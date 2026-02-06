【星のや富士】芽吹きから新緑へと移ろう、富士北麓の森を体感する「春のグランピング滞在」提供開始

星野リゾート凛とした朝の空気の中、絶景とともに味わう「モーニングBOX」

各施設が独創的なテーマで、圧倒的非日常を提供する「星のや」。日本初のグランピングリゾート「星のや富士」では、2026年3月3日から5月6日まで、小さな芽吹きからまばゆい新緑へと移ろう森を体感する「春のグランピング滞在」を提供します。桜や富士北麓の絶景を絵葉書にする体験や、足元の新芽を発見し春鳥を聞くディスカバーウォークを期間限定で用意しました。刻一刻と表情を変える森の香りや景色、春ならではのヨモギ餅のスイーツなど、冬から春への移ろいを五感で満喫する滞在です。

背景

星のや富士は、富士箱根伊豆国立公園（＊）にあり、標高840～940mほどの丘陵地に面しています。春の森は、新芽の息吹や野鳥のさえずりに満ちた、生命の躍動を感じる季節を迎えます。河口湖畔の桜を皮切りに、次々と花々が咲き誇り色鮮やかさを増す景色の中で、この時期だけの特別な体験を楽しめます。日増しに暖かさを増す春の日差しに包まれる穏やかな森は、散策に最適です。富士北麓の自然の中で、春の味覚を味わえる食事やアクティビティを、季節の移ろいを感じる景色とともに楽しんでほしいと考えています。

（＊）富士箱根伊豆国立公園は、成層火山・カルデラ・火山島などによって形造られる各種火山地形や温泉、変化に富む海岸線や島嶼からなる火山国日本を代表する国立公園です。 環境省HP(https://www.env.go.jp/nature/nationalparks/list/fuji-hakone-izu/)

【春のグランピング滞在】

菜の花やタケノコなど春の食材を味わう朝食「モーニングBOX」

爽やかな空気と雄大な景色とともに「モーニングBOX」を楽しむ

河口湖の絶景を望むキャビン（客室）で提供するのは、春の味覚を味わう「モーニングBOX」です。テラスリビングで、爽やかな空気と雄大な景色を眺めながら朝食を満喫できます。焼きたてのダッチオーブンブレッドや、菜の花とタケノコを使用したオムレツ、ソーセージなどをオリジナルの木箱に詰めて提供。春ならではの味覚が楽しめる朝食は、1日のスタートを盛り上げます。

時間：7:30～9:50

料金：4,840円/1名様（税・サービス料込）

予約：公式サイトにて前日まで受付（https://hoshinoresorts.com/ja/hotels/hoshinoyafuji/）

芽吹き、新緑へと深まる森を彩る「森の絵葉書づくり」

「森の絵葉書づくり」で旅の思い出の景色を色付ける

春の穏やかな気候の中、流れる雲や草花の芽吹きといった自然の移ろいを見つけ、絵や言葉で表現する「森の絵葉書づくり」を楽しめます。グランピングリュックにあらかじめ用意された色鉛筆と絵葉書を使い、キャビンやクラウドテラスなどお気に入りの場所で創作するひとときを過ごせます。大切な人や自分に向けて、旅の思い出を描き残す体験です。

料金：無料

予約：不要

春の訪れをスイーツで感じる「森のひととき」

焼きマシュマロとチョコレートムースの最中を添えたお汁粉

春の陽気を感じる午後には、クラウドテラスで「森のひととき」を楽しめます。星のや富士の敷地内にも自生し、春に旬を迎えるヨモギを餅にしてお汁粉にし、スモアに見立てて焼きマシュマロを入れた最中を添えました。雪解け後の力強い芽吹きをイメージしたスイーツを、コーヒーや緑茶と合わせ、肌寒い春の午後のひとときを過ごすことができます。

