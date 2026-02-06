ＭＵＪＩ×ＵＲ「団地をみんなで考える研究所」の始動、「無印良品 東京有明」店舗内に 新モデルルームがオープン

株式会社MUJI HOUSE

独立行政法人都市再生機構（以下、「UR都市機構」）と「無印良品のリノベーション」を展開する株式会社MUJI HOUSE（以下、「MUJI HOUSE」）は、「MUJI×UR 団地リノベーションプロジェクト」において、お客さまとの対話を通じて、団地や暮らしの新しい価値創造とリノベーションの更なる展開を目指す新プロジェクト「団地をみんなで考える研究所」の始動、及び全国で初めてとなる屋外空間を再現した新モデルルームが、2月6日（金）、「無印良品 東京有明」店舗内（東京都 江東区）にオープンしたことをお知らせいたします。

新モデルルームは、新プロジェクトの活動拠点及びMUJI×URの情報発信拠点として活用してまいります。

UR都市機構とMUJI HOUSEは、平成24年6月に現代の多様化した日本の暮らしに、新たな賃貸リノベーションのスタンダードを提案すべく、「MUJI×UR 団地リノベーションプロジェクト」を立ち上げました。平成25年1月に大阪でリノベーション住戸の供給を開始し、令和７年11月末までに累計で79団地まで拡大し、供給戸数は約1,500戸に達しています。

また、令和3年から、団地住戸だけでなく団地外観、屋外広場、商店街区にもリノベーションの対象を拡大し、新たに地域コミュニティの形成にも取り組む事業として、「MUJI×UR団地まるごとリノベーション」を開始し、これまで全国4団地で展開しています。

■MUJI×UR 団地リノベーションプロジェクト 新プロジェクトの概要

新プロジェクト名称：「団地をみんなで考える研究所」

１．新プロジェクト「団地をみんなで考える研究所」とは

新プロジェクトでは、従来の提案型の枠を超え、お客さまとの対話を通じて、団地や暮らしに関する商品やサービスを共創する新しいプロセスを確立します。

「無印良品 東京有明」店舗内モデルルーム（オフライン）とWEB（オンライン）の両方で、お客さまからの声を幅広く収集※し、新しい取組につなげてまいります。

※新プロジェクトに賛同・参加する方々を、年間で2万人集めることを目指します 。

２. 新プロジェクト「団地をみんなで考える研究所」による新しい取組

モデルルームを拠点に、収集したお客さまの声を起点として、「MUJI×UR団地リノベーションプロジェクト」における新しい商品開発や、「団地まるごとリノベーション」の屋外空間・共用部へのさらなる展開を目指すとともに、MUJI×URから「自分らしい暮らし」を実現するための提案を行ってまいります。

■【屋外空間の再現は全国初】「無印良品 東京有明」店舗内モデルルームの概要

1. 新モデルルームとは

「無印良品 東京有明」店舗内に、MUJI×URが提案する住戸のリノベーションプランに加えて、「MUJI×UR団地まるごとリノベーション」により整備された団地の屋外空間の一部を再現した全国初のモデルルームです。

□場所：無印良品 東京有明 2F（東京都江東区有明2-1-7 有明ガーデン）

□オープン日：令和8年2月6日（金）

□モデルルーム概要：https://www.muji.net/ie/mujiur/modelroom/ariake

※ モデルルームは自由にご覧いただけます。

※ ご覧いただける時間は「無印良品 東京有明」の営業時間に準じます。

※ UR賃貸住宅のご紹介などの各種サービスは行っておりません。

２.「無印良品 東京有明」店舗内モデルルームの特長

モデルルームは、団地暮らしの本質的な魅力を体感できる空間として、建替えのため除却されることとなった東中神団地等から梁や玄関扉、マンホールなどの資材を取り寄せて制作しました。

さらに、お客さまから高い評価を得ている無印良品の家具を使用することで、新築にはない温かみや味わいを残しながらも、現代的で洗練された暮らしを提案しています。

モデルルーム（屋外）モデルルーム（住戸内）

■今後モデルルームにおいて実施予定のイベント

１. 「無印良品 東京有明」モデルルーム完成記念トークイベント

～「団地のふたり」著 藤野千夜先生と語る、団地の魅力と未来～

□場 所：「無印良品 東京有明」 2F（東京都江東区有明2-1-7 有明ガーデン）

□開催日：令和8年2月７日（土）午後２時00分～午後3時00分

□登壇者：藤野千夜（小説家）他

２.MUJI×UR 団地まるごとリノベーション マルシェイベント

□場 所：「無印良品 東京有明」 2F（東京都江東区有明2-1-7 有明ガーデン）

□開 催 日：令和8年2月28日（土）午前11時00分～午後４時00分

□企画内容：現在、団地を舞台に活動している方を有明に招集し、団地で開催されるマルシェの様子を再現するほか、新モデルルームの案内を実施。

【参考情報】

※ MUJI×UR 団地リノベーションプロジェクト(https://www.muji.net/ie/mujiur/)

日本の暮らしのスタンダードを追求してきたＵＲ都市機構と、愛着を持って永く使える「暮らしの器」としての家を提供するMUJI HOUSEが連携し、現代の多様化した日本の暮らしに新たな賃貸リノベーションのスタンダードを提案すべく、平成24年６月に「MUJI×UR 団地リノベーションプロジェクト」を立ち上げました。

このプロジェクトは、WEB上で展開するコラムなどを通したお客さまとのコミュニケーションを踏まえ、団地の持つよき歴史を生かしつつ、これからも多くの方に長く心地よく住みつないでいただけるよう、「こわしすぎず、つくりすぎない」というコンセプトで、リノベーションに取組むプロジェクトです。

※ MUJI×UR 団地まるごとリノベーションプロジェクト(https://www.muji.net/ie/mujiur/whole_renovation/)

団地住戸だけでなく団地外観、屋外広場、商店街区にもリノベーション の対象を拡大し、新たに地域コミュニティの形成にも取り組む事業として、令和3年より開始しました。これまで全国で4箇所（花見川団地（千葉市）、港南台かもめ団地（横浜市）、泉北茶山台二丁団地（堺市）、中宮第３団地（枚方市））で展開しています。

