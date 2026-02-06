『Davinci（ダ・ヴィンチ）』ブランド 30周年記念商品／第1弾／システム手帳「Roroma Classic（ロロマクラシック） バイカラー＆チャーム」を3月上旬に発売

2026年、『Davinci』ブランドは誕生30周年を迎えます。

株式会社レイメイ藤井

30周年を記念して、第一弾となる「ロロマクラシック バイカラー＆チャームセット」を発売いたします。Davinciブランドの中でも高い支持を誇る「ロロマクラシック」をベースに、30周年記念の特別仕様を施しました。

磨くほどに宝石のような艶が生まれる本革「ロロマレザー」の魅力はそのままに、

それぞれ異なる世界観に沿った3つのテーマを設定。

- Mouse ＆ Cheese（アージェント＆イエロー）― ネズミはチーズを愛する ―- Forest ＆ Wild Birds（ダークブラウン＆グリーン） ― 深淵な森と野鳥たち ―- Cat’s Eye ＆ Midnight（ネイビー＆スギライト）― 闇夜に見つめるキャッツアイ ―

各テーマをイメージした2色を組み合わせ、カラーデザインとして3種類のバイカラーに落とし込みました。サイズは聖書サイズ・ポケットサイズ・mini5の3サイズです。

さらに、Davinciの頭文字「D」をモチーフにした30周年記念チャームが付属。

本体を開いた右下にはDavinci30周年記念ロゴが刻印され、アニバーサリーにふさわしい特別感のある仕上がりとなっています。

30周年を彩る”3つのテーマ”

Davinci30周年記念モデル「ロロマクラシック バイカラー＆チャームセット」30周年記念ロゴ

Mouse ＆ Cheese（アージェント＆イエロー）

― ネズミはチーズを愛する ―

（カラーイメージ）アージェント＆イエローチャームサイズ：W32×H36×D1.6mmヒモ長さ：聖書70mm その他65mm

Forest ＆ Wild Birds（ダークブラウン＆グリーン）

― 深淵な森と野鳥たち ―

（カラーイメージ）ダークブラウン＆グリーンチャームサイズ：W32×H45×D1.6mmヒモ長さ：聖書70mm その他65mm

Cat’s Eye ＆ Midnight（ネイビー＆スギライト）

― 闇夜に見つめるキャッツアイ ―

（カラーイメージ）ネイビー＆スギライトチャームサイズ：W32×H36×D1.6mmヒモ長さ：聖書70mm その他65mm

◆商品ラインアップ

聖書サイズ システム手帳（リング24mm）

DB1465AGY アージェント＆イエローDB1465EM ダークブラウン＆グリーンDB1465KSL ネイビー＆スギライト

30周年記念ロゴ入り

価格：28,500円（税込31,350円）

サイズ：W150（ベルト含む）×H190×D38mm

リフィル内容：表紙のみ

チャーム：（ヒモ長さ）70mm

AGY＝W32×H36×D1.6mm、EM＝W32×H45×D1.6mm、KSL=W32×H36×D1.6mm

ポケットサイズ システム手帳（リング20mm）

DP1466AGY アージェント＆イエローDP1466EM ダークブラウン＆グリーンDP1466KSL ネイビー＆スギライト

30周年記念ロゴ入り

価格：24,000円（税込26,400円）

サイズ：W125（ベルト含む）×H145×D33mm

リフィル内容：表紙のみ

チャーム：（ヒモ長さ）65mm

AGY＝W32×H36×D1.6mm、EM＝W32×H45×D1.6mm、KSL=W32×H36×D1.6mm

mini5サイズ システム手帳（リング16mm）

DPM1467AGY アージェント＆イエローDPM1467EM ダークブラウン＆グリーンDPM1467KSL ネイビー＆スギライト

30周年記念ロゴ入り

価格：21,000円（税込23,100円）

サイズ：W100（ベルト含む）×H120×D28mm

リフィル内容：表紙のみ

チャーム：（ヒモ長さ）65mm

AGY＝W32×H36×D1.6mm、EM＝W32×H45×D1.6mm、KSL=W32×H36×D1.6mm

＊商品の発売時期、仕様、価格につきましては、変更となる場合がございます。

＊画像は全てイメージです。