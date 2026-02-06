「AI活用を全社で回すデータマネジメント」と題して、データビズラボ株式会社 代表取締役 永田 ゆかり氏によるセミナーを2026年3月13日(金)に開催!!

株式会社　新社会システム総合研究所

【PoC乱立から脱却し、“線”で回るAI活用へ】


AI活用を全社で回すデータマネジメント


～データ戦略・品質・ガバナンス・組織定着・ロードマップを一気通貫で解説～


データビズラボ株式会社　代表取締役　永田　ゆかり　氏



２０２６年３月１３日（金）　午後４時～５時３０分



■会場受講


　ＳＳＫ セミナールーム　


　東京都港区西新橋２-６-２　ザイマックス西新橋ビル４Ｆ


■ライブ配信 (Zoomウェビナー)


■アーカイブ配信（２週間、 何度でもご都合の良い時間にご視聴可）



[重点講義内容]


企業におけるAI活用は「点（PoC、部分的利用）」が多く、事業や業務プロセスを通した「線」での活用が進んでいない。今年度は「攻め」と「守り」のバランスとりながら進める企業が多くなると思われ、多くデータ戦略の設計、品質管理、ガバナンス、組織での定着まで、実践的なデータマネジメントの考え方と具体策を解説します。



１．企業のAI活用が「点」で止まる理由


　～PoC乱立／現場最適／データが追いつかない



２．「線」で回すAI活用の全体設計


　～業務プロセスに組み込む発想と要件整理



３．事業価値から逆算するデータ戦略


　～ユースケース起点・優先順位・投資判断



４．データ品質管理の実務


　～品質指標、責任分界、監視・改善の運用設計



５．ガバナンス設計：攻めと守りの両立


　～権限・ルール・セキュリティ・リスク対応



６．AI時代のデータ基盤とメタデータ活用


　～データカタログ、リネージ、可観測性



７．組織・役割・定着の作り方


　～データオーナー／スチュワード／現場巻き込み



８．実装ロードマップ


　～PoC→運用→全社展開：3～6か月で進める具体ステップ



９．質疑応答／名刺交換





