ニッチフレグランス専門店「NOSE SHOP」が伊勢丹新宿店 メンズ館1階 コスメティクスにて、期間限定プロモーションを2/11（水・祝）～4/14（火）まで開催。今注目のフレグランスを厳選して展開

NOSE SHOP株式会社NOSE SHOP

“香水砂漠”と呼ばれる日本の香水市場に一石を投じ、日本初のニッチフレグランス専門店を展開する「NOSE SHOP（ノーズショップ）」は、伊勢丹新宿店 メンズ館1階 コスメティクスにて、期間限定プロモーションを2026年2月11日（水・祝）～4月14日（火）まで開催いたします。

今回、NOSE SHOPを代表するベストセラーはもちろん、昨年日本初上陸時に話題となったブランドの最新作まで、今注目のラインアップを幅広く展開。その他、ノベルティプレゼントのキャンペーンを実施します。

今注目のラインアップを厳選して展開

L'Entropiste アンサン ノワール（画像はイメージです。取り扱いは50mlサイズのみとなります。）

今回、「サロン ド パルファン 2025 @ISETAN MEN'S」での日本初上陸時に大きな反響を得た、レジェンド調香師 ベルトラン・ドゥショフールが手がける「L'Entropiste（ラントロピスト）」がラインアップに。その他、NOSE SHOPを代表するニッチフレグランスブランド「Nishane（ニシャネ）」、「Bdk Parfums（ビーディーケーパルファム）」など、幅広いラインアップが並びます。

注目アイテムは、情熱的な愛の宣言をテーマにした、L'Entropisteの「アンサン ノワール」。煙がかったバラの香りから始まり、メタリックな質感からあたたかな香りへドラマティックに変化するブランドの最新作です。

その他、トルコ共和国の最大都市イスタンブール発の高級ニッチフレグランスブランド「Nishane」からは、繊細さの中に秘められた強さをテーマにした「メント トゥ ビー シーン」が登場。アイリスのクリーミーなぬくもりと優雅なフローラルが溶け合う、春の装いにもぴったりな一作です。

NOSE SHOPのベストセラーや話題のアイテムの中から、新しい香りとの出会いをお楽しみください。

【注目アイテム】

L'Entropiste アンサン ノワール 50ml

ブランド名｜L'Entropiste

商品名｜アンサン ノワール｜血の告白（オードパルファム）

価格｜50ml 39,600円（税込）

インクと血で綴られた情熱の告白。煙る赤薔薇から、黒い墨とインセンスへ溶けていく。メタリックな閃光が緊張を走らせ、やがて樹脂の温もりが深く抱く。美しさと宿命の間で揺れる、むき出しのロマンス。



NOTE｜ブラックカラントの蕾、スモークドローズ、インセンス、ブラックインク、メタリックアルデヒド、オポポナックス



パフューマー｜ベルトラン・ドゥショフール

Nishane メント トゥ ビー シーン 50ml

ブランド名｜Nishane

商品名｜メント トゥ ビー シーン

価格｜15ml 17,600円、50ml 44,000円（税込）

世界から取り残され、誰からも見えなくなった気がするとき、自尊心にそっと火を灯す香り。アイリスのクリーミーなぬくもりが、内に秘めた強さをやさしく照らす。脆さを抱きしめ、しなやかさへと変える静かな宣言。



トップ｜ベルガモットエッセンス、バイオレットアコード

ボディ｜オリスバター、モキサロン、シベットアコード

ベース｜セサミ、サンダルウッドエッセンス、アンブレットリド、アキガラウッド



パフューマー｜ジョルディ・フェルナンデス

【ブランドラインアップ】

Abel、Aether、Amouage、Arquiste、Art Meets Art、Bdk Parfums、Giardini di Toscana、Goldfield & Banks、Jeroboam、Laboratorio Olfattivo、L'Entropiste、Maison Violet、Nasomatto、Nishane、Nomenclature、Reserve en Afrique、Roos & Roos、Thoo（計18ブランド）

※ラインアップは変更になる可能性がございます。

※取り扱い商品は一部アイテムでのセレクトになる場合がございます。

※期間中、ラインアップを入れ替える場合がございます。

購入特典としてノベルティをプレゼント！

（画像左から）NOSE SHOP オリジナルポーチ&ミニ香水（1～2ml×4種）、Nishane メント トゥ ビー シーン（9ml）

今回、お買い上げ期間によって異なるノベルティをご用意。特別なこの機会にぜひご来店ください。

【ノベルティ内容】

2月11日（水・祝）～2月28日（土）：税込30,000円以上お買い上げの先着50名さまにNOSE SHOP オリジナルポーチ&ミニ香水（1～2ml×4種）をプレゼント

3月1日（日）～4月14日（火）：Nishaneを含む税込30,000円以上お買い上げの先着20名さまに「Nishane メント トゥ ビー シーン（9ml）」をプレゼント

※香りはお選びいただけません。

※数量限定、なくなり次第終了となります。

【イベント概要】

NOSE SHOP 期間限定プロモーション

開催期間｜2026年2月11日（水・祝）～4月14日（火）

開催場所｜伊勢丹新宿店 メンズ館1階 コスメティクス

住所｜〒160-0022 東京都新宿区新宿3-14-1

（東京メトロ丸の内線 伊勢丹方面改札すぐ）

NOSE SHOP

NOSE SHOP

かつて“香水砂漠”と呼ばれた日本に、先陣を切って新しい香りの風を吹き込んだNOSE SHOP（ノーズショップ）。日本初のニッチフレグランス専門店として、2017年8月にスタート。大きな鼻のオブジェや、鼻を色とりどりに塗られた石膏像を目印に、現在、東京、大阪、名古屋など、主要都市を中心に17店舗を展開しています。（2026年2月28日時点）高級ブランドのイメージや、専門知識が必要というイメージを払拭し、香水初心者から愛好家まで、誰もが自由で気軽に楽しめる空間を提供。世界中の新進気鋭なフレグランスブランドを、独自の視点でセレクトし、最上級の香りと共に暮らす喜びや楽しさを届けることを目指しています。名物企画として、ミニ香水がランダムに当たるコンテンツ「香水ガチャ(R)︎」を展開。その他、デイリーフレグランスブランド「KO-GU（コーグ）」のプロデュースも手掛けるなど、香りのイベント、香りのメディアとしての情報発信やリアルなワークショップなどを開催し、常に新しい香りの体験を提供しています。

https://noseshop.jp