「にじさんじ WORLD TOUR 2025 Singin’ in the Rainbow！名古屋公演」Blu-rayの商品詳細情報/法人別特典を公開！

ANYCOLOR株式会社ANYCOLOR株式会社(本社：東京都港区 代表取締役：田角陸、以下「当社」)が運営するVTuber / バーチャルライバーグループ「にじさんじ」は、「にじさんじ WORLD TOUR 2025 Singin’ in the Rainbow！名古屋公演」Blu-ray情報をお伝えいたします。

「にじさんじ WORLD TOUR 2025 Singin’ in the Rainbow！名古屋公演」Blu-ray最新情報！

2026年5月6日(水)に発売予定の「にじさんじ WORLD TOUR 2025 Singin’ in the Rainbow！名古屋公演」Blu-rayから商品詳細および、法人別特典を一挙公開いたします。

パスポート風カードをはじめとする封入特典に加え、各法人別ごとのオリジナル特典、さらに一部法人では全7公演を網羅する「全巻購入特典」など、ワールドツアーの足跡をコンプリートできる特別なラインナップをご用意いたしました。

早期予約特典の受付期間もございますので、ぜひご確認ください。

商品詳細情報

【にじさんじ WORLD TOUR 2025 Singin’ in the Rainbow！名古屋公演 [Blu-ray]】

■発売日：2026年5月6日(水)

■価格：13,200円(税込)

■にじストア有償特典付き価格：15,950円(税込)

■収録内容

・ライブ本編映像

・副音声：オーディオコメンタリー

・特典映像：ライバーカメラ映像

・特製収納ボックス

・パスポート風カード6種セット

・複製コメント入り公演写真ブロマイド6種セット

・ブックレット

・ブロマイド6種セット ※にじストア無償特典

・アクリルスタンドセット ※にじストア有償特典

・缶バッジ(先斗寧) ※にじストア早期予約特典

【名古屋公演 本編映像＆特典映像収録楽曲】

・本編映像：

1. Arc goes oN

2. main dishが足りてない

3. MC

4. 宵々古今

5. 魔性の女A

6. ロウワー

7. サラマンダー

8. 未来図

9. Glory Steady Go

10. MC

11. 聖者の行進

12. ダリア

13. メルティランドナイトメア

14. 懺悔参り

15. ノンブレス・オブリージュ

16. MC

17. サムライハート(Some Like It Hot!!)

18. ファイアダンス

19. 群青

20. クラクション・ラヴ~ONIISAN MOTTO GANBATTE~

21. MC

22. 仮死化

23. Budding!

24. MC

25. Virtual to LIVE

・副音声：オーディオコメンタリー

葉加瀬冬雪、長尾景、先斗寧

・特典映像：ライバーカメラ映像

「main dishが足りてない」「魔性の女A」「Glory Steady Go」「Virtual to LIVE」

にじさんじオフィシャルストア特典

・ブロマイド6種セット

「Arc goes oN」アナザージャケットのビジュアルを使用したソロブロマイド6種類のセットです。

【サイズ】約89mm×127mm

【素材】紙

・アクリルスタンドセット

「Arc goes oN」アナザージャケットのビジュアルを使用したアクリルスタンドのセットです。

【価格】2,750円(税込)

【サイズ】高さ約77mm～51mm以内 ※組み立て時のサイズはライバーによって異なります。

【素材】アクリル

【保護フィルム】なし

・缶バッジ(先斗寧)

ワールドツアーのメインビジュアルを使用した缶バッジです。

対象期間中に「にじさんじ WORLD TOUR 2025 Singin' in the Rainbow！名古屋公演 [Blu-ray]」をご予約いただいたお客様に、早期予約特典として缶バッジ(先斗寧)をプレゼントいたします。

早期予約特典対象期間：2026年3月8日(日)23:59まで

【サイズ】約76mm

【素材】ブリキ

「にじさんじ WORLD TOUR 2025 Singin’ in the Rainbow！名古屋公演」Blu-ray 法人特典情報

▼にじさんじオフィシャルストア

有償特典：アクリルスタンドセット

無償特典：ブロマイド6種セット

早期予約特典：缶バッジ(先斗寧)

ご予約：https://shop.nijisanji.jp/TAG_851

▼全国アニメイト(通販含む)

特典：B2布ポスター

ご予約：https://www.animate-onlineshop.jp/pn/pd/3365151/

▼ゲーマーズ全店(オンラインショップ含む)

特典：A3タペストリー

ご予約：https://www.gamers.co.jp/pn/pd/10865531/

▼タワーレコード全店(オンライン含む/一部店舗除く)

特典：ポストカード(サイズ：約100mm×148mm）

ご予約：https://tower.jp/search/advanced/item/search?jan=4573600263589|4573600263572|4573600263565|4573600263558|4573600263541|4573600263534|4573600263527(https://tower.jp/search/advanced/item/search?jan=4573600263589%7C4573600263572%7C4573600263565%7C4573600263558%7C4573600263541%7C4573600263534%7C4573600263527)

▼HMV(一部店舗除く)

特典：ポストカード(サイズ：約100mm×148mm)

ご予約：https://www.hmv.co.jp/news/article/251226136/

▼Amazon.co.jp

特典：コットン巾着(サイズ：約130mm×100mm)

