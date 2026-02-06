【開催レポート】人材業界の未来を担う若手社員が集結。HRteam主催「若手人材交流会」を渋谷にて開催

株式会社HRteam

株式会社HRteam（東京都渋谷区、代表取締役社長：上原一輝）は、2026年2月3日（月）、東京都渋谷区にて「人材業界 若手人材交流会」を開催いたしました。

本イベントには、業界を牽引する企業より若手社員の皆様をお招きし、弊社の若手社員12名を含む約20名が参加。

企業の垣根を超え、人材業界が果たすべき社会的役割の再確認と、自社へのエンゲージメント向上を目的としたワークショップを実施いたしました。

開催概要

日時：2026年2月3日（月） 20:00～21:30

会場：東京都渋谷区円山町3番6号 E・スペースタワー4階

主催：HRteam株式会社

人材業界の「誇り」と「つながり」を創出する

働き方の多様化や労働人口の減少に伴い、人と企業を結ぶ「人材業界」の社会的責任は年々高まっています。

一方で、日々の業務に追われる中で、業界で働く若手社員自身がその社会貢献性や自社の独自の価値を見失ってしまうケースも少なくありません。

そこでHRteamは、同業他社の若手社員同士が交流し、互いの視点から「人材ビジネスの面白さ」や「自社の強み」を語り合う場を企画いたしました。競合として争うのではなく、共に業界を盛り上げる仲間として切磋琢磨することで、参加者全員が自社へのロイヤリティを高め、明日からの活力につなげることを目指しました。

イベントコンテンツ

アイスブレイク＆マイベストワーク共有

オープニングでは、自己紹介と共に「マイベストワーク（これまでで一番印象に残っている仕事）」を共有。求職者の人生の岐路に立ち会ったエピソードや、企業の成長に貢献できた瞬間の喜びなど、各社の現場から「人材業界ならではのやりがい」が熱く語られました。

他社インタビュー・自社の強み理解

本イベントのメインワークとなる「他社インタビュー」を実施。ペアを組み、他社の社員へインタビューを行うことで、外から見た自社の魅力や、他社独自の強みを客観的に分析しました。 「御社の○○という文化はすごい」「実は当社の強みはここにあったのか」といった発見が相次ぎ、参加者からは「自社の当たり前が、実は特別な強みだと気づけた」という声が挙がりました。

HRteamは今後も、自社の成長のみならず、人材業界全体の活性化と価値向上に寄与する取り組みを積極的に行ってまいります。

会社概要

社名： 株式会社HRteam

URL： https://hr-team.co.jp

本社所在地：東京都渋谷区円山町3番6号 E・スペースタワー4階

代表取締役：上原 一輝

設立： 2013年1月

従業員数：457名（※2025年4月現在、正社員・アルバイト含む）

事業内容：人材紹介事業

採用コンサルティング事業

採用イベント事業

ソーシャルリクルーティング事業

採用関連事業