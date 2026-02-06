「AI活用を全社で回すデータマネジメント」と題して、データビズラボ株式会社 代表取締役 永田 ゆかり氏によるセミナーを2026年3月13日(金)に開催!!

株式会社 新社会システム総合研究所

【PoC乱立から脱却し、“線”で回るAI活用へ】

AI活用を全社で回すデータマネジメント

～データ戦略・品質・ガバナンス・組織定着・ロードマップを一気通貫で解説～

[講 師]

データビズラボ株式会社 代表取締役 永田 ゆかり 氏

[日 時]

２０２６年３月１３日（金） 午後４時～５時３０分

[受講方法]

■会場受講

ＳＳＫ セミナールーム

東京都港区西新橋２-６-２ ザイマックス西新橋ビル４Ｆ

■ライブ配信 (Zoomウェビナー)

■アーカイブ配信（２週間、 何度でもご都合の良い時間にご視聴可）

[重点講義内容]

企業におけるAI活用は「点（PoC、部分的利用）」が多く、事業や業務プロセスを通した「線」での活用が進んでいない。今年度は「攻め」と「守り」のバランスとりながら進める企業が多くなると思われ、多くデータ戦略の設計、品質管理、ガバナンス、組織での定着まで、実践的なデータマネジメントの考え方と具体策を解説します。

１．企業のAI活用が「点」で止まる理由

～PoC乱立／現場最適／データが追いつかない

２．「線」で回すAI活用の全体設計

～業務プロセスに組み込む発想と要件整理

３．事業価値から逆算するデータ戦略

～ユースケース起点・優先順位・投資判断

４．データ品質管理の実務

～品質指標、責任分界、監視・改善の運用設計

５．ガバナンス設計：攻めと守りの両立

～権限・ルール・セキュリティ・リスク対応

６．AI時代のデータ基盤とメタデータ活用

～データカタログ、リネージ、可観測性

７．組織・役割・定着の作り方

～データオーナー／スチュワード／現場巻き込み

８．実装ロードマップ

～PoC→運用→全社展開：3～6か月で進める具体ステップ

９．質疑応答／名刺交換

