2月13日はNISAの日！キャンペーン実施のお知らせ

株式会社SBI証券（本社：東京都港区、代表取締役社長：高村正人、以下「当社」）は、2026年2月13日（金）の「NISAの日」に合わせて、当社のXアカウントの投稿をリポストすると１万円分のデジタルギフト券が当たるキャンペーンを実施します。そのほか、「投資情報メディア」で発信しているNISA関連のレポート・コラムなど、NISAデビューに役立つコンテンツを当社WEBサイトにて紹介します。

「NISAの日」は、2月13日を「ニ(2)-サ(13)」と読む語呂合わせから、特定非営利活動法人確定拠出年金教育協会によって制定されました。当社は、この「NISAの日」やキャンペーンにより、資産形成についてあらためて考え、学び・見直すきっかけになると期待しています。

当社はこれまで、主要ネット証券No.1※1の投資信託のラインナップのさらなる拡充やWEBサイトのリニューアルなどを進め、新NISAで新たに投資を始められた方から経験豊富な方まで、多様なニーズにお応えできるよう取り組んできました。その結果として、証券総合口座数※2がSBIグループ累計1,500万口座を達成するなど、多くのお客さまにご支持いただいています。

また、当社ではSBIグループ累計1,500万口座の達成を記念して、キャンペーン期間中に投資信託を1万円以上注文・約定した方を対象に最大10万円が当たる「総額1,500万円！新春お年玉キャンペーン」を実施しています。本キャンペーンでは、さらに期間中に国内株式または米国株式の現物買付または新規建（買い・売り）で約定した方を対象に、500万円を山分け（1人あたり上限4,999円）する豪華なキャンペーンとなっています。

当社は、本取り組みを通じて、お客さまの資産形成をより一層支援するとともに、今後も「顧客中心主義」の経営理念のもと、「業界最低水準の手数料で業界最高水準のサービス」の提供に努めていきます。

※1 比較対象範囲は主要ネット証券5社です。「主要ネット証券」とは、SBI証券、松井証券、マネックス証券、三菱UFJ eスマート証券、楽天証券（順不同）を指します。（2026年1月末時点、当社調べ）

※2 口座数には、SBIネオトレード証券、FOLIOの口座数を含みます。

＜キャンペーン概要＞

リポストするだけで1万円分のデジタルギフトが当たるキャンペーン

＜同時実施中のキャンペーン概要＞

総額1,500万円！新春お年玉キャンペーン