※Amazon.co.jpは全公演共通の特典（共通のロゴを使用した絵柄）となります。

ご予約：https://www.amazon.co.jp/s?field-asin=B0GCJC38QM|B0GCJZW5QY|B0GCJ9RWD5|B0GCJBYJKJ|B0GCHZJZ4C|B0GCHZ8NB7|B0GCHJR4L4|B0GCHZ1GPP|B0GCJR3WZ7|B0GCJB26K4|B0GCHJMXGX|B0GCJQDYPJ|B0GCK4HY1J|B0GCJSLRGN|(https://www.amazon.co.jp/s?field-asin=B0GCJC38QM%7CB0GCJZW5QY%7CB0GCJ9RWD5%7CB0GCJBYJKJ%7CB0GCHZJZ4C%7CB0GCHZ8NB7%7CB0GCHJR4L4%7CB0GCHZ1GPP%7CB0GCJR3WZ7%7CB0GCJB26K4%7CB0GCHJMXGX%7CB0GCJQDYPJ%7CB0GCK4HY1J%7CB0GCJSLRGN%7C)

▼楽天ブックス

特典：アクリルキーホルダー(サイズ：約61mm×39mm)

ご予約：https://books.rakuten.co.jp/rb/18500120/

▼セブンネットショッピング

特典：角型缶バッジ(サイズ：約44mm×70mm)

ご予約：https://7net.omni7.jp/search/?keyword=nijisanjiworldtour2025&searchKeywordFlg=1(https://7net.omni7.jp/search/?keyword=nijisanjiworldtour2025&searchKeywordFlg=1)

▼Sony Music Shop

特典：紙製コースター(サイズ：約90mm×90mm)

ご予約：https://www.sonymusicshop.jp/m/sear/groupLis.php?utm_source=os&utm_medium=owned&utm_campaign=G002034&cd=G002034(https://www.sonymusicshop.jp/m/sear/groupLis.php?utm_source=os&utm_medium=owned&utm_campaign=G002034&cd=G002034)

※特典の詳細については各店舗様へお問い合わせください。

※特典内容は全公演共通ですが、ビジュアルは予約された公演ごとに異なります。(ただしAmazon.co.jpは除く)

アニメイト、ゲーマーズ、タワーレコード限定施策「にじさんじ WORLD TOUR 2025 Singin’ in the Rainbow！」Blu-ray 全巻購入特典

アニメイト、ゲーマーズ、タワーレコードの同一店舗(通販を含む)で「にじさんじ WORLD TOUR 2025 Singin’ in the Rainbow！」のBlu-ray全7商品をご予約・購入いただくと、全巻購入特典として「A5サイズカード7枚セット」をプレゼントいたします。

＜対象法人＞

・全国アニメイト(通販含む)

・ゲーマーズ全店(オンラインショップ含む)

・タワーレコード全店(オンライン含む/一部店舗除く)

＜対象商品＞

同一店舗(通販を含む)での下記7商品のご予約・購入が必要となります。

・にじさんじ WORLD TOUR 2025 Singin’ in the Rainbow！仙台公演 [Blu-ray](品番：ACN-30023)

・にじさんじ WORLD TOUR 2025 Singin’ in the Rainbow！名古屋公演 [Blu-ray](品番：ACN-30024)

・にじさんじ WORLD TOUR 2025 Singin’ in the Rainbow！横浜公演 [Blu-ray](品番：ACN-30025)

・にじさんじ WORLD TOUR 2025 Singin’ in the Rainbow！神戸公演 [Blu-ray](品番：ACN-30026)

・にじさんじ WORLD TOUR 2025 Singin’ in the Rainbow！福岡公演 [Blu-ray](品番：ACN-30027)

・にじさんじ WORLD TOUR 2025 Singin’ in the Rainbow！広島公演 [Blu-ray](品番：ACN-30028)

・にじさんじ WORLD TOUR 2025 Singin’ in the Rainbow！東京公演 [Blu-ray](品番：ACN-30029)

＜注意事項＞

※店舗での購入の場合は、紙のスタンプカードを発行いたします。アニメイトとタワーレコードでのご購入の場合、同一店舗でのみ有効となりますのでご注意ください。ゲーマーズのみ、ゲーマーズ内の別店舗でも有効となります。（オンラインは除く）

※オンライン購入の際は会員登録が必要となります。詳細は各ECサイトをご確認ください。

※特典のお渡しは2026年9月30日(水)発売の東京公演Blu-ray(品番：ACN-30029)の商品受け取り時となります。

※特典は数量限定につきなくなり次第終了となります。特典を確実に入手するには2026年8月9日(日)までの対象商品のご予約をおすすめします。

※特典の対象となる予約期間など、詳細に関しましては対象法人の各店舗様へお問い合わせください。

※特典内容、デザインは予告なく変更となる場合がございます。

※にじさんじオフィシャルストアは本施策の全巻購入特典の対象外となりますのでご注意ください。

新たな情報に関しては、下記の公式SNS等にて随時更新いたします。

・にじさんじ公式X：https://x.com/nijisanji_app

・ハッシュタグ：#にじさんじWORLDTOUR2025BD #SitR名古屋

