト「学校給食ゆざごっつぉの日学習会」に参加し、首都圏の組合員が遊佐中の2年生約80名に向けて、生産者とともにつくっている遊佐産のお米・庄内遊YOU米などについての講話を行ないました。

当日はまず各教室で、遊佐町の農業をテーマとした生徒たちの探求学習の成果発表から始まりました。本学習会に先立ち、昨年11月30日に遊佐町の農畜産物生産に携わる方々が講師となり行なった授業を受けて各生徒が探求学習をし、「遊佐の特産品を使ってガパオライスをつくろう」「遊佐町の農業を伝えるCM動画作成」「どうしたら熊から農業を守れるか」などさまざまなテーマについてグループごとに発表。遊佐町の農業に携わる生産者や組合員も意見交換に参加し、生活クラブの庄内遊YOU米生産者である真嶋稔さんは「第一次産業である農業は実際に携わっていなくても、食という形で必ず、みなさんの生活に関わってくることだと思っています。みなさんがこうして『農業ってどうしたらよくなるのかな』と頭の片隅に置いて考えてくれることは、ますます今後重要になってくると再認識しました」と感想を述べました。

そのあとホールに集まった80名の生徒たちに向けて、神奈川と埼玉の生活クラブ組合員による講話が行なわれました。

●生活クラブ神奈川副理事長 籠嶋雅代さん

みなさんが給食で食べている遊佐町産の庄内遊YOU米は「共同開発米」と言って、私たちと生産者が長年話しあってつくっています。安心なものを食べたい私たち組合員の思いと、環境を守りながら米を生産し続けたいという遊佐町の生産者の思いが一致してつくっているお米になります。栽培方法や価格についても両者で協議をして決めているというのが大きな特徴で、消費者と生産者がこんなことを実践しているところはなかなかないのではと思っています。遊佐の米・野菜・平田牧場の豚肉を食べ続けること、一緒につくり続けること、その取組みが、今ある課題を解決し、めざしたい社会につながっていくと考えています。その社会を実現するためには、パートナーとして同じ思いを持つ生産者は「なくてはならない存在」です。ただの産直ではない、会いに行ける、会いに来てくれる、「思い」を共有できる、それが私たちと遊佐・庄内の生産者の関係性の強みです。

●生活クラブ埼玉理事長 村山なみさん

遠く離れた場所に住む私たちがなぜ遊佐のお米・庄内遊YOU米を食べたいのかについて、３つの理由をお話します。まず１つ目においしいから。鳥海山のお水で育ったお米はちょうどいい甘味と粘り気で、どんな料理にもあいます。２つ目、生産者さんの顔が見えるから。どんな人がつくってくれているのか分かる安心感があります。３つ目は、お米を生産する時に使う農薬や肥料を生産者と組合員が一緒に話しあって決められるからです。新潟に住む夫の親戚からお米をいただくことはあるのですが、どんな農薬を使っているのですか、どれくらい使っているのですか、なんて遠慮してあまり聞くことはできません。でも生活クラブ組合員と生産者はそこまで話しあえる関係でいます。みなさんは、これからどういった職業に就くか考えていくと思いますが、ぜひ農業も選択肢の中に加えていただけたらうれしいです。

そして学習会の最後には、組合員と生産者が生徒たちといっしょに教室の窓の向こうに佇む鳥海山を眺めながら、遊佐町産の食材をつかった特別給食をいただきました。

特別給食メニュー

- 生活クラブで取り扱っている遊佐町産の「庄内遊YOU米」のごはん- 遊佐町産野菜入り 野菜の塩昆布和え- 遊佐町産野菜入り 旬の野菜みそ汁- 平田牧場の遊佐町産金華豚のヒレカツ- 山形県産の牛乳とデザート・お米のムース

遊佐町の学校給食では、JA庄内みどり遊佐共同開発米部会が生産し、生活クラブで取り扱っている庄内遊YOU米を長年にわたり使用しており、野菜も地元生産者と協力し、可能な限り遊佐町産のものを取り入れています。

また、この日の給食で提供された豚肉は生活クラブの生産者でもある株式会社平田牧場の遊佐町産豚肉・金華豚のヒレ肉。豚1頭から２本しか取れないというヒレは厚みがありながら柔らかく、生徒たちも大絶賛でした。

この豚を育てるための飼料用米も遊佐町産であること、その豚の排泄物は遊佐町産の野菜を育てるのに使われていること、これらを含めて耕畜連携であるということを、生徒たちは実際食べることでも学んだ1日となりました。

生活クラブでは今後もこのような食育活動に積極的に参加し、日本の食料自給を次世代とともに守ります。

■「学校給食ゆざごっつぉの日」とは

●山形県遊佐町で実施されている、地産の豊かな食材や郷土料理を学校給食で提供し、子どもたちが郷土への愛着を深め、食の大切さを学ぶ日です。遊佐町合併70周年を記念し、遊佐町が2025年に行なった「学校給食ゆざごっつぉの日学習会」でも生活クラブ組合員2名がオンラインで登壇しました。

●「学校給食ゆざごっつぉの日」 2025年11月20日の授業テーマ

参加生産者（2026年1月30日の学習会も参加）

１.『お米づくりから考える私たちの未来』 阿部健五さん（JA庄内みどり遊佐町共同開発米部会）

２.『米と野菜の複合経営について』 友野重則さん（JA庄内みどり遊佐町共同開発米部会）

３.『農業が生み出す「つながりと役割」』 高橋義博さん（ひまわりの会会長）

４.『“食べる”ってどう支える？―遊佐町と平田牧場から考える地域循環』 今間明子さん（(株)平田牧場 事業本部）

５.『一緒に考えよう、遊佐の農業のかたち』 池田恒紀さん（JA庄内みどり遊佐町共同開発米部会）

■生活クラブについて

設立：1965年 組合員数：約42万人

総事業高：約1千億円（2025年3月末現在）

生活クラブは21都道府県にある33の地域生協で組織される生活協同組合です。 国産中心・添加物削減・減農薬など、独自の基準をクリアした安心な食材をお届けしています。

生産から廃棄に至るまで健康や環境に配慮した品物の共同購入活動を通じ、サステイナブルな社会の実現をめざしています。

また、生産者や組合員、産地など関わるすべての人と協力し、

地域や世代をこえた循環と共生の輪を広げる「つながるローカルSDGs」をすすめています。

