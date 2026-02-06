バナナ・リパブリック、バレンタインの特別な日を彩る上品でエフォートレスなスタイルを提案

ギャップジャパン株式会社

1978年にカリフォルニアでジャーナリストとイラストレーターによって創業されたバナナ・リパブリックは、冒険へと誘う上質なアパレルとアクセサリーを取り扱うトラベルアウトフィッターとしてその歩みを始めました。

バナナ・リパブリックのSPRING 2026コレクションより、2月14日(土)のバレンタインをロマンティックに彩るエフォートレスなスタイルを提案します。上質な素材とクラフトマンシップにこだわった高品質で洗練されたデザインが揃うラインナップは、日常のワードローブや大切な人と過ごす時間を美しく演出する一着としてはもちろん、想いを込めたギフトとしてもお選びいただけます。

ウィメンズは、フローラル柄が目を引くプリーツショルダートップス、襟元に寄せられたギャザーが立体的な表情を生み出すコットンポプリン バルーンスリーブシャツ、袖口のタイディテールがエレガントな動きを添えるジョーゼット タイカフシャツなど、カジュアルからドレスアップシーンまで華やかに彩るディテールにこだわったトップスが揃います。さらに、極細のコットン100％糸で編まれたほどよい透け感のあるシアーウルトラファイン コットンカーディガン、ウォッシュ加工による柔らかな風合いが魅力のコットンポプリン トラペーズシャツドレス、The Good Cashmere Standard(TM) の基準をクリアしたカシミヤ100%を贅沢に使用したライトウェイトカシミヤ ショートスリーブセーターといった上質な素材を採用したアイテムも充実します。

メンズの主要アイテムは、イタリアのヴィターレ・バルベリス・カノニコ社のトロピカルウール生地を採用したシグネチャー イタリアンラスティックスーツ、やわらかな肌触りとぬくもりを感じられるカシミヤブレンドのコットンカシミヤ ドレスシャツ、PUREPRESS(TM)コットンテクノロジーによりシワを抑え美しい表情を保つリンクルレジスタント ドレスシャツ、滑らかで上品な質感が魅力のコットンジャージーを使用したLuxury-Touch ロングスリーブ ポロシャツ、ミニマルで洗練された印象を与える上質なコットン100%を使用したクルーネックセーター、撥水加工が施されたコットンナイロン フィールドジャケットなど、卓越したクラフトマンシップとタイムレスなデザインに根ざしたアイテムがラインナップします。

本コレクションは、全国のバナナ・リパブリックストア及び公式オンラインストア( www.bananarepublic.co.jp(https://bananarepublic.gap.co.jp/) )にて販売を開始しています。

アイテム詳細 ※全て税込み価格です

WOMEN’S (＊サイズは全てXS/S/M/Lの全4サイズ展開)

シアー プリーツショルダートップス 18,000円コットンポプリン バルーンスリーブシャツ 14,000円ジョーゼット タイカフシャツ 18,000円シアー ウルトラファインコットンカーディガン 15,000円コットンポプリン トラペーズシャツドレス 22,000円ライトウェイトカシミヤ ショートスリーブセーター 20,000円



MEN’S (＊サイズは全てS/M/L/XLの全4サイズ展開)

シグネチャー スーツジャケット 60,000円/ シグネチャー スーツパンツ 28,000円スリムフィット コットンカシミヤ ドレスシャツ 18,000円スタンダードフィット リンクルレジスタント ドレスシャツ 12,000円Luxury-Touch ロングスリーブポロシャツ 9,500円コットン クルーネックセーター 14,000円/コットンナイロン フィールドジャケット 45,000円

公式オンラインストア特設ページ

https://bananarepublic.gap.co.jp/br/women/valentine's-day-edit-3053296

Banana Republic (バナナ・リパブリック)について

Banana Republicは、現代を生きる探究者のために、上質で巧みに仕立てられたコレクションや体験を通じて、日々の歩みを豊かにし、インスピレーションをもたらすストーリーテラーのブランドです。1978年にサンフランシスコで創業し、現在ではオンラインをはじめ直営店、およびフランチャイズ店を通じて世界中のお客様とのつながりを構築しています。さらに詳しい情報はオンラインサイト www.bananarepublic.co.jp(https://bananarepublic.gap.co.jp/) または、 ソーシャルチャネル@BananaRepublic @BananaRepublic_jp をご確認ください。