伝統的工芸品の祭典　第四回「銀座名匠市」を松屋銀座で開催！

一般財団法人伝統的工芸品産業振興協会

一般財団法人 伝統的工芸品産業振興協会（所在：東京都港区）は 2月18日から23日まで、東京銀座の「松屋銀座」にて展示販売会「第四回　全国伝統的工芸品祭　銀座名匠市」を開催します。





全国95産地の伝統的工芸品が集うこの祭典は毎年2月に東京都内で行われる恒例イベント。


日本各地の「伝統的工芸品」や「ふるさと工芸品」の展示販売に加え、熟練の作り手による技の実演やワークショップも毎日実施。さらに今回は著名人によるインスタライブや、イベント担当者と巡るガイドツアーも開催いたします。


魅力のぎっしり詰まった「銀座名匠市」にぜひ足をお運びください。



■ 開催概要


主催： 一般財団法人 伝統的工芸品産業振興協会


会期： 2月18日(水) - 2月23日(祝・月)


　　　 午前11時 - 午後8時（最終日は午後5時閉場）


　　　 ※営業日・営業時間の詳細は、松屋ウェブサイトをご覧ください。


会場： 松屋銀座 8階イベントスクエア


URL:　銀座名匠市特設サイト（https://meishoichi.kougeihin.jp/）


　　　 松屋銀座ウェブサイト（https://www.matsuyaginza.com/jp/）


入場： 無料



■明日から一生使いたい逸品が勢揃い。


全国各地から約90産地の作り手が集結する「銀座名匠市」では、明日から使える選りすぐりの逸品が勢揃いします。産地の皆さんとの会話も楽しみながら、お気に入りのアイテムを見つけられます。


< 出展作品の一部ご紹介 >



左：大館曲げわっぱ（秋田県）「ワインクーラー」 / 中央：江戸木目込人形（東京都） 「招き猫 横綱」 / 右：秀衡塗（岩手県） 「古代漆絵重箱」


左：石見焼（島根県）「土鍋」 / 中央：彦根仏壇（滋賀県） 「新和風仏壇 小玉」 / 右：大洲和紙（愛媛県） 「和紙ジュエリー ピアス・イヤリング しずくレース柄」

■イベントも充実


イベント情報　https://meishoichi.kougeihin.jp/event/


※2/10（火）公開予定


●技の実演

人形の彩色や陶磁器の下絵付け、足踏みろくろによるこけしの製作、機織りなど、職人が毎日さまざまな実演を披露します。磨き抜かれた匠の技を間近でご覧ください。


●ワークショップ

お子様にも挑戦していただけるワークショップを毎日開催します。空きがあれば予約なしでもご参加いただけます。





●きものすなおさんによるイベント

「使うほど好きになる、私の逸品 着物と出会う、特別な一日」



１.ガイドツアー「この春、迎えたい！すなおさんと見つける着物の逸品ツアー」


春は、着物を新しく迎えたくなる季節。このガイドツアーは、「この春に使いたい着物の逸品」をテーマに、きものすなおさんと一緒に会場を巡る、事前予約制のツアーです。


着物を着用して参加すると、スタイリングアドバイスを受けられるほか、ツアー中に税込5,000円以上お買い上げの方には、きものすなおさんとのツーショット写真（スマホ撮影＋サイン付きチェキ）をプレゼント予定。



2/21（土）　12:00～　／　14:00～　／　16:00～　各回15人　所要時間60分程度



２.インスタライブ「使うほど好きになる、その秘密。きものすなおさんが巡る銀座名匠市」


使うほどに魅力や愛着が増していく伝統的工芸品。きものすなおさんが会場を巡り、作り手との会話や実演を通じて、その秘密を探ります。



2/21（土）　18：00～（予定）　所要時間30～45分程度


配信先：きものすなおさんInstagramアカウント（@kimonosunao(https://www.instagram.com/kimonosunao/)）


※終了後は協会アカウント（@kougei_event(https://www.instagram.com/kougei_event/)）と共同投稿予定




きものすなおさん

大学時代に着付けを習いはじめ、卒業後は大手インフラ企業に就職するも、呉服メーカーに転職。 2017年自宅で着付け教室を開校。着物への情熱を胸に、専門家ならではのノウハウや、着物ライフが楽しくなる情報を発信している。



