「品川やきいもテラス2026」開催決定～今年はコクヨ「THE CAMPUS」とも連携、品川港南エリア全体で楽しむ“都市のやきいもピクニック”～

品川シーズンテラスエリアマネジメント事務局

2026年3月6日（金）から3月8日（日）までの3日間、品川シーズンテラス（東京都港区港南1丁目2番70号）にて、元祖やきいもフードフェス「品川やきいもテラス2026」を開催いたします。本イベントは、品川港南エリアを舞台に、品川シーズンテラス及びコクヨ東京品川オフィス「THE CAMPUS」を会場として実施します。また、本イベントは品川駅周辺地域を対象としたエリアマネジメント活動（※）の一環として企画するものです。

※エリアマネジメント活動とは…地域における良好な環境や地域の価値を維持・向上させるための、住民・事業主・地権者等による主体的な取り組み（国土交通省エリアマネジメント推進マニュアルより）

2017年の初開催以来、累計19万人以上を動員してきた品川エリア最大級のフードフェスティバル「品川やきいもテラス」。2026年は「焼き手と繋がり、全国の“ローカル”に出会う」をコンセプトに、全国各地から厳選された17店舗が出店します。創業105年の老舗から独自技術を用いた革新的な店舗まで、多彩な焼き芋の魅力をお楽しみいただけます。

また、本年は新たな取り組みとして、近隣のコクヨ株式会社の東京品川オフィス「THE CAMPUS」をサテライト会場として連携。品川港南エリアの企業が協力し、街全体を「みんなのワーク＆ライフ開放区」として活用する取り組みの一環として実施いたします。

■ 開催概要

名称： 品川やきいもテラス2026

日時： 2026年3月6日（金）～ 3月8日（日） 11:00～17:00

※コクヨ会場のみ3月6日（金）を除く。小雨決行、荒天中止

会場：

・品川シーズンテラス イベント広場・エコ広場（ビル正面1階）（東京都港区港南1-2-70）

・コクヨ東京品川オフィス「THE CAMPUS」（東京都港区港南1-8-35）

アクセス：

・品川シーズンテラス会場： JR品川駅 港南口より徒歩6分

・コクヨ会場： JR品川駅 港南口より徒歩3分

入場料： 無料

主催： 品川シーズンテラス

イベントURL：https://sst-am.com/event/10292.html

■ 「品川やきいもテラス2026」の3つの見どころ

1. コクヨ東京品川オフィス「THE CAMPUS」との“街ぐるみ”連携

品川シーズンテラスの広大な芝生広場に加え、今年はコクヨ株式会社の東京品川オフィス「THE CAMPUS」が会場の一部となります。「THE CAMPUS」は“みんなのワーク＆ライフ開放区”をコンセプトとした施設であり、本イベントを通じて、普段からパブリックスペースとして利用できる一部エリアが焼き芋フードフェス会場へと変貌します。来場者は、焼き芋を片手に品川の街を回遊し、都市の新しい楽しみ方を発見することができます。

2. 「焼き手」の情熱を味わう、厳選された17店舗のラインナップ

今年のテーマは「焼き手と繋がる」。単に甘いだけでなく、その背景にある生産者の物語や、焼き方の哲学に焦点を当てました。

- 【伝統】倉田屋お芋Sweets（東京）大正10年創業、105年の歴史を誇る老舗。特製の壺でじっくり焼き上げる「壺焼き芋」は、焼き芋グランプリで初代特選農家賞を受賞した至高の逸品です。- 【革新】やきいも処DOCO弐番館（山形）品川やきいもテラス限定「OIMOベリーブリュレモンブランクレープ」が登場。香ばしいブリュレと濃厚な芋モンブラン、甘酸っぱいイチゴが重なり合う、写真映え間違いなしの贅沢スイーツです。- 【科学】超蜜やきいもpukupuku（東京）「焼き芋の神」が独自の焼き方で生み出す「超蜜やきいも」。皮まで蜜が溢れ出すその甘さは、まさに天然のスイーツです。- 【風土】銀六いも（東京）北海道の雪の中で貯蔵・熟成させた「由栗いも」を使用。北の大地の寒さが生んだ濃厚な甘みを、炭火壺焼きで引き出します。3. 耳で味わう焼き芋。「ポッドキャスト」連動企画

