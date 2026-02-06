サイバーセキュリティクラウドとの営業協業によりクラウドセキュリティ提案を強化

株式会社VLCセキュリティ

株式会社VLCセキュリティ（東京都港区、代表取締役社長 兼CEO 石原 紀彦、以下「当社」）は、株式会社サイバーセキュリティクラウド（本社：東京都品川区、代表取締役社長 兼 CEO 小池 敏弘、以下 サイバーセキュリティクラウド）と、拡大するクラウドセキュリティ需要に対応するための営業協力について合意しました。

当社が提供するアセスメントサービス実施顧客の多くが何らかの形でクラウドサービスを利用しており、かつ、クラウドセキュリティに関する課題がアセスメントにより顕在化することも一般的なケースのひとつとなっています。

また、「サプライチェーン強化のためのセキュリティ評価制度」施行に向け、現状と目指すセキュリティレベルとのギャップを可視化し適切な優先順位でセキュリティ強化の取り組みを行うことの重要性が高まっており、これまで以上にアセスメントサービスへの注目が集まっています。

今回の株式会社サイバーセキュリティクラウドとの協業により、アセスメントサービスによる課題の可視化のみでなく、改善のためのアプローチとなるソリューションラインナップを拡充することで、対策の選択肢までを一貫して提示できる体制を強化し、この一貫したソリューション販売を営業協業として両社より実施します。

さらにはセキュリティ教育を通じた人材や組織の理解を深める取り組みまでを有機的に連動させ、より納得感と実効性のあるセキュリティ体制構築を支援してまいります。

当社は本協業により提供開始から１年間での売り上げ合計1億2000万円を目標としています。

■ 株式会社サイバーセキュリティクラウド CRO 兼 セールス＆マーケティング本部長 中川誠一氏からのメッセージ

近年のセキュリティ対策では、個別の施策を積み重ねるだけでなく、自社の状況やリスクを正しく捉え、全体を俯瞰した上で判断していく視点が欠かせません。

今回の協業は、こうした考え方を企業の意思決定に活かしていくことを目的としています。当社はVLCセキュリティ社との連携を通じて、お客様が自社の課題を明確に理解し、納得感を持って次の一手を選択できる環境づくりを支援していきます。

両社の知見を掛け合わせることで、より実効性の高いセキュリティ体制構築に貢献できると考えています。

■ 株式会社VLCセキュリティ 執行役員 CMO マーケティング・ブランディング本部長 宮崎 謙太郎からのメッセージ

クラウド活用が企業の競争力を左右する現在において、セキュリティは「リスク対策」に留まらず、「事業継続と成長を支える基盤」へと進化しています。

当社は、アセスメント・ファーストのセキュリティ対策を掲げ、最初にお客様のセキュリティ課題と対応の優先順位を可視化することに注力しておりますが、アセスメント結果はあくまで入口であり、可視化されたセキュリティ課題に対し、迅速かつ実効性の高い改善策を適用することが欠かせません。

このたびのサイバーセキュリティクラウド社との協業により、当社のアセスメントで明らかになったクラウドセキュリティ上の課題に対し、実績あるソリューションを組み合わせた一貫した支援が可能となります。

今回の協業を活かし、変化し続けるサイバー脅威に対応した実践的なセキュリティサービスを提供し、お客様の安全なクラウド活用と事業価値の向上に貢献してまいります。

【株式会社サイバーセキュリティクラウドについて】

会社名：株式会社サイバーセキュリティクラウド

所在地：〒141-0021 東京都品川区上大崎3-1-1 JR東急目黒ビル13階

代表者：代表取締役社長 兼 CEO 小池敏弘

設立：2010年8月

URL：https://www.cscloud.co.jp

「世界中の人々が安心安全に使えるサイバー空間を創造する」をミッションに掲げ、世界有数のサイバー脅威インテリジェンスを駆使したWebアプリケーションのセキュリティサービスを軸に、脆弱性情報収集・管理ツールやクラウド環境のフルマネージドセキュリティサービスを提供している日本発のセキュリティメーカーです。私たちはサイバーセキュリティにおけるグローバルカンパニーの1つとして、サイバーセキュリティに関する社会課題を解決し、社会への付加価値提供に貢献してまいります。

【株式会社VLCセキュリティについて】

会社名：株式会社VLCセキュリティ

所在地：〒105-0001 東京都港区虎ノ門4丁目1-40 江戸見坂森ビル

代表者：代表取締役社長 兼CEO 石原 紀彦

設立：1994年9月

URL：https://vlcsecurity.com

VLCセキュリティグループは、「Go Beyond Japan Cyber Security」のミッションのもと、世界最先端の知見と技術を取り入れた以下3つの事業を柱に、日本のサイバーセキュリティの革新を牽引し、社会と産業の発展を支えます。

・業界スタンダードに基づくセキュリティ体制構築およびISMSやPマークを始めとした認証支援を行うコンサルティング事業

・最新の攻撃手法をリアルタイムに反映した実践的で最先端のサイバーセキュリティトレーニング事業

・AIをはじめとする最先端技術の活用と高度な知識を持ったホワイトハッカーによる高度なセキュリティサービス事業

【VLCセキュリティグループについて】

VLCセキュリティグループは、2025年10月6日にバルクグループから各社商号、ブランドを刷新し、よりセキュリティへのコミットメントを強固なものとして新たなスタートを切りました。

株式会社VLCセキュリティ （旧：株式会社バルクホールディングス）

あらゆる課題に応じた、企業・組織のサイバーセキュリティ・情報セキュリティを総合支援

グループ各社の管理・運営・営業支援、グループ全体のマーケティング・ブランディング

株式会社VLCセキュリティコンサルティング (旧：株式会社バルク)

NIST Cybersecurity Framework(CSF)、サイバーセキュリティ経営ガイドラインなどの業界スタンダードにのっとったサイバーセキュリティ対策の課題可視化と解決に導くコンサルティング、ISO27001・ISO27017・Pマークなどの認証新規取得から運用・更新支援を通して、組織のセキュリティ態勢強化を支援

株式会社VLCセキュリティアリーナ (旧：株式会社サイバージムジャパン)

最新の攻撃手法をリアルタイムに反映した実践的で最先端のサイバーセキュリティトレーニングを専用施設で提供し、高度化・多様化するサイバー脅威に、現場で即対応できる人材育成を支援

※2025年10月6日付で、本店所在地を下記へ移転しました

東京都港区虎ノ門4丁目1-40 江戸見坂森ビル

株式会社VLCセキュリティラボ (旧：株式会社CEL)

AIをはじめとする最先端技術の活用、高度な知識を持ったホワイトハッカーによるインシデントレスポンス、侵入テスト／攻撃者対策の構築、セキュリティ製品提供と導入や運用を通して、企業のサイバーセキュリティ態勢の全体最適化を技術面から支援

※2025年10月6日付で、本店所在地を下記へ移転しました

東京都港区虎ノ門4丁目1-40 江戸見坂森ビル

トレーニングブランド：サイバージム(CYBERGYM)

株式会社VLCセキュリティアリーナが提供するトレーニングブランドとして継続。

サイバージムブランドのトレーニングは、実際のサイバー攻撃やインシデントを再現した演習環境で行う実践型セキュリティ研修です。座学では得られない、攻撃の検知・初動対応・判断・復旧までを一連の流れで体験することで、知識を現場で使える対応力へと高めます。技術者だけでなく、CSIRTや管理職を含む組織全体の対応力向上を支援します。