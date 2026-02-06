せとうち島旅フェス2026 を開催します！

本州四国連絡高速道路株式会社

JB本四高速グループでは、瀬戸内の島々と出会い、五感で楽しみ、未来へ学びをつなぐ第5回『せとうち島旅フェス2026 ～島々と学び未来へつなぐ～』を、今年も与島ＰＡを中心に開催いたします。

ステージイベントや「せとうちマルシェ」では、島々の魅力や地域の情報を発信し、会場全体の一体感を演出いたします。

さらに、普段は目にすることのない「はたらく船」展示や、親子で参加できるSDGs冒険ツアー、橋の内部を探検できるインフラツアーなど、瀬戸内ならではの体験が満載です。

今年は新たなプログラムも加わり、島々の新しい魅力を発見できる絶好の機会となっています。

1.イベント名称

せとうち島旅フェス2026 ～島々と学び未来へつなぐ～

２.開催日時

5月23日（土）・24日(日) 各日9時30分～16時00分 （天候不良等により、中止になる場合があります。）

3.会場

本会場 ： E30 瀬戸中央自動車道 与島PA

サテライト会場 ： 本島、讃岐広島、牛島（香川県丸亀市）、北木島（岡山県笠岡市）

※入場無料。ただし、与島PAまでの往復の交通費は別途必要です。

また、サテライト会場までのクルーズ船の料金も別途必要です。

アクセスマップ

4.内容

ステージイベント （せとうちマルシェ2024）NEW！ ステージイベント

メイン会場にステージを設けて、瀬戸内の島々や「せとうちマルシェ」出店自治体などの魅力発信・情報発信を行うとともに、イベント会場全体の一体感を演出します。

せとうちマルシェ （せとうち島旅フェス2025）せとうちマルシェ

瀬戸内のグルメや物産、観光PRブースが大集合します！島々の文化や自然を感じながら、食べて、見て、体験できる特別なひとときをお楽しみください。

はたらく船展 （せとうち島旅フェス2025）はたらく船展

昨年ご好評いただいた、瀬戸内の島々の暮らしを支える船舶、「はたらく船」を展示するイベントを今年も開催します！普段はなかなか目にすることのできない船との出会いを皆さまにお届けします。

島旅クルーズ （せとうち島旅フェス2025）島旅クルーズ

瀬戸内海の多彩な島々をめぐる3つの特別コースをご用意しました。各コースの行き先はサテライト会場としてイベントをさらに盛り上げます。なお、各コースの料金は後日別途ご案内いたします。

【5月23日（土）開催のコース】

コース１. NEW！ 日本近代化を支えた北木島～光と石の文化紀行～

〈サテライト会場：北木島（岡山県笠岡市）〉

北木島の名物である採石の歴史と、その地で育まれた文化をじっくり味わうツアー形式のコースです。現地では、石切り場の雄大な景観を望む展望台や、島の物語を映し出す旧映画館「光劇場」など、北木島ならではのスポットを訪問予定です。

コース２. NEW！ 親子で挑戦！牛島冒険ツアー

〈サテライト会場：牛島（香川県丸亀市）〉

瀬戸内の美しい海を守るために、親子で参加できる環境保全クルーズを開催します。普段は与島港からアクセスできない離島を舞台に、海ごみ拾いなどの体験を通じて、楽しみながら環境問題について学べる特別なプログラムです。

【5月24日（日）開催のコース】

コース３. 塩飽諸島くるくるクルーズ

〈サテライト会場：本島、讃岐広島（香川県丸亀市）〉

瀬戸内海に浮かぶ塩飽諸島を舞台に、本島へ向かうコース、讃岐広島へ向かうコース、そして新たに本島と讃岐広島を結ぶコースの３つのコースをご用意しました。１つの島をじっくり楽しむことも、２つの島を贅沢に周遊することもできます。自分だけのオリジナルコースを組み立てられることが、このクルーズの最大の魅力です。

はたらく船展（せとうち島旅フェス2025）サテライト会場（本島）のイベント （せとうち島旅フェス2025）インフラツアー （せとうち島旅フェス2025）インフラツアー

普段は開放していない瀬戸大橋の内部に入ることができるコースをご用意しました。

せとうち島旅フェス2026では、昨年のプログラムに加えて、新たに瀬戸内の島々の魅力を発見

できるようなプログラムも検討しております。どうぞお楽しみに！

イベントの詳細は、以下の特設サイトのリンクで随時発信予定です！

（特設サイトの公開は２月中旬頃公開予定）

特設サイトはこちら :https://www.love-setouchi.jp/shimafes2026/

■主催

JB本四高速グループ

■総合プロデューサー

小林 希（せとうちアンバサダー・旅作家・一般社団法人日本旅客船協会 船旅アンバサダー）