『Davinci（ダ・ヴィンチ）』ブランド 30周年記念商品／第1弾／システム手帳「Roroma Classic（ロロマクラシック） バイカラー＆チャーム」を3月上旬に発売
2026年、『Davinci』ブランドは誕生30周年を迎えます。
30周年を記念して、第一弾となる「ロロマクラシック バイカラー＆チャームセット」を発売いたします。Davinciブランドの中でも高い支持を誇る「ロロマクラシック」をベースに、30周年記念の特別仕様を施しました。
磨くほどに宝石のような艶が生まれる本革「ロロマレザー」の魅力はそのままに、
それぞれ異なる世界観に沿った3つのテーマを設定。
- Mouse ＆ Cheese（アージェント＆イエロー）― ネズミはチーズを愛する ―
- Forest ＆ Wild Birds（ダークブラウン＆グリーン） ― 深淵な森と野鳥たち ―
- Cat’s Eye ＆ Midnight（ネイビー＆スギライト）― 闇夜に見つめるキャッツアイ ―
各テーマをイメージした2色を組み合わせ、カラーデザインとして3種類のバイカラーに落とし込みました。サイズは聖書サイズ・ポケットサイズ・mini5の3サイズです。
さらに、Davinciの頭文字「D」をモチーフにした30周年記念チャームが付属。
本体を開いた右下にはDavinci30周年記念ロゴが刻印され、アニバーサリーにふさわしい特別感のある仕上がりとなっています。
Davinci30周年記念モデル「ロロマクラシック バイカラー＆チャームセット」
30周年記念ロゴ
30周年を彩る”3つのテーマ”
Mouse ＆ Cheese（アージェント＆イエロー）
― ネズミはチーズを愛する ―
（カラーイメージ）アージェント＆イエロー
チャームサイズ：W32×H36×D1.6mm
ヒモ長さ：聖書70mm その他65mm
Forest ＆ Wild Birds（ダークブラウン＆グリーン）
― 深淵な森と野鳥たち ―
（カラーイメージ）ダークブラウン＆グリーン
チャームサイズ：W32×H45×D1.6mm
ヒモ長さ：聖書70mm その他65mm
Cat’s Eye ＆ Midnight（ネイビー＆スギライト）
― 闇夜に見つめるキャッツアイ ―
（カラーイメージ）ネイビー＆スギライト
チャームサイズ：W32×H36×D1.6mm
ヒモ長さ：聖書70mm その他65mm
◆商品ラインアップ
聖書サイズ システム手帳（リング24mm）
DB1465AGY アージェント＆イエロー
DB1465EM ダークブラウン＆グリーン
DB1465KSL ネイビー＆スギライト
30周年記念ロゴ入り
価格：28,500円（税込31,350円）
サイズ：W150（ベルト含む）×H190×D38mm
リフィル内容：表紙のみ
チャーム：（ヒモ長さ）70mm
AGY＝W32×H36×D1.6mm、EM＝W32×H45×D1.6mm、KSL=W32×H36×D1.6mm
ポケットサイズ システム手帳（リング20mm）
DP1466AGY アージェント＆イエロー
DP1466EM ダークブラウン＆グリーン
DP1466KSL ネイビー＆スギライト
30周年記念ロゴ入り
価格：24,000円（税込26,400円）
サイズ：W125（ベルト含む）×H145×D33mm
リフィル内容：表紙のみ
チャーム：（ヒモ長さ）65mm
AGY＝W32×H36×D1.6mm、EM＝W32×H45×D1.6mm、KSL=W32×H36×D1.6mm
mini5サイズ システム手帳（リング16mm）
DPM1467AGY アージェント＆イエロー
DPM1467EM ダークブラウン＆グリーン
DPM1467KSL ネイビー＆スギライト
30周年記念ロゴ入り
価格：21,000円（税込23,100円）
サイズ：W100（ベルト含む）×H120×D28mm
リフィル内容：表紙のみ
チャーム：（ヒモ長さ）65mm
AGY＝W32×H36×D1.6mm、EM＝W32×H45×D1.6mm、KSL=W32×H36×D1.6mm
＊商品の発売時期、仕様、価格につきましては、変更となる場合がございます。
＊画像は全てイメージです。