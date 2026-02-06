伝統的工芸品の祭典　第四回「銀座名匠市」を松屋銀座で開催！

一般財団法人伝統的工芸品産業振興協会

一般財団法人 伝統的工芸品産業振興協会（所在：東京都港区）は 2月18日から23日まで、東京銀座の「松屋銀座」にて展示販売会「第四回 全国伝統的工芸品祭 銀座名匠市」を開催します。

全国95産地の伝統的工芸品が集うこの祭典は毎年2月に東京都内で行われる恒例イベント。

日本各地の「伝統的工芸品」や「ふるさと工芸品」の展示販売に加え、熟練の作り手による技の実演やワークショップも毎日実施。さらに今回は著名人によるインスタライブや、イベント担当者と巡るガイドツアーも開催いたします。

魅力のぎっしり詰まった「銀座名匠市」にぜひ足をお運びください。

■ 開催概要

主催： 一般財団法人 伝統的工芸品産業振興協会

会期： 2月18日(水) - 2月23日(祝・月)

午前11時 - 午後8時（最終日は午後5時閉場）

※営業日・営業時間の詳細は、松屋ウェブサイトをご覧ください。

会場： 松屋銀座 8階イベントスクエア

URL: 銀座名匠市特設サイト（https://meishoichi.kougeihin.jp/）

松屋銀座ウェブサイト（https://www.matsuyaginza.com/jp/）

入場： 無料

■明日から一生使いたい逸品が勢揃い。

全国各地から約90産地の作り手が集結する「銀座名匠市」では、明日から使える選りすぐりの逸品が勢揃いします。産地の皆さんとの会話も楽しみながら、お気に入りのアイテムを見つけられます。

< 出展作品の一部ご紹介 >

■イベントも充実

左：大館曲げわっぱ（秋田県）「ワインクーラー」 / 中央：江戸木目込人形（東京都） 「招き猫 横綱」 / 右：秀衡塗（岩手県） 「古代漆絵重箱」左：石見焼（島根県）「土鍋」 / 中央：彦根仏壇（滋賀県） 「新和風仏壇 小玉」 / 右：大洲和紙（愛媛県） 「和紙ジュエリー ピアス・イヤリング しずくレース柄」

イベント情報 https://meishoichi.kougeihin.jp/event/

※2/10（火）公開予定

●技の実演

人形の彩色や陶磁器の下絵付け、足踏みろくろによるこけしの製作、機織りなど、職人が毎日さまざまな実演を披露します。磨き抜かれた匠の技を間近でご覧ください。

●ワークショップ

お子様にも挑戦していただけるワークショップを毎日開催します。空きがあれば予約なしでもご参加いただけます。

●きものすなおさんによるイベント

「使うほど好きになる、私の逸品 着物と出会う、特別な一日」

１.ガイドツアー「この春、迎えたい！すなおさんと見つける着物の逸品ツアー」

春は、着物を新しく迎えたくなる季節。このガイドツアーは、「この春に使いたい着物の逸品」をテーマに、きものすなおさんと一緒に会場を巡る、事前予約制のツアーです。

着物を着用して参加すると、スタイリングアドバイスを受けられるほか、ツアー中に税込5,000円以上お買い上げの方には、きものすなおさんとのツーショット写真（スマホ撮影＋サイン付きチェキ）をプレゼント予定。

2/21（土） 12:00～ ／ 14:00～ ／ 16:00～ 各回15人 所要時間60分程度

２.インスタライブ「使うほど好きになる、その秘密。きものすなおさんが巡る銀座名匠市」

使うほどに魅力や愛着が増していく伝統的工芸品。きものすなおさんが会場を巡り、作り手との会話や実演を通じて、その秘密を探ります。

2/21（土） 18：00～（予定） 所要時間30～45分程度

配信先：きものすなおさんInstagramアカウント（@kimonosunao(https://www.instagram.com/kimonosunao/)）

※終了後は協会アカウント（@kougei_event(https://www.instagram.com/kougei_event/)）と共同投稿予定

きものすなおさん

大学時代に着付けを習いはじめ、卒業後は大手インフラ企業に就職するも、呉服メーカーに転職。 2017年自宅で着付け教室を開校。着物への情熱を胸に、専門家ならではのノウハウや、着物ライフが楽しくなる情報を発信している。

