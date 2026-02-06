灯白社、アニメ『ワンパンマン』第3期 POPUP SHOP in アクアシティお台場開催決定

株式会社灯白社

株式会社灯白社（本社：東京都渋谷区、代表取締役：小木曽一輝）は、人気アニメ『ワンパンマン』のPOPUP SHOPを、2026年2月20日（金）～2026年3月1日（日）までアクアシティお台場にて開催いたします。本日イベント内容およびキービジュアルを公開いたしました。

特設サイトURL：https://shop.wonder-story.jp/pages/onepunchman-popup-2026

『アニメ「ワンパンマン」第3期 POPUP SHOP in アクアシティお台場』

アニメ『ワンパンマン』第3期 第1クール放送後、初となるPOPUPイベントです。

ヒーローと怪人のキャラクターがアクアシティお台場に集結し、作品の迫力やキャラクターの魅力を、ビジュアルを通して感じられる空間を展開します。

会場では、フォトスポットやPOPUP SHOPにてイベント限定グッズを販売いたします。また、開催にあわせてオンラインストアでの販売も同時に実施し、アクアシティお台場に来場できない方にも、限定グッズをお楽しみいただけます。

【開催概要】

イベント名：『アニメ「ワンパンマン」第3期 POPUP SHOP in アクアシティお台場』

開催期間： 2026年2月20日（金）～2026年3月1日（日）

開催時間：11:00～20:00

会場： アクアシティお台場 ３階アクアアリーナ

【ヒーロー／怪人パネルフォトスポット】

会場内には、アニメ第3期のビジュアルを設置し、フォトスポットとして展開します。

【販売アイテム】

会場では、本イベントのために企画された限定グッズを販売いたします。販売グッズにつきましては後日発表いたします。

【ノベルティキャンペーン】

POPUP SHOPにて1会計につき税込3,000円以上グッズをご購入のお客様に、2種類あるポストカードの中からランダムで1点をプレゼントいたします。



※ノベルティキャンペーンの注意事項

・ノベルティの配布は、各条件につきお一人様1回までとさせていただきます。

・ノベルティの受け渡しは、POPUP SHOPレジにて実施いたします。

・レシートの合算は不可となります。

・EC（オンラインストア）でのご購入は、ノベルティ配布の対象外です。

・重複配布防止のため、配布済みのレシートにはチェック対応を行います。

・ノベルティは数量限定のため、なくなり次第配布終了となります。

■原作情報

WEBコミック界のカリスマ・ONE（『モブサイコ100』）とジャンプ最強遺伝子・村田雄介（『アイシールド21』）の超強力タッグで「となりのヤングジャンプ」(集英社)にて連載中の大人気作品『ワンパンマン』。原作コミックスのシリーズ累計発行部数は3,500万部（2025年10月時点／紙・電子合計）を突破いたしました。 現在、第35巻まで好評発売中です！

■アニメ「ワンパンマン」について

アニメは第1期が2015年10月から、第2期が2019年4月から放送されていたが、第2期から約6年半を経て待望の第3期がスタート！趣味でヒーローを始めた男、サイタマ。3年間の特訓によりあらゆる敵を一撃（ワンパン）で無敵のパワーを手に入れたサイタマとジェノスをはじめとしたS級ヒーローたちが怪人に立ち向かっていく。ある日、突如現れた怪人協会を名乗る怪人達に幹部の子どもを人質に取られてしまったヒーロー協会。S級ヒーロー達が集まり、人質奪還のために怪人協会のアジトへの突入作戦が練られるが…。

公式サイト：https://onepunchman-anime.net/

権利表記：(C)ONE・村田雄介／集英社・ヒーロー協会本部

■灯白社について

「世界をもっとビビッドに。」

をミッションに掲げ、クリエイターと共創し、国内外におけるエンターテインメント市場の拡大に取り組むグローバルアクセラレーター企業です。企画、プロモーション、マーチャンダイジング、コンテンツ開発を軸に幅広いビジネスを展開し、クリエイターや版権企業の国内外での成長支援や新たな収益機会の創出を、伴走・共創の姿勢で推進しています。イラストレーターや個人VTuberを起点に、版権企業や出版社、配給会社と連携し、個人が権利を保持したまま作品を育てられるクリエイターエコノミーの実現を目指しています。創造力をグローバルな価値に昇華し、クリエイターへの還元を通じて、すべてのステークホルダーの待遇改善と地位向上に貢献します。

■採用について

灯白社ではプレシリーズAラウンドを機に組織体制を強化しており、事業推進/Bizdev・IP開発プロデューサー・版権グッズ企画/生産管理領域を中心に採用を進めています。

採用サイト：https://hrmos.co/pages/tohakusha

■会社概要

株式会社灯白社

代表：代表取締役小木曽 一輝

所在：東京都渋谷区渋谷一丁目12番8号

資本：36,500,000円 (資本準備金含む）

社員：40名 （正社員・業務委託含む）

電話：050-3159-6205

https://tohakusha.com/