2026年春にオシャレな人が注目するクラフトコアがあるファッションアイテム、mysty womanが提案する春の新作がラインアップ！

株式会社アンドエスティHD

“Play fashion!”をミッションに掲げるアンドエスティHDグループで、40以上のマルチブランドを展開する株式会社アダストリア（本部：東京都渋谷区渋谷2-21-1、代表取締役社長：北村 嘉輝）のmysty woman（ミスティウーマン）は、2026年春のトレンドのクラフト感のあるファッションアイテムを展開しております。２月６日（金）には、おすすめのコーディネートを紹介する新作のキービジュアルを公開いたしました。

mysty womanは古き良きから着想を得たデザインやアイデアをトレンドとミックスし「好きなものは好き！」と素直な気持ちで自分らしい装いを楽しむファッションを提供する、ファッションブランドです。

mysty womanが提案する2026年春のテーマは「flower×craft」。2026年2月6日（金）より、クラフトの温もりと花のやさしさが共存する春のムードを先取りした最新ビジュアルを公開します。新作ビジュアルでは、デザインのこだわりと、春を感じさせるフラワーモチーフを掛け合わせたスタイリングで、新しい季節の始まりを表現しました。

■2026年春の一推しのスタイリング（一部抜粋）

この春の一推しは、スウェードジャケットにレースシャツ、デニムを合わせたコーディネート。異素材を重ねることで甘さとラフさのバランスを楽しめる今年らしい春の装いに。

アイデアとトレンドをミックスさせたスタイリングが得意なmysty womanらしい、MA-1に花柄ワンピースを合わせたミックススタイルでは、カジュアルなアイテムにフラワーモチーフを添えることで、軽やかで女性らしい印象へとアップグレード。

花刺繍ニットアンサンブル \13,200(税込) FREEサイズ

裾レースフェイクレザースカート \12,100(税込) FREEサイズ

リングチャームBAG \7,150(税込)

バックストラップミュール \10,450(税込) M/Lサイズ

ミリタリーMA1ブルゾン \14,300(税込) FREEサイズ

ヴィンテージフラワーワンピース \13,200(税込) FREEサイズ

アソートフェイクレザーブルゾン \14,300(税込) FREEサイズ

スカラップレースブラウス \12,100(税込) FREEサイズ

ボートネック袖ボタンニット \6,600(税込) FREEサイズ

KUROKIセミワイドデニムパンツ \9,900(税込) S/Mサイズ

ストレッチヒールブーツ \10,450(税込) M/Lサイズ

■2026年春の新作ビジュアル・商品の概要

ビジュアルサイト公開日：2026年2月6日（金）12:00

ビジュアルサイト：https://www.dot-st.com/mystywoman/concept/?dispNo=013001070

■mysty womanについて

"パリジェンヌはグランメメが大好き"古き良きから着想を得たデザインやアイディアをトレンドとミックスし「好きなものは好き！」と素直な気持ちで自分らしい装いを楽しむファッションを提供します。

＜公式ブランドサイト＞ https://www.dot-st.com/mystywoman/

＜Instagram＞https://www.instagram.com/mystywoman_com/

