「AI活用を全社で回すデータマネジメント」と題して、データビズラボ株式会社 代表取締役 永田 ゆかり氏によるセミナーを2026年3月13日(金)に開催!!
【PoC乱立から脱却し、“線”で回るAI活用へ】
AI活用を全社で回すデータマネジメント
～データ戦略・品質・ガバナンス・組織定着・ロードマップを一気通貫で解説～
[セミナー詳細]
https://www.ssk21.co.jp/S0000103.php?spage=pt_26183
[講 師]
データビズラボ株式会社 代表取締役 永田 ゆかり 氏
[日 時]
２０２６年３月１３日（金） 午後４時～５時３０分
[受講方法]
■会場受講
ＳＳＫ セミナールーム
東京都港区西新橋２-６-２ ザイマックス西新橋ビル４Ｆ
■ライブ配信 (Zoomウェビナー)
■アーカイブ配信（２週間、 何度でもご都合の良い時間にご視聴可）
[重点講義内容]
企業におけるAI活用は「点（PoC、部分的利用）」が多く、事業や業務プロセスを通した「線」での活用が進んでいない。今年度は「攻め」と「守り」のバランスとりながら進める企業が多くなると思われ、多くデータ戦略の設計、品質管理、ガバナンス、組織での定着まで、実践的なデータマネジメントの考え方と具体策を解説します。
１．企業のAI活用が「点」で止まる理由
～PoC乱立／現場最適／データが追いつかない
２．「線」で回すAI活用の全体設計
～業務プロセスに組み込む発想と要件整理
３．事業価値から逆算するデータ戦略
～ユースケース起点・優先順位・投資判断
４．データ品質管理の実務
～品質指標、責任分界、監視・改善の運用設計
５．ガバナンス設計：攻めと守りの両立
～権限・ルール・セキュリティ・リスク対応
６．AI時代のデータ基盤とメタデータ活用
～データカタログ、リネージ、可観測性
７．組織・役割・定着の作り方
～データオーナー／スチュワード／現場巻き込み
８．実装ロードマップ
～PoC→運用→全社展開：3～6か月で進める具体ステップ
９．質疑応答／名刺交換