イベント開催に合わせて、出店者のディープなストーリーを配信するポッドキャスト番組を公開。会場で食べる焼き芋がより一層美味しくなる裏話を音声でお届けします。 （配信URL：https://yakiimo.life/podcast-syt2026）

■ 出店店舗一覧（予定）

品川シーズンテラス イベント広場

やきいも処DOCO弐番館（山形）/おいもや 農家の台所（東京）/超蜜やきいもpukupuku（東京）/&potato(R)︎（群馬）/倉田屋お芋Sweets（東京）/よっしーのお芋屋さん。（長野）/小江戸川越 芋福堂（群馬）/蜜芋研究所（東京）/sweet&healthySAZANKA（宮崎）/銀六いも（東京）/神戸芋屋 志のもと（兵庫）/OIMO cafe（埼玉）/やきいもコロ（愛知）

品川シーズンテラス エコ広場（ビル正面1階）

こだわりの石焼き芋専門店 ヒゲ商店（福井）

コクヨ東京品川オフィス「THE CAMPUS」

おいもカフェ みなと屋（神奈川）/石焼芋専門店やなぎ屋（石川）/Oimo Berry（山形）

■ 「やきいもアンバサダー」天谷窓大が全面プロデュース！

出店者セレクト：365日やきいもを食べる「やきいもアンバサダー」天谷窓大

365日やきいもを食べる「やきいもアンバサダー」。「品川やきいもテラス」立ち上げにも参加し、人気テレビ番組のやきいも特集にも多数出演。熱波師・ライターとしても活動があり「サウナやきいも(R) 」を開発。一般社団法人さつまいもアンバサダー協会 やきいも担当理事。

天谷さんからのコメント

やきいもは、ここまで自由になれるのか──今年の『品川やきいもテラス』では、品川・港南エリアの「やきいもテラス化」を試みます。品川シーズンテラスの広大な芝生広場に加え、水と緑のオアシス「エコ広場」、さらにコクヨが運営する知の実験場「THE CAMPUS」まで舞台を拡大。個性あふれる3つのエリアが、全国の匠が放つ「やきいもの魔法」にかかります。心躍る一本、深く安らぐ甘さ、未知の感覚を呼び覚ますフレーバー。それぞれの場所が持つ景色とやきいもの個性が交わる時、どんな熱狂が生まれるのか──。かつてないスケールで贈る、やきいもの新たな可能性。その目撃者になってください。（天谷窓大）

■ 品川シーズンテラス エリアマネジメントについて

品川シーズンテラスは、品川駅港南口から徒歩6分に位置し、日本最大級の免震構造ビルと3.5ヘクタールの広大な緑地、オフィスエリアと商業エリアから成る大規模な複合施設として、2015年5月に誕生しました。

https://shinagawa-st.jp/

エリアマネジメント活動では、「品川駅周辺で活動する企業や地域のみなさんといっしょにオリジナリティあふれる新しい品川スタイルをつくり出したい！」をモットーに、品川で働くこと・住まうことが、もっとわくわく・楽しく・心地よくなるようなプログラムをオンライン・オフラインで実施しています。

【各種媒体にて情報発信中】

■品川シーズンテラスエリアマネジメントWEBサイト： https://sst-am.com/

■公式Facebook: https://www.facebook.com/shinagawastyleplus/

■公式X：https://twitter.com/sst__am

■公式Instagram：https://www.instagram.com/sst__am/

【未来に向けて成長する「品川港南」エリア】

品川シーズンテラスのある品川港南エリアは、品川駅東側の港南口に位置し、日本有数の大手企業が集まるワーカーのまちである一方、大規模タワーマンションが並ぶ住宅街や港区最多の児童数を誇る小学校、国立の海洋大学などもある、多種多様な業種・スキル・国籍・年代の人々が働き・住まい・学ぶまちです。今後、高輪ゲートウェイ駅にも「港南口」が新設される予定で、さらに多くの人の流れが生まれ、まち全体が成長していくことが予想されます。