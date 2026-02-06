『アークナイツ』より、「イネス」を原作イラストそのままに立体化。あみあみにて予約受付中。

大網株式会社

ホビー通販大手の「あみあみ」（運営：大網株式会社、東京都文京区）は、「フリュー」より、『アークナイツ イネス 1/7スケール 完成品フィギュア』を、現在ご案内中です。

製品ページはこちら：

●アークナイツ イネス 1/7スケール 完成品フィギュア(https://www.amiami.jp/top/detail/detail?scode=FIGURE-196680&utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes)



■あみあみオンラインショップ

https://www.amiami.jp/(https://www.amiami.jp/)

■あみあみ実店舗サイト

https://realstore.amiami.jp/(https://realstore.amiami.jp/)

■アークナイツ イネス 1/7スケール 完成品フィギュア

【製品情報】

□参考価格：26,400円(税込)

□発売日：2026年11月予定

□ブランド：フリュー

【スケール】1/7

【サイズ】全高：約270mm(台座含む)

【素材】プラスチック

原型制作：今朝丸(モワノー)

彩色制作：B_Sachi

◇『アークナイツ』より、「イネス」がフィギュア化！

フリューの高品質ホビーブランド『F：NEX』より、「イネス」がゲームイラストをもとに1/7スケールフィギュアで登場！クールな佇まいの中に存在感を放つイネスを、原作イラストそのままに立体化。髪先にかけて施された繊細なグラデーション、衣装は質感の再現を重視し、武器は塗装にもこだわり重量を感じさせる仕上がりに。細部まで丁寧に作りこみました。

※画像は試作品を撮影したものです。実際の商品とは異なる場合があります。

※製品ページには、時期により画像・情報が追加または更新される場合がございます。最新の掲載内容をご確認ください。

(C)HYPERGRYPH (C)Yostar

【店舗情報】