時間：14:30～17:30

料金：無料

予約：不要

心地よい音色とともに格別な夜の時間を楽しむ「焚き火BAR」「森の演奏会」

春限定のドリンク「桜とベリーのカクテル」

揺らめく焚き火を囲み、お酒を嗜む時間を過ごす「焚き火BAR」と、森の中に日替わりでギターやオカリナなどの音色が響く「森の演奏会」を開催します。夕食後に、春限定のドリンクとして楽しめるのは「桜とベリーのカクテル」です。クランベリーの甘酸っぱさとともに桜リキュールの華やかな香りが楽しめるカクテルは、心地よい音色とともに格別な夜の時間を演出します。

【焚き火BAR】時間：19:00～21:30／料金：有料（ドリンク料金）／予約：不要

「桜とベリーのカクテル」1,694円（税込）

【森の演奏会】時間：21:00～21:30／料金：無料／予約：不要

新芽を発見し、鳥のさえずりを聞く「春の森 ディスカバーウォーク」

森の息吹を体感する「春の森 ディスカバーウォーク」

冬の眠りから覚め、生命の息吹に満ちあふれる春の森を、グランピングマスターとともに歩きます。朝の森は、野鳥が活発にさえずり、木漏れ日が木々に差し込み始める特別な時間です。貸出しの双眼鏡を手に、徐々に色づく花々や芽吹き始めた新芽、冬の眠りから覚めた生き物たちを観察します。足元の小さな山菜に至るまで、春だけの「発見」を楽しむ散策へ出かけます。

時間：8:10集合、8:30集合（各15分間）

料金：無料

予約：不要

春の到来を香りから感じる「薫る森の蒸留」

「薫る森の蒸留」で春の森の香りを見つける

「薫る森の蒸留」で楽しむことができるのは、森に自生する「ヒノキ」と「コブシ」に加え、山梨の春を彩る桃の花と葉です。星のや富士のある山梨では、3月には華やかな「桃の花」、4月からは瑞々しい「桃の葉」へと主役が移り変わり、清純なコブシの香りが春の訪れを告げます。冬の静寂から生命力あふれる新緑へと、移ろう季節を香りから感じ取れます。

時間：9:00～10:00

料金：無料

予約：不要

星のや富士「春のグランピング滞在」概要

期間 ：2026年3月3日～5月6日

対象 ：宿泊者

備考 ：天候や仕入れ状況により、提供内容や食材が一部変更になる場合があります。

星のや富士

日本初のグランピングリゾート「星のや富士」

河口湖を望む丘陵に溶け込むように建つ、日本初のグランピングリゾート* 。焚き火を眺めながら過ごすひと時、広大なアカマツの森の中で愉しめる体験型の食事、自然の中で身体を動かす爽快感。常に屋外で快適に過ごせる環境の中、四季を通して新しい価値を提供します。

* 2015年10月 日本国内における「グランピングリゾート」を調査 自社調べ

所在地 ：〒401-0305 山梨県南都留郡富士河口湖町大石1408

電話 ：050-3134-8091（星のや総合予約）

客室数 ：40 室・チェックイン：15:00／チェックアウト：12:00

料金 ：1泊135,000 円～（1室あたり、税・サービス料込、食事別）

アクセス：河口湖 IC から車で約 20 分

URL ：https://hoshinoresorts.com/ja/hotels/hoshinoyafuji/

「星のや」とは？

「その瞬間の特等席へ。」をコンセプトに、各施設が独創的なテーマで、圧倒的非日常を提供する「星のや」。国内外に展開する各施設では、その土地の風土、歴史、文化をおもてなしに繊細に織り込み、出会った季節にしか味わえない最高の瞬間を体験していただくことで、訪れた人を日々の時間の流れから解き放つ。2025年にブランド誕生から20周年を迎え、2026年6月25日に「星のや奈良監獄」、2027年には「星のや飛鳥」が開業予定。

URL：https://hoshinoresorts.com/ja/brands/hoshinoya/

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=TGc9ZgzDjTM ]