【中学受験を考えているご家庭へ】2科目受験のメリット、合格メソッドを解説した新刊『中学受験は2科目だけ勉強すればいい』が2月17日に発売

株式会社ナツメ社

実用書や児童書、教養書を発行する出版社、株式会社ナツメ社（東京都千代田区、代表取締役：田村正隆）は、『中学受験は2科目だけ勉強すればいい ―偏差値よりも子どもの「好き」を伸ばす受験戦略』（https://amzn.asia/d/0eY9c2HN）を2月17日に発売します。

■勉強量は4科目の半分。受験勉強も好きなことも両立できる！

中学受験をするならば「とにかく4科目」「進学塾に通う」「長時間の勉強」が当たり前！？

でも、こんな葛藤を抱えている保護者の方も多いのではないでしょうか。

「うちの子には長時間の勉強は無理…」

「勉強を見てあげたいけれど、ついイライラして怒鳴ってしまう」

「親も忙しくて、家庭学習のサポートに時間が取れない」

そんな声に応える選択肢として、本書で提案するのが“2科目受験”です。中学受験の世界では入試形態が多様化し、2科目や1科目で受験できる学校が急速に増えています。

＜2科目受験のメリット＞

・4科目に比べて勉強量が半分。週10時間の余白時間ができる

・余白時間に習い事や好きなことに打ち込めて、子どもの強みを育むことができる

・親の時間・お金・心にゆとりができる

・家族で過ごす時間を大事にできる

・偏差値だけにとらわれず、「わが家の価値観に合った学校」に目が向きやすくなる

■家庭学習のプロとして、親として、リアルな経験から生まれた「合格メソッド」

中学受験を検討している保護者の方、受験勉強をはじめたものの不安を感じている保護者の方に向けたメッセージが詰まっています。

著者は家庭学習コンサルタントとして多くの保護者や子どもたちをサポートしてきた坂本七郎さん。2人のわが子の中学受験を経験する中で、4科目と2科目とでは親も子どもも心のゆとりが全く違うことに気づきます。

家庭学習のプロとしての経験と親としての経験から生まれた「2科目で無理なく合格を手にする受験メソッド」を余すことなく紹介しています。

・わが家の価値観に合う学校選び

・学年別 家庭学習でやるべきこと

・家で集中して勉強できるしくみづくり

・受験勉強と好きなことを両立するための親の関わり方

など、家族の時間、好きなことを楽しむ時間を大事にしながら、合格に必要な学力は着実に身に着けられる家庭学習法がわかります。

【目次】

国語、算数、それぞれに家庭での具体的な学習の進め方がわかります。2科目受験を選んだ親子の体験談や著者のリアルな経験も紹介しています。

第１章 「4科目だけが正解じゃない！」今、2科目受験が注目されている6つの理由

第２章 合格メソッド１：学校は「機械的リストアップ」＋「体験的マッチング」で選ぶ

第３章 合格メソッド２：知っておきたい！学習・スケジュール戦略

第４章 合格メソッド３：子どもの「好き」と受験を両立する伴走術

【著者紹介】

坂本 七郎（さかもと しちろう）

家庭学習コンサルタント 株式会社ドリームエデュケーション代表 まなぶてらす主宰

1977年生まれ。塾講師や家庭教師など5000人以上の学習指導の経験から「家庭学習」こそが学力アップのカギであることを確信。全国の小・中学生とその保護者に、中学受験・高校受験に向けた家庭学習のアドバイスと、親子の関わり方について教えている。また、「勉強」と「習い事」が単発・短期から学べるオンライン個別指導サービス「まなぶてらす」の運営を行う。主な著書に『出る順「中学受験」漢字1580が7時間で覚えられる問題集［3訂版］』（大和出版）『マンガでわかる！中学生からの最強の勉強法』（ナツメ社）などがある。

【書誌情報】

『中学受験は2科目だけ勉強すればいい ―偏差値よりも子どもの「好き」を伸ばす受験戦略』

著者：坂本 七郎（さかもと しちろう）

発行：ナツメ社

定価：1,760円（税込）

仕様：四六判／240ページ

発売日：2026年2月17日

Amazon ⇒ https://amzn.asia/d/0eY9c2HN

【本リリースに関するお問い合わせ】

ナツメ出版企画株式会社 編集部

TEL：03-3295-3921 FAX：03-3291-1305

E-mail： info@natsume.co.jp

〒101-0051 東京都千代田区神田神保町1-52 ナツメ社ビル3階

https://www.natsume.co.jp/