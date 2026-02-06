ベトナム・ホーチミン市不動産開発プロジェクトに係る合弁契約書締結のお知らせ

株式会社マーキュリアホールディングス

株式会社マリモホールディングス（以下、「マリモHD」）グループの海外不動産事業統括会社であるMarimo Global Limited（以下、「MGL」）と、株式会社マーキュリアホールディングス（以下、「マーキュリアHD」）のグループ会社であるMercuria (Thailand) Co., Ltd.（以下、「MTC」）およびMercuria (Vietnam) Co., Ltd.（以下、「MVNC」）は、共同で、ベトナムの不動産デベロッパーであるBcons Construction Investment Joint Stock Company（以下、「Bcons社」）との間で、ベトナム・ホーチミン市における分譲マンション開発プロジェクト（以下、「当プロジェクト」といいます。）への参画に係る合弁契約を締結いたしましたので、お知らせいたします。

当プロジェクトは、マリモHDグループとマーキュリアHDグループにとって、ベトナムにおける初の共同参画プロジェクトであり、現地デベロッパーであるBcons社との三者協業体制のもと、中間所得層向けアフォーダブル住宅の開発・供給を目的とした取り組みとなります。

当プロジェクトの立地特性

当プロジェクトは、ホーチミン市の中心業務地区（CBD）から約20kmに位置するホーチミン市タンドンヒエップ坊において開発される分譲マンション（コンドミニアム）開発案件です。周辺エリアでは交通インフラの整備が進展しており、ホーチミン市の中心業務地区（CBD）への通勤利便性の向上を背景に、中間所得層を中心とした住宅需要が堅調なエリアに位置しています。

三者協業の体制と各社の役割

Bcons社は、ホーチミン都市圏において住宅開発を中心に豊富な実績を有するベトナム有数のローカルデベロッパーであり、当プロジェクトにおいても開発推進の中核を担います。

MGLは、マリモHDグループの海外不動産事業統括会社として、日本品質の住宅開発ノウハウや、中国での分譲マンション開発やフィリピンでのアフォーダブル住宅供給に取り組んできた知見を活かし、当プロジェクトにデベロッパーとして参画いたします。住宅不足という社会課題を抱える国・地域において、1戸でも多くの住宅を供給するというマリモHDグループの基本理念を、本プロジェクトにおいても体現してまいります。

マーキュリアHDグループは、MTCおよびMVNCを通じて、クロスボーダー投資およびアセットマネジメントのプロフェッショナルとして、当プロジェクトの期中におけるプロジェクト管理を中心としたアセットマネジメント機能を担います。加えて、Bcons社およびMGLとの連携を支援し、プロジェクトの円滑な推進および価値最大化を図ってまいります。

市場環境および本プロジェクト参画の背景

近年、ホーチミン市内において、これまで住宅市街化が進んできたエリアでは住宅供給が制限される一方で、周辺エリアでは住宅需要が拡大しています。

特に、昨年実施された行政区分の再編により、従来ホーチミン市周辺省であったビンズオン省がホーチミン市に統合されたことで、同市は周辺地域を含む「ホーチミン都市圏」へと都市機能を拡張しました。

当プロジェクトが位置する旧ビンズオン省エリアを含むホーチミン都市圏の郊外地域では、こうした都市圏拡張を背景に、交通網をはじめとするインフラ整備が近年急速に進展しており、これが中間所得層を中心とした手頃な価格帯の住宅需要を押し上げる大きな要因となっています。

こうした市場環境のもと、マリモHDグループとマーキュリアHDグループは、Bcons社の開発実行力および当プロジェクトの事業性を踏まえ、当プロジェクトへの支援・推進を目的として、Bcons社と合弁契約を締結することを決定いたしました。

今後の展望

今後は、マリモHDグループによるデベロッパーとしての知見、Bcons社の開発実行力、ならびにマーキュリアHDグループのアセットマネジメントおよびプロジェクト管理機能を掛け合わせ、当プロジェクトの推進に取り組んでまいります。

また、本プロジェクトを起点として、Bcons社等との協業機会を継続的に検討し、中間所得層向けの住まいの供給を通じて、ベトナムの持続的な都市発展および住宅不足課題の解決に寄与していきたいと考えております。

当プロジェクトの概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/19312/table/135_1_928619eb21aa48e2f4aab08667c10276.jpg?v=202602060451 ]

＊上記は計画のもので、今後変更となる可能性がございます。

【位置図】

※本位置図は位置関係を示す概略図であり、実際の距離・形状等とは異なる場合があります。

※図中の鉄道・交通インフラは、計画中または検討段階のものを含んでおり、今後変更となる可能性があります。

【Bcons Construction Investment Joint Stock Companyの概要】

<会社名> Bcons Construction Investment Joint Stock Company

<本社所在地> 176/1 - 176/3 Nguyen Van Thuong Street, Thanh My Tay Ward, Ho Chi Minh City, Viet Nam

<設立年月日> 2013年3月6日

<代表者> Le Nhu Thach

<事業内容> 不動産、サービス、物流、教育

https://bcons.com.vn/

【マリモホールディングスの概要】

<会社名> 株式会社マリモホールディングス

<本社所在地> 広島県広島市西区庚午北1丁目17番23号

<設立年月日> 2015年8月3日

<代表者> 代表取締役社長 深川 真

<事業内容> グループ会社の経営管理、新規事業の推進

https://www.marimo-hd.co.jp/

【マーキュリアホールディングスの概要】

<会社名> 株式会社マーキュリアホールディングス

<本社所在地> 東京都千代田区内幸町1丁目3番3号 内幸町ダイビル

<代表者> 代表取締役 豊島 俊弘

<事業内容> 持株会社

https://www.mercuria.jp/

【マーキュリアタイランドの概要】

<会社名> Mercuria (Thailand) Co., Ltd.

<本社所在地> No. 2, Silom Edge Building, 21st Floor, Unit 2101-2102, Si Lom Road, Suriya Wong, Bang Rak, Bangkok 10500 Thailand

<代表者> 代表取締役 百田 稔

<事業内容> 自己勘定投資、不動産コンサルティング業務、不動産アセットマネジメント業務、国際地域統括本部機能（International Headquarter IHQ）

【マーキュリアベトナムの概要】

<会社名> Mercuria (Vietnam) Co., Ltd

<本社所在地> 11th Floor, Saigon Tower, 29 Le Duan Street, Ben Nghe Ward, District 1, Ho Chi Minh City, Vietnam

<代表者> 代表取締役会長 百田 稔、代表取締役社長 的場 健太郎

<事業内容> M＆A及び資本調達に関わるアドバイザリー業務、不動産コンサルティング業務、不動産アセットマネジメント業務



本プレスリリースに関するお問い合わせ先

株式会社マリモホールディングス 経営管理本部 広報部 TEL 082-273-7545

企業サイト https://www.marimo-hd.co.jp/



株式会社マーキュリアホールディングス 事業企画部 TEL 03-3500-9870

企業サイト https://www.mercuria.jp/

※本リリース掲載の情報は、発表時点の最新情報であり、変更となる場合がございます。