『Davinci（ダ・ヴィンチ）』ブランド 30周年記念商品／第1弾／システム手帳「Roroma Classic（ロロマクラシック） バイカラー＆チャーム」を3月上旬に発売

株式会社レイメイ藤井


2026年、『Davinci』ブランドは誕生30周年を迎えます。


30周年を記念して、第一弾となる「ロロマクラシック バイカラー＆チャームセット」を発売いたします。Davinciブランドの中でも高い支持を誇る「ロロマクラシック」をベースに、30周年記念の特別仕様を施しました。



磨くほどに宝石のような艶が生まれる本革「ロロマレザー」の魅力はそのままに、


それぞれ異なる世界観に沿った3つのテーマを設定。


- Mouse ＆ Cheese（アージェント＆イエロー）― ネズミはチーズを愛する ―
- Forest ＆ Wild Birds（ダークブラウン＆グリーン） ― 深淵な森と野鳥たち ―
- Cat’s Eye ＆ Midnight（ネイビー＆スギライト）― 闇夜に見つめるキャッツアイ ―

各テーマをイメージした2色を組み合わせ、カラーデザインとして3種類のバイカラーに落とし込みました。サイズは聖書サイズ・ポケットサイズ・mini5の3サイズです。
さらに、Davinciの頭文字「D」をモチーフにした30周年記念チャームが付属。
本体を開いた右下にはDavinci30周年記念ロゴが刻印され、アニバーサリーにふさわしい特別感のある仕上がりとなっています。





Davinci30周年記念モデル「ロロマクラシック バイカラー＆チャームセット」

　　　　　　　　　　30周年記念ロゴ

30周年を彩る”3つのテーマ”


　　　　　　　　　　　　Mouse ＆ Cheese（アージェント＆イエロー）


　　　　　　　　　　　　　　　　　― ネズミはチーズを愛する ―



　　　　　（カラーイメージ）アージェント＆イエロー

　　　　　　チャームサイズ：W32×H36×D1.6mm
　　　　　　ヒモ長さ：聖書70mm その他65mm

　　　　　　　　　　


　


　　　　　　　　　　　Forest ＆ Wild Birds（ダークブラウン＆グリーン）


　　　　　　　　　　　　　　　　　　― 深淵な森と野鳥たち ―



　　　　（カラーイメージ）ダークブラウン＆グリーン

　　　　　　チャームサイズ：W32×H45×D1.6mm
　　　　　　ヒモ長さ：聖書70mm その他65mm

　　　　　　　　　　　 　



　　　　　　　　　　　　Cat’s Eye ＆ Midnight（ネイビー＆スギライト）


　　　　　　　　　　　　　　　 ― 闇夜に見つめるキャッツアイ ―



　　　　（カラーイメージ）ネイビー＆スギライト

　　　　　　チャームサイズ：W32×H36×D1.6mm
　　　　　　ヒモ長さ：聖書70mm その他65mm


◆商品ラインアップ　　


　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　


聖書サイズ　システム手帳（リング24mm）



　　　　DB1465AGY　　　　　　　　　　　　　　アージェント＆イエロー 　　　

　　　　DB1465EM　　　　　　　　　　ダークブラウン＆グリーン　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　DB1465KSL　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ネイビー＆スギライト





　　　　30周年記念ロゴ入り


価格：28,500円（税込31,350円）


サイズ：W150（ベルト含む）×H190×D38mm


リフィル内容：表紙のみ


チャーム：（ヒモ長さ）70mm


AGY＝W32×H36×D1.6mm、EM＝W32×H45×D1.6mm、KSL=W32×H36×D1.6mm　


ポケットサイズ　システム手帳（リング20mm）



　　　　　DP1466AGY　　　　　　　　　　　　　アージェント＆イエロー 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　DP1466EM　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ダークブラウン＆グリーン

　　　　　DP1466KSL　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ネイビー＆スギライト





　　　　30周年記念ロゴ入り


価格：24,000円（税込26,400円）


サイズ：W125（ベルト含む）×H145×D33mm


リフィル内容：表紙のみ


チャーム：（ヒモ長さ）65mm


AGY＝W32×H36×D1.6mm、EM＝W32×H45×D1.6mm、KSL=W32×H36×D1.6mm　


mini5サイズ　システム手帳（リング16mm）



　　　　DPM1467AGY　　　　　　　　アージェント＆イエロー　　　　　　　　　　　　

　　　　　DPM1467EM　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ダークブラウン＆グリーン

　　　　　DPM1467KSL　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ネイビー＆スギライト





　　　　30周年記念ロゴ入り


価格：21,000円（税込23,100円）


サイズ：W100（ベルト含む）×H120×D28mm


リフィル内容：表紙のみ


チャーム：（ヒモ長さ）65mm


AGY＝W32×H36×D1.6mm、EM＝W32×H45×D1.6mm、KSL=W32×H36×D1.6mm




