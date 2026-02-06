H&Mから、デザインアワードが復活！クリエイティビティと個性、そして未来の才能を祝福する特別なアワード。

H&MH&M Design Award 2026

H&M は、名誉ある H&M デザインアワードを復活させることを発表しました。このアワードは、世界で最も刺激的なデザイン・タレントを称え、創造性、革新性、技術力に優れ、既成概念に挑戦しサステナブルな選択を追求する新たな声を支援するために、重要な資金とメンタリングを提供します。

この取り組みは、H&M グループが次世代の才能と新しいアイデアの力がファッションの未来を形づくると信じていることを示すものです。今年、一定期間の休止を経て、アワードはこれまで以上に強化され、よりグローバルな視野で再始動します。

今回のアワードは、25カ国にわたる60校以上の学士課程および修士課程の学生が対象となります。今年は、オーストラリア、メキシコ、ポーランド、スペイン、コロンビアなど、8つの新しい国が加わり、これまでで最も多様性に富むアワードとなります。

H&M クリエイティブ・アドバイザー アン・ソフィー・ヨハンソン（Ann-Sofie Johansson）

「H&M デザインアワードを再び立ち上げることができてとても嬉しく思います。このアワードは、H&M グループが大切にしている“新しい才能”“新しいアイデア”“ファッションの民主化”の核心にあります。学生が学業とキャリアの間にある最も負担が大きい重要な時期にサポートできることは、とても意義があります。若い人たちが特に支援を必要とする今、今年のアワードがこれまでで最もグローバルでインクルーシブなものになったことを誇りに思います。」

「H&M デザインアワードは、とても重要で刺激的な取り組みです。業界の人物とつながり、プロセス全体を通じて、そしてコラボレーションコレクションが店頭に並んだ際に、多くの人に自分の作品を知ってもらうことができました。このアワードは未来に目を向け、明日のデザイナーたちを励まし、支援し続けています。」

2017年 H&M デザインアワード受賞者 リチャード・クイン（Richard Quinn）

アワード受賞者は、ファッション業界のさまざまな分野で活躍する著名な審査員によって選ばれます。受賞者には、15万ユーロの助成金と、1年間の個別にカスタマイズされたメンタリングプログラムが与えられます。このメンタリングでは、サステナビリティや循環型デザイン、生産、マーケティング、PR など、キャリア形成に必要な知識や業界アクセスが提供されます。また、受賞者のコレクションは、世界の一部の H&M ストアおよびオンラインで販売されます。さらに、8名のファイナリストにはそれぞれ1万ユーロが授与されます。

H&M デザインアワードの応募は、2026年1月29日より designaward.hm.com にて開始されました。応募者はポートフォリオをデジタル形式で提出します。20名のセミファイナリストは10月に選出・発表されます。

過去の受賞者には、ミンジュ キム、リチャード・クイン、ステファン・クック、プリヤ・アフルワリア、サビーネ・スカルレがいます。これまでの審査員には、イムラン・アーメド、オリヴィエ・ルスタン、アーデム・モラリオグル、ニック・ナイト、リリー・アレン、カミーユ・シャリエールらが名を連ねています。