【お出かけ先のひとつに“体験する占い”という新しい選択肢】結果だけでなく、体験そのものが楽しい「まるわかり」シリーズが話題に！

ザッパラスグループの株式会社cocoloni（本社：東京都渋谷区、代表取締役：溝上雅俊）が運営する占いの店「cocoloni占い館」では、占いを“受けるもの”から“体験して楽しむもの”へと進化させた体験型占いメニューとして『まるわかり手相』と『まるわかり運勢2026』を提供しています。

友人同士やカップルでのお出かけの際に気軽に楽しめる体験のひとつとして選ばれており、その場で盛り上がる体験に加え、鑑定後に持ち帰ったカルテを後日も見返して楽しめる点が支持を集めています。

■占いを“体験する”という楽しみ方

『まるわかり手相』と『まるわかり運勢2026』として提供中の「まるわかり」シリーズは、鑑定結果を一方的に占い師から聞くだけではなく、占い師との会話やリアクションを通じて、自分自身を発見していく“体験型”の占いです。鑑定後には、内容をまとめたカラフルなオリジナルカルテを持ち帰ることができ、体験の余韻をあとから振り返ったり、SNSでシェアしたりと、占いをより身近で楽しいものとして反響をいただいております。

【これまでいただいたお客様の反響（一部抜粋）】

※鑑定を担当した占い師にお客様から直接寄せられた反響の一部となります。

- 手相占いは受けたことがあるけれど『まるわかり手相』はカルテが残るのが良い！と喜んでいただきました。- ご友人同士4人で『まるわかり手相』を体験され「すごく当たっている」「これからの自分を見つけるきっかけになった」といった声が聞かれました。- 『まるわかり運勢2026』の鑑定後に「運勢カルテを手帳に貼って、日々見返したい」と話されるお客様もいらっしゃいました。- 「来月のオーディションに向けて前向きな気持ちになれた」と笑顔で感想を伝えてくださりました。- ご夫婦で鑑定を受けられ「カルテを1年間、リビングに貼って楽しみたい」と喜んでいただきました。- ご友人同士で鑑定を受け、それぞれのカルテを見比べながら会話を楽しむ方もいらっしゃいました。

■今の自分がわかる『まるわかり手相』

『まるわかり手相』は、手のひらに刻まれた線から、恋愛傾向や相性、仕事の適性、金運、人生の流れまでを20分でわかりやすく読み解く人気メニューです。「自分の性格にぴったり当たっていた」「友達と一緒に受けて盛り上がった」といった声も多く、初めて占いを体験する方にもおすすめのコンテンツです。鑑定後には「てのひらカルテ」をお持ち帰りいただいています。

【鑑定風景】

『まるわかり手相』の鑑定の様子をご覧いただけます。

[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=Gx0ocgt6BaA ]

■これからの一年を楽しみにする『まるわかり運勢2026』

『まるわかり運勢2026』では、西洋占星術・四柱推命・インド占星術・算命学のいずれかを用い、2026年の恋愛・仕事・金運・人間関係など、気になるテーマを中心に一年の流れを読み解きます。「いつ行動するとよいか」「どんなことを意識するとよいか」といった、日常に活かしやすいヒントが得られるのが特徴です。鑑定後には「2026年の運勢カルテ」をお持ち帰りいただいています。

なお、『まるわかり運勢2026』は2026年2月8日（日）までの提供予定でしたが、ご好評を得て2026年2月23日（月・祝）まで提供を延長することが決まりました。

【鑑定風景】

『まるわかり運勢2026』の鑑定の様子をご覧いただけます。

[動画2: https://www.youtube.com/watch?v=A4vp1nb2Uk4 ]

『まるわかり手相』と『まるわかり運勢2026』の詳細やご予約方法については、cocoloni占い館の公式サイトをご確認ください。

- 公式サイト：https://honkaku-uranai.jp/store/

■お出かけスポットとしても選ばれる「cocoloni占い館」

「cocoloni占い館」は予約なしでも気軽に立ち寄れる占いの店として、東京は立川と原宿、埼玉は川越に店舗を展開しています。

“占いを目的に訪れる場所”だけでなく、お出かけの途中で立ち寄り、会話を楽しみ、思い出を持ち帰れるスポットとして、幅広い世代に利用されています。

■占いの店「cocoloni占い館」とは

『cocoloni占い館』は、2024年1月に東京・立川に1号店を出店。その後、埼玉・川越と東京・原宿にも出店を拡大している占いの店です。1号店の出店時から「占いをより身近で、より楽しくご利用いただけるように」という想いを大切にしてきました。安心・安全・高クオリティな鑑定を提供する拠点として、現代人のライフスタイルや占いへのニーズに合った占いの店を目指し、予約無しで「気軽にぷらっと占い」をコンセプトに親しみやすい店舗設計や空間づくり、サービス提供を行っております。また、鑑定料金は事前決済で10分1,100円～（会員価格）、タロットカード、西洋占星術、四柱推命、ルノルマンカードなど多彩な占術をもった占い師が所属し、対面ならではの臨場感あふれる占いを体験いただけます。

