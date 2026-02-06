3月20日（金・祝）～3月22日（日） TBS主催 こども向け体験型イベント 「AKASAKAあそび！学び！フェスタ」への参加が決定！

株式会社やる気スイッチグループ

総合教育サービス事業を展開する株式会社やる気スイッチグループ(https://www.yarukiswitch.jp/)（東京・中央区、以下 やる気スイッチグループ）は、株式会社TBSホールディングス(https://www.tbsholdings.co.jp/)（東京・港区、以下TBS）が2026年3月20日（金・祝）～3月22日（日）に開催する小学生向けのイベント「AKASAKAあそび！学び！フェスタ」に参加することが決定しました。

やる気スイッチグループは、「自分力」「共創力」「想像力」という「しあわせな未来を創る3つのチカラ」※1を育むことをめざしています。本イベントでは、あそびの中に学びをちりばめ、子どもたちが「やってみたい」「もっと知りたい」と感じる心を動かす体験を届けます。50年以上の教育実績をもとに展開する8つのスクールブランドのコンテンツの中から、英語・英会話、スポーツなどを親子で楽しめる形にアレンジして実施予定です。

子どもたちが自分らしく輝き、未来を思い描くきっかけとなる時間を、ぜひ会場でお楽しみください。

※1やる気スイッチグループが大切にしている3つのチカラ。自分で考え、自分で決め、自分で行動する「自分力」、自分を取り巻く環境にあるモノやコトの活用や他者と協力しながら新しい価値を創造する「共創力」、未知の世界を思い描き、未来を予想する「想像力」のこと

【「AKASAKAあそび！学び！フェスタ」 概要】

■開催場所：

赤坂サカス広場、赤坂BLITZスタジオなど

〒107-0052 東京都港区赤坂5-3-6

■アクセス

東京メトロ 千代田線 「赤坂駅」から直結

東京メトロ 銀座線・丸の内線 「赤坂見附駅」10番出口より徒歩8分

東京メトロ 銀座線・南北線 「溜池山王駅」7番・10番出口より徒歩7分

■開催期間：

2026年3月20日（祝・金）～3月22日（日）

■開催時間：

11:00～17:00

■入場料：

無料

※会場内には一部、他社の出展コンテンツで有料のものがございます。

■公式SNS：

Ｘ（旧twitter）：https://x.com/asobimanabi_tbs

Instagram：https://www.instagram.com/asobi_manabi_lab_tbs/

※やる気スイッチグループの出展コンテンツ詳細は決定次第順次イベント公式SNS等にてお知らせいたします。

株式会社やる気スイッチグループ(https://www.yarukiswitch.jp/)

株式会社やる気スイッチグループは、個別指導塾「スクールIE(R)」や知能育成（知育）と受験対策の幼児教室「チャイルド・アイズ(R)」、子ども向け英語・英会話スクール「WinBe(R)（ウィンビー）」、英語で預かる学童保育「Kids Duo(R)（キッズデュオ）」、幼児・小学生向けスポーツ教室「忍者ナイン(R)」、バイリンガル幼児園「Kids Duo International(R)（キッズデュオインターナショナル／略称：KDI）」「i Kids Star(R)（アイキッズスター）」、「プログラミング教育 HALLO(R)」の8つのスクールブランドを展開する総合教育サービス企業として、現在国内外でおよそ2,400以上※の教室を展開し、13万5千人以上※の子どもたちの学びをサポートしています。また、やる気スイッチグループは英検協会より英語教育への貢献が評価され、「英検(R)プラチナパートナー」に認定されております。

2023年6月にTBSグループに参画。教育サービスとメディアの融合を目指しています。また、2024年12月には愛媛県を中心に集団学習塾などを展開する寺小屋グループを連結子会社化しました。教育の地域差をなくし、地方における教育再編を推進してまいります。

やる気スイッチグループは、一人ひとりが持つ"宝石"を見つけ、その無限の可能性を引き出すことで、世界中の子どもたちの夢と人生を応援します。

公式サイトURL： https://www.yarukiswitch.jp/

※2025年2月末時点



