【JPIセミナー】「カナデビア（株）が取り組む脱炭素化事業の最新動向と今後の展開方針について」2月25日(水)開催

JPI（日本計画研究所）は、カナデビア株式会社 執行役員 脱炭素化事業本部長 山本 淳一 氏を招聘し、カナデビア（株）が取り組む脱炭素化事業の最新動向と今後の展開方針について詳説いただくセミナーを開催します。

〔タイトル〕

カナデビア（株）が取り組む 脱炭素化事業の最新動向と今後の展開方針について

～水素製造装置 洋上風力基礎 原子力機器～

〔開催日時〕

2026年02月25日(水) 09:30 - 11:30

※セミナー開催終了後も、アーカイブ配信のお申し込みを受け付けております。

〔講師〕

カナデビア株式会社

執行役員

脱炭素化事業本部長

山本 淳一 氏

〔講義概要〕

カナデビアが取り組む脱炭素化事業について、水素製造・メタネーション・触媒・風力発電・アンモニア／CO2貯蔵設備・原子力関連機器などの技術ポートフォリオを紹介し、市場環境と制度動向を踏まえ、当社が注力する事業領域を解説する。

さらに、国内外のプロジェクトや当社の実装事例を通じて考える脱炭素ビジネスの方向性並びに2030年に向けた展開方針を詳説する。

〔講義項目〕

1. 会社紹介

(1) 企業情報

(2) カナデビアの創業から現在へ

(3) 事業内容

2. 脱炭素社会実現に向けた当社技術

(1) 水素製造技術

(2) メタネーション技術

(3) NOx・GHG触媒技術

(4) 風力発電技術

(5) アンモニア・CO2貯蔵タンク

(6) 原子力関連機器技術

3. 市場動向と国内外での取り組み

(1) 水素

(2) 風力発電

(3) その他

4. 今後の展開方針

5. 関連質疑応答

6. 名刺交換・交流会

通常はお会いすることの難しい講師との直接対話や質疑応答に加え、業種・業界の枠を超えた受講者同士のネットワーキングから、実務に活きる情報や新たな連携のきっかけを得られる、JPIセミナーならではの貴重な機会です。

〔受講形態〕

● 会場受講（アーカイブ配信は含まれません）

● ライブ配信受講（アーカイブ配信は含まれません）

● アーカイブ配信受講

※会場受講・ライブ配信受講の方は、特別料金 18,500円（税込）にてアーカイブ配信を追加いただけます。

〔受講料〕

1名：37,550円（税込）

2名以降：32,550円（税込／同一法人・同時申込）

※地方公共団体所属の方は、2名まで11,000円（税込／会場・ライブ配信限定）