公式サイト https://kimonosunao.co.jp/

■特別記事

工芸品との新しい出会い方をたくさんご用意している「銀座名匠市」。昨年度から文筆家の萩原健太郎さんが工芸品の産地を訪問し、歴史や魅力を伝える記事を発信しています。今年度は、愛媛県の大洲和紙と福岡県の久留米絣の２産地を訪問しました。

大洲和紙（愛媛県）久留米絣（福岡県）●「銀座名匠市で出会う私の逸品」

第四回銀座名匠市の特別企画「使うほど、好きになる。私の逸品」。「衣」「食」「住」の３つのカテゴリーに分け、著名人の方に実際に工芸品を選んで使ってもらい、その魅力を語ってもらいます。

「衣」では、一級着付け技能士のきものすなおさんが、着物や和装小物などをスタイリング。「食」は、料理家の和田明日香さんが、料理とともにお勧めの工芸品を紹介します。「住」をテーマに工芸品を選ぶのは、文筆家の一田憲子さん。日常生活への取り入れ方を提案します。

一級着付け技能士 きものすなおさん料理家 和田明日香さん文筆家 一田憲子さん

■銀座名匠市 出品工芸品

岩手県 秀衡塗/岩谷堂簞笥/南部鉄器

宮城県 仙台箪笥/雄勝硯/宮城伝統こけし

秋田県 川連漆器/樺細工/大館曲げわっぱ/秋田杉桶樽/秋田銀線細工

山形県 置賜紬

埼玉県 秩父銘仙/行田足袋/春日部桐簞笥

東京都 村山大島紬 /多摩織/東京染小紋/東京無地染/東京手描友禅/東京本染注染/江戸指物/江戸和竿/

東京銀器/江戸からかみ/江戸節句人形/江戸木目込人形/江戸木版画/江戸べっ甲/江戸表具

神奈川県 鎌倉彫/小田原漆器/箱根寄木細工

長野県 南木曽ろくろ細工

山梨県 甲州水晶貴石細工/甲州手彫印章/甲州印伝

静岡県 駿河竹千筋細工/駿河塗下駄/掛川手織葛布/みくりや染織

愛知県 赤津焼/岡崎石工品

岐阜県 一位一刀彫/美濃和紙

三重県 伊勢形紙/伊勢の神殿

富山県 高岡漆器/井波彫刻/高岡銅器/越中和紙

石川県 牛首紬/輪島塗/山中漆器/金沢箔

福井県 若狭塗

滋賀県 信楽焼/彦根仏壇/ろくろ工芸品

京都府 西陣織/京鹿の子絞/京友禅/京小紋/京漆器/京指物/京仏壇/京仏具/京石工芸品/丹後藤布/

京七宝

奈良県 奈良筆/奈良墨

和歌山県 墨・彩煙墨/棕櫚たわし・棕櫚ほうき

島根県 石見焼/松江彫/長浜人形/火の川焼

広島県 熊野筆/戸河内刳物/宮島焼

山口県 萩焼/大内塗

愛媛県 大洲和紙

福岡県 久留米絣/博多人形/八女提灯

佐賀県 伊万里・有田焼

長崎県 波佐見焼/三川内焼

鹿児島県 本場大島紬/薩摩焼/薩摩深水刃物/甲冑/薩摩つげ櫛

※経済産業大臣指定伝統的工芸品のほか、全国各地の「ふるさと工芸品」も含みます。

■本件に関する問い合わせ先

一般財団法人 伝統的工芸品産業振興協会（担当： 宮本・高野・福田）

〒107-0052 東京都港区赤坂 8-1-22

E-mail: mag@kougei.or.jp TEL: 03-6432-9335

イベント公式SNS https://www.instagram.com/kougei_event/

※画像はイメージとして掲載しています。実際の商品・風景とは異なる場合がございます。

※出品工芸品・実演・体験・イベントの内容・実施日時などは、状況により変更する場合がございます。

※画像素材のご提供は個別に対応させていただいております。上記アドレスへお問い合わせください。