公式サイト　https://kimonosunao.co.jp/





■特別記事


工芸品との新しい出会い方をたくさんご用意している「銀座名匠市」。昨年度から文筆家の萩原健太郎さんが工芸品の産地を訪問し、歴史や魅力を伝える記事を発信しています。今年度は、愛媛県の大洲和紙と福岡県の久留米絣の２産地を訪問しました。



大洲和紙（愛媛県）

久留米絣（福岡県）

●「銀座名匠市で出会う私の逸品」

第四回銀座名匠市の特別企画「使うほど、好きになる。私の逸品」。「衣」「食」「住」の３つのカテゴリーに分け、著名人の方に実際に工芸品を選んで使ってもらい、その魅力を語ってもらいます。


「衣」では、一級着付け技能士のきものすなおさんが、着物や和装小物などをスタイリング。「食」は、料理家の和田明日香さんが、料理とともにお勧めの工芸品を紹介します。「住」をテーマに工芸品を選ぶのは、文筆家の一田憲子さん。日常生活への取り入れ方を提案します。



一級着付け技能士　きものすなおさん

料理家　和田明日香さん


文筆家　一田憲子さん


■銀座名匠市 出品工芸品　


岩手県　秀衡塗/岩谷堂簞笥/南部鉄器


宮城県　仙台箪笥/雄勝硯/宮城伝統こけし


秋田県　川連漆器/樺細工/大館曲げわっぱ/秋田杉桶樽/秋田銀線細工


山形県　置賜紬


埼玉県　秩父銘仙/行田足袋/春日部桐簞笥


東京都　村山大島紬 /多摩織/東京染小紋/東京無地染/東京手描友禅/東京本染注染/江戸指物/江戸和竿/　　　　　　


　　　　東京銀器/江戸からかみ/江戸節句人形/江戸木目込人形/江戸木版画/江戸べっ甲/江戸表具


神奈川県　鎌倉彫/小田原漆器/箱根寄木細工


長野県　南木曽ろくろ細工


山梨県　甲州水晶貴石細工/甲州手彫印章/甲州印伝


静岡県　駿河竹千筋細工/駿河塗下駄/掛川手織葛布/みくりや染織


愛知県　赤津焼/岡崎石工品


岐阜県　一位一刀彫/美濃和紙


三重県　伊勢形紙/伊勢の神殿


富山県　高岡漆器/井波彫刻/高岡銅器/越中和紙


石川県　牛首紬/輪島塗/山中漆器/金沢箔


福井県　若狭塗


滋賀県　信楽焼/彦根仏壇/ろくろ工芸品


京都府　西陣織/京鹿の子絞/京友禅/京小紋/京漆器/京指物/京仏壇/京仏具/京石工芸品/丹後藤布/


　　　　京七宝


奈良県　奈良筆/奈良墨


和歌山県　墨・彩煙墨/棕櫚たわし・棕櫚ほうき


島根県　石見焼/松江彫/長浜人形/火の川焼


広島県　熊野筆/戸河内刳物/宮島焼


山口県　萩焼/大内塗


愛媛県　大洲和紙


福岡県　久留米絣/博多人形/八女提灯


佐賀県　伊万里・有田焼


長崎県　波佐見焼/三川内焼


鹿児島県　本場大島紬/薩摩焼/薩摩深水刃物/甲冑/薩摩つげ櫛


※経済産業大臣指定伝統的工芸品のほか、全国各地の「ふるさと工芸品」も含みます。



■本件に関する問い合わせ先

一般財団法人 伝統的工芸品産業振興協会（担当： 宮本・高野・福田）


〒107-0052 東京都港区赤坂 8-1-22


E-mail: mag@kougei.or.jp　TEL: 03-6432-9335


イベント公式SNS　https://www.instagram.com/kougei_event/




※画像はイメージとして掲載しています。実際の商品・風景とは異なる場合がございます。


※出品工芸品・実演・体験・イベントの内容・実施日時などは、状況により変更する場合がございます。


※画像素材のご提供は個別に対応させていただいております。上記アドレスへお問い合わせください。