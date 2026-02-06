【プリンスグランドリゾート軽井沢】国際女性デーの象徴・ミモザにインスピレーションを得た、3月限定の美食体験を提案　「HAPPY MIMOSA FAIR 2026」

株式会社西武・プリンスホテルズワールドワイドディナーコース「マルシェ」 ミモザ仕様のオードブルとデザート

プリンスグランドリゾート軽井沢（所在地：長野県北佐久郡軽井沢町軽井沢、総支配人：影山裕子）では、3月8日の国際女性デーの象徴である「ミモザ」にインスピレーションを得た「HAPPY MIMOSA FAIR 2026」を、2026年3月1日（日）から31日（火）までの期間限定でエリア内のレストラン4店舗で開催いたします。首都圏よりも一足遅れて、静かに春がはじまる軽井沢。本フェアでは、プリンスグランドリゾート軽井沢全体で、彩り・味わい・空気感から「この春最初の芽吹き」を感じていただく体験を提案します。

「HAPPY MIMOSA FAIR 2026」概要

プリンスグランドリゾート軽井沢エリア内のレストラン4店舗にて、春の訪れを告げる花「ミモザ」にインスピレーションを受けたコース料理、ア・ラ・カルト、デザート、カクテルを3月限定で提供いたします。

開催期間：2026年3月1日(日)～31日(火)

対象レストラン：

●ザ・プリンス 軽井沢「ダイニングルーム ボーセジュール」

●軽井沢プリンスホテル イースト「All Day Dining Karuizawa Grill」

●軽井沢プリンスホテル ウエスト「中国料理 桃李」

●軽井沢プリンスホテル ウエスト「ALL DAY DINING LOUNGE/BAR Primrose」

ご予約・お問合せ TEL:0267-42-1111（レストラン予約係／受付時間9:00A.M.～8:30P.M.）

詳細は公式Webサイトより :https://www.princehotels.co.jp/karuizawa-west/informations/2026mimosa_restaurant/

マルシェ

ザ・プリンス 軽井沢「ダイニングルーム ボーセジュール」

ディナーコース「マルシェ」のオードブルとデザートを、春の訪れを告げる“ミモザ仕様”で提供いたします。信州食材の魅力と季節感を織り交ぜた一皿一皿の中でも、ミモザにインスピレーションを受けたオードブルとデザートで、目にも華やかで心まで明るくなる、春の軽井沢らしい上質なダイニング体験を演出します。また、カクテル「ミモザ」も提供いたします。

時間：5:30P.M.～8:30P.M.（ラストオーダー8:00P.M.)

＜マルシェ＞料金：１名さま\16,000

内容：アミューズブーシュ/オードブル（信州サーモンのマリネ ミモザの彩り）/スープ/魚料理/肉料理/

デザート（ミモザ仕立てのパンナコッタ）/パン/コーヒーまたは紅茶/ミニャルディーズ

＜カクテル「ミモザ」＞料金：1杯\2,000

クリームチーズのサラダダッチベイビー～ミモザ仕立て～

軽井沢プリンスホテル イースト「All Day Dining Karuizawa Grill」

スキレットごとオーブンに入れて香ばしく焼き上げたダッチベイビーに、なめらかなクリームチーズとフレッシュなサラダを合わせ、ミモザをイメージした一皿に仕上げました。外は香ばしく、中はふんわりとした食感に、コクと爽やかさが心地よく調和する、セイボリー仕立ての一品です。

時間：11:00A.M.～9:00P.M.(ラストオーダー8:30P.M.)

料金：1個 \2,200

クリームチーズのサラダダッチベイビー～ミモザ仕立て～

軽井沢プリンスホテル イースト「All Day Dining Karuizawa Grill」

春の訪れを感じさせる黄色野菜やマンゴーなど、彩り豊かな食材を用い、見た目にも華やかな中国料理のランチコースに仕立てました。春ならではのひとときをお楽しみいただけます。

時間：11:30A.M.～3:00P.M.(ラストオーダー2:30P.M.)

料金：1名さま \3,800

内容：黄色野菜のサラダ/黄にらと玉子の炒め/海老のマンゴーマヨネーズ和え/飲茶二種/海老ワンタン麺/マンゴーデザート

ミモザパフェ <数量限定>

軽井沢プリンスホテル ウエスト「ALL DAY DINING LOUNGE/BAR Primrose」

オレンジジュースとスパークリングワインを合わせたカクテル「ミモザ」のジュレ、柚子シャーベット、ココナッツムース、ピンクグレープフルーツ、パッションフルーツのソースなど、柑橘と相性の良いフレーバーを緻密に組み合わせたパフェ。春を告げるようにゴーフルの蝶々がとまります。

時間：11:00A.M.～5:00P.M.（ラストオーダー4:30P.M.）

料金：1個 \2,500

※一部の食材にはアルコールを使用しています。

◎お客さまからのご予約・お問合せ

TEL:0267-42-1111（軽井沢プリンスホテル レストラン予約係）

https://www.princehotels.co.jp/karuizawa-west/informations/2026mimosa_restaurant/

HAPPY MIMOSA FAIR :https://www.princehotels.co.jp/karuizawa-west/informations/2026mimosa_restaurant/春を告げる、やさしい黄色のごちそう。国際女性デーの象徴・ミモザにインスピレーションを得た、期間限定の「ミモザフェア」。料理からデザートまで、春の訪れを感じる黄色をテーマに仕立てた特別メニューをご用意しました。華やかでやさしいひとときを、レストランでお楽しみください。

※写真はイメージです。

※表記の料金には消費税が含まれております。別途サービス料13％(「ダイニングルーム ボーセジュール」は15％）を加算させていただきます。

※仕入れの状況により、食材・メニューに変更がある場合がございます。

※当社のレストラン、宴会場等における食物アレルギー対応につきましては、8品目（えび・かに・くるみ・小麦・そば・卵・乳・落花生）のみとさせていただきます。特定原材料8品目の対応をご希望のお客さまは事前にお申し出ください。